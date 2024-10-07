https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إحباط-هجوم-صاروخي-كبير-لـحماس-في-ذكرى-طوفان-الأقصى-1093494356.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي كبير لـ"حماس" في ذكرى "طوفان الأقصى"
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي كبير لـ"حماس" في ذكرى "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباطه مخططا لإطلاق "حماس" الفلسطينية وابلا أكبر من الصواريخ على إسرائيل صباح اليوم الاثنين، تزامنا مع الذكرى الأولى لعملية "طوفان... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T05:20+0000
2024-10-07T05:20+0000
2024-10-07T05:20+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103503/07/1035030723_0:285:3164:2065_1920x0_80_0_0_e80e91f887c440c00df5617d1f1dc0bc.jpg
وقال الجيش في بيان له، إنه "أحبط تهديدا فوريا، بعد الاستعدادات المبكرة، وتحديد نية "حماس" لإطلاق النار على إسرائيل".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة ضربت منصات عدة لإطلاق الصواريخ والأنفاق عبر غزة، قبل لحظات من الساعة 6:30 صباح اليوم، عندما خططت حركة "حماس" لإطلاق الصواريخ"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتمكنت "حماس" من إطلاق 4 صواريخ فقط على منطقة صوفا في الساعة 6:30، تم اعتراض 3 منها، وسقط الرابع في منطقة مفتوحة، بحسب الجيش الإسرائيلي.وبشكل منفصل، ضرب الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة "حماس" في وسط غزة طوال الليل، والتي قال إنها تشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة في منطقة ممر نتساريم.وأمس الأحد، حذر الجيش الإسرائيلي من أن حركة "حماس" الفلسطينية، من المرجح أن تحاول تنفيذ إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى في الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقال إنه يعزز قواته في غزة وعلى الحدود وفقا لذلك.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20241006/حزب-الله-يهاجم-حيفا-وطبريا-بعشرات-الصواريخ-والجيش-الإسرائيلي-ينفذ-غارات-عنيفة-على-الضاحية-فيديو-1093491979.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103503/07/1035030723_217:0:2970:2065_1920x0_80_0_0_3c452ebfa07eacab82f96947cb61c0b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي كبير لـ"حماس" في ذكرى "طوفان الأقصى"
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباطه مخططا لإطلاق "حماس" الفلسطينية وابلا أكبر من الصواريخ على إسرائيل صباح اليوم الاثنين، تزامنا مع الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى".
وقال الجيش في بيان له، إنه "أحبط تهديدا فوريا، بعد الاستعدادات المبكرة، وتحديد نية "حماس" لإطلاق النار على إسرائيل".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة ضربت منصات عدة لإطلاق الصواريخ والأنفاق عبر غزة، قبل لحظات من الساعة 6:30 صباح اليوم، عندما خططت حركة "حماس" لإطلاق الصواريخ"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وتمكنت "حماس" من إطلاق 4 صواريخ فقط على منطقة صوفا في الساعة 6:30، تم اعتراض 3 منها، وسقط الرابع في منطقة مفتوحة، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وبشكل منفصل، ضرب الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة "حماس" في وسط غزة طوال الليل، والتي قال إنها تشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة في منطقة ممر نتساريم.
وأمس الأحد، حذر الجيش الإسرائيلي من أن حركة "حماس" الفلسطينية، من المرجح أن تحاول تنفيذ إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى في الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقال إنه يعزز قواته في غزة وعلى الحدود وفقا لذلك.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.