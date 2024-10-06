https://sarabic.ae/20241006/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-شاحنة-كبيرة-مخصصة-لنقل-قطع-السيارات-في-ريف-حمص-1093481233.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات في ريف حمص
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات في ريف حمص
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف بشكل مباشر شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات أمام معمل سيارات "شام". 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T11:53+0000
2024-10-06T11:53+0000
2024-10-06T11:53+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك" في حمص، باندلاع النيران في السيارة وحولها، ولا معلومات عن ضحايا حتى اللحظة.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف منطقة (حوش السيد علي) في ريف منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية.الجدير بالذكر، فإن منطقة (حوش السيد علي) منطقة حدودية يقابلها على الجهة اللبنانية منطقة (حوش بنت إسماعيل) في ريف حمص الجنوبي الغربي.
https://sarabic.ae/20241005/مراسل-سبوتنيك-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-تقصف-عدة-مواقع-في-جبل-الحرمون-الشرقية-في-سوريا---عاجل-1093462539.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, عدد سكان العالم العربي, رصد عسكري
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, عدد سكان العالم العربي, رصد عسكري
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات في ريف حمص
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف بشكل مباشر شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات أمام معمل سيارات "شام".
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في حمص، باندلاع النيران في السيارة وحولها، ولا معلومات عن ضحايا حتى اللحظة.
وأشار المراسل إلى أن "فرق الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني تهرع إلى موقع المعمل المستهدف في مدينة حسياء الصناعية".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف منطقة (حوش السيد علي) في ريف منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن "طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بعدد من الصواريخ الموجهة المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان بالقرب من منطقة (القصير).
الجدير بالذكر، فإن منطقة (حوش السيد علي) منطقة حدودية يقابلها على الجهة اللبنانية منطقة (حوش بنت إسماعيل) في ريف حمص الجنوبي الغربي.