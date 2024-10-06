https://sarabic.ae/20241006/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-بكثافة-لأهداف-معادية-في-ريف-حمص--1093488377.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T17:25+0000
2024-10-06T17:25+0000
2024-10-06T17:53+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك": انفجار مستودعات ذخيرة للجيش العربي السوري في منطقتي (شتاي) و(شنشار) بريف حمص جراء العدوان الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من سوريا.وأشار أيضا إلى "انفجار مستودعات ذخيرة في منطقة (تل شنان) والجهة الغربية من مدينة (سلمية) بريف حماة جراء العدوان الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من سوريا".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف بشكل مباشر شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات أمام معمل سيارات "شام".وأضاف مراسل "سبوتنيك" في حمص، باندلاع النيران في السيارة وحولها، ولا معلومات عن ضحايا حتى اللحظة.وأشار المراسل إلى أن "فرق الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني تهرع إلى موقع المعمل المستهدف في مدينة حسياء الصناعية".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف منطقة (حوش السيد علي) في ريف منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية. وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن "طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بعدد من الصواريخ الموجهة المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان بالقرب من منطقة (القصير).الجدير بالذكر، فإن منطقة (حوش السيد علي) منطقة حدودية يقابلها على الجهة اللبنانية منطقة (حوش بنت إسماعيل) في ريف حمص الجنوبي الغربي.
https://sarabic.ae/20241006/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-شاحنة-كبيرة-مخصصة-لنقل-قطع-السيارات-في-ريف-حمص-1093481233.html
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رصد عسكري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, حصري
رصد عسكري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, حصري
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
17:25 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 17:53 GMT 06.10.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد.
وأضاف مراسل "سبوتنيك": انفجار مستودعات ذخيرة للجيش العربي السوري في منطقتي (شتاي) و(شنشار) بريف حمص جراء العدوان الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من سوريا.
وأشار أيضا إلى "انفجار مستودعات ذخيرة في منطقة (تل شنان) والجهة الغربية من مدينة (سلمية) بريف حماة جراء العدوان الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من سوريا".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف بشكل مباشر شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات أمام معمل سيارات "شام".
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في حمص، باندلاع النيران في السيارة وحولها، ولا معلومات عن ضحايا حتى اللحظة.
وأشار المراسل إلى أن "فرق الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني تهرع إلى موقع المعمل المستهدف في مدينة حسياء الصناعية".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف منطقة (حوش السيد علي) في ريف منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن "طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بعدد من الصواريخ الموجهة المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان بالقرب من منطقة (القصير).
الجدير بالذكر، فإن منطقة (حوش السيد علي) منطقة حدودية يقابلها على الجهة اللبنانية منطقة (حوش بنت إسماعيل) في ريف حمص الجنوبي الغربي.