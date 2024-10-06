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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241006/إصابة-16-مدنيا-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1093473151.html
إصابة 16 مدنيا في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
إصابة 16 مدنيا في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T01:19+0000
2024-10-06T01:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 52 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 5 منها على محور دونيتسك و45 على محور غورلوفكا وعملية قصف واحدة على محور دوكوتشيف وأخرى على محور ديبالتسيفو".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 173 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 16 مدنيا .يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 49 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241005/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جيلانوي-فتورويي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093455488.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف

إصابة 16 مدنيا في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

01:19 GMT 06.10.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 52 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 173 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 52 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 5 منها على محور دونيتسك و45 على محور غورلوفكا وعملية قصف واحدة على محور دوكوتشيف وأخرى على محور ديبالتسيفو".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 173 مقذوفا مختلفة العيارات.
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:15 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 16 مدنيا .
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 49 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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