https://sarabic.ae/20241006/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-شاحنة-كبيرة-مخصصة-لنقل-قطع-السيارات-في-ريف-حمص-1093481233.html

مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات في ريف حمص

مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات في ريف حمص

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف بشكل مباشر شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات أمام معمل سيارات "شام". 06.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-06T11:53+0000

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وأضاف مراسل "سبوتنيك" في حمص، باندلاع النيران في السيارة وحولها، ولا معلومات عن ضحايا حتى اللحظة.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف منطقة (حوش السيد علي) في ريف منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية.الجدير بالذكر، فإن منطقة (حوش السيد علي) منطقة حدودية يقابلها على الجهة اللبنانية منطقة (حوش بنت إسماعيل) في ريف حمص الجنوبي الغربي.

https://sarabic.ae/20241005/مراسل-سبوتنيك-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-تقصف-عدة-مواقع-في-جبل-الحرمون-الشرقية-في-سوريا---عاجل-1093462539.html

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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, عدد سكان العالم العربي, رصد عسكري