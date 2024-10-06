https://sarabic.ae/20241006/بالأرقاممجلة-أمريكية-تكشف-عن-رئيس-الدولة-الأعلى-أجرا-في-العالم--1093484469.html
"بالأرقام"...مجلة أمريكية تكشف عن رئيس الدولة الأعلى أجرا في العالم
"بالأرقام"...مجلة أمريكية تكشف عن رئيس الدولة الأعلى أجرا في العالم
سبوتنيك عربي
كشفت مجلة أمريكية، عن رؤساء الدول الذين احتلوا الترتيب الأول والثاني والثالث من بين زعماء العالم الأعلى أجرا. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T14:16+0000
2024-10-06T14:16+0000
2024-10-06T14:17+0000
مجتمع
العالم
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وأضافت المجلة الأمريكية، أن رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، أصبح أغنى زعيم في العالم.وتقول المادة التي نشرتها مجلة "فوربس" الأمريكية: "من بين قادة العالم الحاليين هناك مليونير: لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة. ويعادل راتبه السنوي ما يقرب من 1.69 مليون دولار، مما يجعله الزعيم الأعلى أجراً في العالم".ويلاحظ أنه من حيث الدخل يتقدم بشكل كبير على الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد التي تحتل المركز الثاني، حيث تكسب 570 ألف دولار سنويا.ويحتل المركز الثالث في الترتيب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والرئيس الأمريكي جو بايدن في المركز الرابع.
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العالم
"بالأرقام"...مجلة أمريكية تكشف عن رئيس الدولة الأعلى أجرا في العالم
14:16 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 14:17 GMT 06.10.2024)
كشفت مجلة أمريكية، عن رؤساء الدول الذين احتلوا الترتيب الأول والثاني والثالث من بين زعماء العالم الأعلى أجرا.
وأضافت المجلة الأمريكية، أن رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، أصبح أغنى زعيم في العالم.
وتقول المادة التي نشرتها مجلة "فوربس" الأمريكية: "من بين قادة العالم الحاليين هناك مليونير: لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة. ويعادل راتبه السنوي ما يقرب من 1.69 مليون دولار، مما يجعله الزعيم الأعلى أجراً في العالم".
ويلاحظ أنه من حيث الدخل يتقدم بشكل كبير على الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد التي تحتل المركز الثاني، حيث تكسب 570 ألف دولار سنويا.
ويحتل المركز الثالث في الترتيب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والرئيس الأمريكي جو بايدن في المركز الرابع.