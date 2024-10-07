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قيس سعيد يفوز برئاسة تونس لولاية ثانية
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عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
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عرب بوينت بودكاست
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12:29 GMT
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خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
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خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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https://sarabic.ae/20241007/إعلام-يتحدث-عن-غواصة-روسية-من-التيتانيوم-حطمت-كل-الأرقام-القياسية-1093524564.html
إعلام يتحدث عن غواصة روسية من التيتانيوم حطمت كل الأرقام القياسية
إعلام يتحدث عن غواصة روسية من التيتانيوم حطمت كل الأرقام القياسية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن غواصة من التيتانيوم صممت في الاتحاد السوفييتي تجاوزت التكنولوجيا الأمريكية وحطمت الأرقام القياسية. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
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2024-10-07T18:00+0000
العالم
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تم تصميم الغواصة "ليرا"، لتكون سريعة وخفية وقادرة على المناورة وصغيرة الحجم، "لقد تم إنشاؤها للتفوق على الأمريكيين".وأوضح المقال أن الولايات المتحدة أدركت مزايا الغواصة السوفييتية وتخلت عن تصميمها الخاص.وذكر المقال: "سيتعين على الأمريكيين إنشاء سلسلة توريد للتيتانيوم اللازم لهذه القضية". غواصات المشاريع 705، 705K "ليرا" هي سلسلة من الغواصات النووية، مشروع الغواصة النووية التسلسلية الوحيد في العالم الذي يعتمد على مفاعل تبريد من المعدن السائل.واستخدمت الغواصات مفاعلات ذات سائل تبريد معدني. وتتميز هذه الأخيرة بصغر حجمها، فضلاً عن قدرتها على تسريع الغواصة إلى سرعات مذهلة للغاية - 41 عقدة في وضع مغمور ويستغرق الأمر أقل من دقيقة للوصول إلى هذه المؤشرات.وتسبب وجود مثل هذه التكنولوجيا الرائعة في الغواصات في قلق كبير في الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.
https://sarabic.ae/20240922/أزمة-جديدة-تضرب-برنامج-الغواصات-النووية-الأمريكية-1092986631.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام يتحدث عن غواصة روسية من التيتانيوم حطمت كل الأرقام القياسية

18:00 GMT 07.10.2024
© AP Photo / DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKYغواصة روسية أكولا
غواصة روسية أكولا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKY
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن غواصة من التيتانيوم صممت في الاتحاد السوفييتي تجاوزت التكنولوجيا الأمريكية وحطمت الأرقام القياسية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تم تصميم الغواصة "ليرا"، لتكون سريعة وخفية وقادرة على المناورة وصغيرة الحجم، "لقد تم إنشاؤها للتفوق على الأمريكيين".
وأوضح المقال أن الولايات المتحدة أدركت مزايا الغواصة السوفييتية وتخلت عن تصميمها الخاص.
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
أزمة جديدة تضرب برنامج الغواصات النووية الأمريكية
22 سبتمبر, 12:11 GMT
وذكر المقال: "سيتعين على الأمريكيين إنشاء سلسلة توريد للتيتانيوم اللازم لهذه القضية".
غواصات المشاريع 705، 705K "ليرا" هي سلسلة من الغواصات النووية، مشروع الغواصة النووية التسلسلية الوحيد في العالم الذي يعتمد على مفاعل تبريد من المعدن السائل.

وتتميز هياكل التيتانيوم بقدرتها على تحمل الأحمال الكبيرة، مثل الغوص إلى أعماق كبيرة. يمكن أن تحمل أيضًا أوزانًا أصغر مقارنة بالسفن ذات الهياكل الفولاذية والتخفي، نظرًا لأن المعدن المستخدم يحتوي على مجال مغناطيسي ضعيف.

واستخدمت الغواصات مفاعلات ذات سائل تبريد معدني. وتتميز هذه الأخيرة بصغر حجمها، فضلاً عن قدرتها على تسريع الغواصة إلى سرعات مذهلة للغاية - 41 عقدة في وضع مغمور ويستغرق الأمر أقل من دقيقة للوصول إلى هذه المؤشرات.
وتسبب وجود مثل هذه التكنولوجيا الرائعة في الغواصات في قلق كبير في الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.
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