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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T17:25+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك": انفجار مستودعات ذخيرة للجيش العربي السوري في منطقتي (شتاي) و(شنشار) بريف حمص جراء العدوان الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من سوريا.وأشار أيضا إلى "انفجار مستودعات ذخيرة في منطقة (تل شنان) والجهة الغربية من مدينة (سلمية) بريف حماة جراء العدوان الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من سوريا".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف بشكل مباشر شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات أمام معمل سيارات "شام".وأضاف مراسل "سبوتنيك" في حمص، باندلاع النيران في السيارة وحولها، ولا معلومات عن ضحايا حتى اللحظة.وأشار المراسل إلى أن "فرق الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني تهرع إلى موقع المعمل المستهدف في مدينة حسياء الصناعية".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف منطقة (حوش السيد علي) في ريف منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية. وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن "طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بعدد من الصواريخ الموجهة المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان بالقرب من منطقة (القصير).الجدير بالذكر، فإن منطقة (حوش السيد علي) منطقة حدودية يقابلها على الجهة اللبنانية منطقة (حوش بنت إسماعيل) في ريف حمص الجنوبي الغربي.
https://sarabic.ae/20241006/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-شاحنة-كبيرة-مخصصة-لنقل-قطع-السيارات-في-ريف-حمص-1093481233.html
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رصد عسكري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, حصري
رصد عسكري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, حصري

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد

17:25 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 17:53 GMT 06.10.2024)
© Sputnik . Basil Shartouhالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد.
وأضاف مراسل "سبوتنيك": انفجار مستودعات ذخيرة للجيش العربي السوري في منطقتي (شتاي) و(شنشار) بريف حمص جراء العدوان الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من سوريا.
وأشار أيضا إلى "انفجار مستودعات ذخيرة في منطقة (تل شنان) والجهة الغربية من مدينة (سلمية) بريف حماة جراء العدوان الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من سوريا".
© Sputnik . Basil Shartouhالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
© Sputnik . Basil Shartouh
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف بشكل مباشر شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات أمام معمل سيارات "شام".
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في حمص، باندلاع النيران في السيارة وحولها، ولا معلومات عن ضحايا حتى اللحظة.
وأشار المراسل إلى أن "فرق الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني تهرع إلى موقع المعمل المستهدف في مدينة حسياء الصناعية".
تفجيرات حمص الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات في ريف حمص
11:53 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف منطقة (حوش السيد علي) في ريف منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن "طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بعدد من الصواريخ الموجهة المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان بالقرب من منطقة (القصير).
الجدير بالذكر، فإن منطقة (حوش السيد علي) منطقة حدودية يقابلها على الجهة اللبنانية منطقة (حوش بنت إسماعيل) في ريف حمص الجنوبي الغربي.
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