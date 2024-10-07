https://sarabic.ae/20241007/إعلام-يتحدث-عن-غواصة-روسية-من-التيتانيوم-حطمت-كل-الأرقام-القياسية-1093524564.html
إعلام يتحدث عن غواصة روسية من التيتانيوم حطمت كل الأرقام القياسية
إعلام يتحدث عن غواصة روسية من التيتانيوم حطمت كل الأرقام القياسية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن غواصة من التيتانيوم صممت في الاتحاد السوفييتي تجاوزت التكنولوجيا الأمريكية وحطمت الأرقام القياسية. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T18:00+0000
2024-10-07T18:00+0000
2024-10-07T18:00+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تم تصميم الغواصة "ليرا"، لتكون سريعة وخفية وقادرة على المناورة وصغيرة الحجم، "لقد تم إنشاؤها للتفوق على الأمريكيين".وأوضح المقال أن الولايات المتحدة أدركت مزايا الغواصة السوفييتية وتخلت عن تصميمها الخاص.وذكر المقال: "سيتعين على الأمريكيين إنشاء سلسلة توريد للتيتانيوم اللازم لهذه القضية". غواصات المشاريع 705، 705K "ليرا" هي سلسلة من الغواصات النووية، مشروع الغواصة النووية التسلسلية الوحيد في العالم الذي يعتمد على مفاعل تبريد من المعدن السائل.واستخدمت الغواصات مفاعلات ذات سائل تبريد معدني. وتتميز هذه الأخيرة بصغر حجمها، فضلاً عن قدرتها على تسريع الغواصة إلى سرعات مذهلة للغاية - 41 عقدة في وضع مغمور ويستغرق الأمر أقل من دقيقة للوصول إلى هذه المؤشرات.وتسبب وجود مثل هذه التكنولوجيا الرائعة في الغواصات في قلق كبير في الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.
https://sarabic.ae/20240922/أزمة-جديدة-تضرب-برنامج-الغواصات-النووية-الأمريكية-1092986631.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام يتحدث عن غواصة روسية من التيتانيوم حطمت كل الأرقام القياسية
أفادت وسائل إعلام غربية بأن غواصة من التيتانيوم صممت في الاتحاد السوفييتي تجاوزت التكنولوجيا الأمريكية وحطمت الأرقام القياسية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تم تصميم الغواصة "ليرا"، لتكون سريعة وخفية وقادرة على المناورة وصغيرة الحجم، "لقد تم إنشاؤها للتفوق على الأمريكيين".
وأوضح المقال أن الولايات المتحدة أدركت مزايا الغواصة السوفييتية وتخلت عن تصميمها الخاص.
وذكر المقال: "سيتعين على الأمريكيين إنشاء سلسلة توريد للتيتانيوم اللازم لهذه القضية".
غواصات المشاريع 705، 705K "ليرا" هي سلسلة من الغواصات النووية، مشروع الغواصة النووية التسلسلية الوحيد في العالم الذي يعتمد على مفاعل تبريد من المعدن السائل.
وتتميز هياكل التيتانيوم بقدرتها على تحمل الأحمال الكبيرة، مثل الغوص إلى أعماق كبيرة. يمكن أن تحمل أيضًا أوزانًا أصغر مقارنة بالسفن ذات الهياكل الفولاذية والتخفي، نظرًا لأن المعدن المستخدم يحتوي على مجال مغناطيسي ضعيف.
واستخدمت الغواصات مفاعلات ذات سائل تبريد معدني. وتتميز هذه الأخيرة بصغر حجمها، فضلاً عن قدرتها على تسريع الغواصة إلى سرعات مذهلة للغاية - 41 عقدة في وضع مغمور ويستغرق الأمر أقل من دقيقة للوصول إلى هذه المؤشرات.
وتسبب وجود مثل هذه التكنولوجيا الرائعة في الغواصات في قلق كبير في الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.