https://sarabic.ae/20241007/اختطاف-أردنيين-في-المكسيك-العصابة-تضع-شروطا-والعائلات-تستنجد-بالخارجية----1093509076.html

اختطاف أردنيين في المكسيك... العصابة تضع شروطا والعائلات تستنجد بالخارجية

اختطاف أردنيين في المكسيك... العصابة تضع شروطا والعائلات تستنجد بالخارجية

سبوتنيك عربي

استنجدت أسرة أردنية بالسلطات الرسمية في البلاد من أجل المساعدة في إخلاء سبيل نجلهم وشخص آخر، حيث يطالب الخاطفون في المكسيك بفدية للإفراج عنهما. 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T11:44+0000

2024-10-07T11:44+0000

2024-10-07T11:44+0000

مجتمع

أخبار الأردن

المكسيك

العالم العربي

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104375/21/1043752198_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d7ce87bec18195eb7a8554f4f9d50f1.jpg

وناشد المواطن أيمن مهيدات السلطات المعنية بالمساعدة في الإفراج عن نجله صهيب 23 عاما، وشخص آخر يدعى خالد العمري المختطفين، منذ 8 آب/أغسطس 2024، في ولاية تشيواوا في المكسيك.وأضافت أن ذويهم جميعا دفعوا نحو 15 ألف دولار للعصابة أي بمعدل 3 آلاف دولار عن الشخص الواحد، حيث تم الإفراج عن اثنين مختطفين نظرا لمرضهما وإصابتهما بارتفاع ضغط الدم.وأكدت العائلة أنه تم الإفراج لاحقا عن شخص ثالث، أما الشاب مهيدات والعمري فقد طلبت العصابة مجددا دفع 3500 دولار لقاء الإفراج عنهما ولم يتم التواصل مع العصابة أو تلقي أي خبر من الخاطفين منذ 10 أيام.وأوضح مهيدات إلى أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وجرى التواصل مع القنصل الأردني في المكسيك.وفي السياق ذاته، أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين.

https://sarabic.ae/20240928/سرقة-بيانات-مهمة-ومحتويات-قيمة-من-السفارة-الأردنية-في-فرنسا-وعمان-تصدر-بيانا-1093205064.html

المكسيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, المكسيك, العالم العربي, منوعات