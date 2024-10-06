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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241006/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-آخر-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1093492308.html
مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية... 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T23:07+0000
2024-10-06T23:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف
مقتل مدنيين
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 55 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 13 منها على محور دونيتسك و42 على محور غورلوفكا".وأشار البيان، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 191 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر .يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 52 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241006/إصابة-16-مدنيا-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1093473151.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف, مقتل مدنيين, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف, مقتل مدنيين, القوات الأوكرانية

مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

23:07 GMT 06.10.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 55 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 191 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 55 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 13 منها على محور دونيتسك و42 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 191 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر .
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة 16 مدنيا في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
01:19 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 52 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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