https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إحباط-هجوم-صاروخي-كبير-لـحماس-في-ذكرى-طوفان-الأقصى-1093494356.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي كبير لـ"حماس" في ذكرى "طوفان الأقصى"

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي كبير لـ"حماس" في ذكرى "طوفان الأقصى"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباطه مخططا لإطلاق "حماس" الفلسطينية وابلا أكبر من الصواريخ على إسرائيل صباح اليوم الاثنين، تزامنا مع الذكرى الأولى لعملية "طوفان... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T05:20+0000

2024-10-07T05:20+0000

2024-10-07T05:20+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103503/07/1035030723_0:285:3164:2065_1920x0_80_0_0_e80e91f887c440c00df5617d1f1dc0bc.jpg

وقال الجيش في بيان له، إنه "أحبط تهديدا فوريا، بعد الاستعدادات المبكرة، وتحديد نية "حماس" لإطلاق النار على إسرائيل".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة ضربت منصات عدة لإطلاق الصواريخ والأنفاق عبر غزة، قبل لحظات من الساعة 6:30 صباح اليوم، عندما خططت حركة "حماس" لإطلاق الصواريخ"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتمكنت "حماس" من إطلاق 4 صواريخ فقط على منطقة صوفا في الساعة 6:30، تم اعتراض 3 منها، وسقط الرابع في منطقة مفتوحة، بحسب الجيش الإسرائيلي.وبشكل منفصل، ضرب الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة "حماس" في وسط غزة طوال الليل، والتي قال إنها تشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة في منطقة ممر نتساريم.وأمس الأحد، حذر الجيش الإسرائيلي من أن حركة "حماس" الفلسطينية، من المرجح أن تحاول تنفيذ إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى في الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقال إنه يعزز قواته في غزة وعلى الحدود وفقا لذلك.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

https://sarabic.ae/20241006/حزب-الله-يهاجم-حيفا-وطبريا-بعشرات-الصواريخ-والجيش-الإسرائيلي-ينفذ-غارات-عنيفة-على-الضاحية-فيديو-1093491979.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل