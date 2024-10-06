https://sarabic.ae/20241006/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-آخر-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1093492308.html
مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية... 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T23:07+0000
2024-10-06T23:07+0000
2024-10-06T23:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف
مقتل مدنيين
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 55 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 13 منها على محور دونيتسك و42 على محور غورلوفكا".وأشار البيان، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 191 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر .يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 52 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241006/إصابة-16-مدنيا-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1093473151.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف, مقتل مدنيين, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف, مقتل مدنيين, القوات الأوكرانية
مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 55 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 191 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 55 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 13 منها على محور دونيتسك
و42 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 191 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر .
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 52 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.