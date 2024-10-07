https://sarabic.ae/20241007/الأردن-يبلغ-إسرائيل-وإيران-بأنه-لن-يسمح-بانتهاك-مجاله-الجوي-1093496944.html
الأردن يبلغ إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي
الأردن يبلغ إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي
سبوتنيك عربي
أبلغ الأردن كلا من إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T07:35+0000
2024-10-07T07:35+0000
2024-10-07T07:35+0000
العالم
العالم العربي
أخبار الأردن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093496132_0:2:2001:1127_1920x0_80_0_0_8823962d60e777020d34c742af364ba5.jpg
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصدر أردني رفيع، نفيه لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الأردن سيفتح مجاله الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران، حيث شدد المصدر على أن الأردن لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي.وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن لن يسمح لأي كان بانتهاك مجاله الجوي، وأضاف قائلا: "رسالتنا واضحة للإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نكون ساحة معركة لأحد ولن نسمح لأي كان بانتهاك مجالنا الجوي".وكانت إيران قد أطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، وتناقل أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو قصيرة لصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة من البلاد، وأدى سقوط شظايا إلى إصابة أردنيين بجروح طفيفة، حسب وزارة الداخلية الأردنية.فيما ذكرت مديرية الأمن العام الأردنية أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي الأردنية، اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.من جانبها، أكدت الحكومة الأردنية أن موقف عمان "واضح ودائم بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف"، مشددة على أن حماية الأردن والأردنيين تعتبر مسؤولية الحكومة الأولى.وجاءت تصريحات وزير الاتصال الحكومي الأردني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بعد التطورات الأخيرة في المنطقة وقصف إيران لإسرائيل، حيث أكد أن "أجزاء من الصواريخ الإيرانية سقطت في مناطق مختلفة من المملكة"، مؤكدا عدم وجود إصابات حرجة، بينما تم تسجيل 3 إصابات صنفت طبيا بأنها طفيفة.
https://sarabic.ae/20241003/مع-قصف-إيران-لإسرائيل-ما-موقف-الأردن-من-الصراع-الدائر-ومحاولات-جره-للمعركة-1093411226.html
https://sarabic.ae/20241002/أول-تعليق-أردني-على-إسقاط-صواريخ-إيرانية-في-أجوائه-1093343644.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093496132_247:0:1752:1129_1920x0_80_0_0_c7ca120b843332cba67e70df71a5d072.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
الأردن يبلغ إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي
أبلغ الأردن كلا من إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة
"الغد" الأردنية عن مصدر أردني رفيع، نفيه لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الأردن سيفتح مجاله الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران، حيث شدد المصدر على أن الأردن لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن لن يسمح لأي كان بانتهاك مجاله الجوي، وأضاف قائلا: "رسالتنا واضحة للإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نكون ساحة معركة لأحد ولن نسمح لأي كان بانتهاك مجالنا الجوي".
وكانت إيران قد أطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، وتناقل أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو قصيرة لصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة من البلاد، وأدى سقوط شظايا إلى إصابة أردنيين
بجروح طفيفة، حسب وزارة الداخلية الأردنية.
فيما ذكرت مديرية الأمن العام الأردنية أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي الأردنية، اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.
من جانبها، أكدت الحكومة الأردنية أن موقف عمان "واضح ودائم بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف"، مشددة على أن حماية الأردن والأردنيين تعتبر مسؤولية الحكومة الأولى.
وجاءت تصريحات وزير الاتصال الحكومي الأردني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بعد التطورات الأخيرة في المنطقة وقصف إيران لإسرائيل، حيث أكد أن "أجزاء من الصواريخ الإيرانية سقطت في مناطق مختلفة من المملكة"، مؤكدا عدم وجود إصابات حرجة، بينما تم تسجيل 3 إصابات صنفت طبيا بأنها طفيفة.