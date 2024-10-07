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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي كبير لـ"حماس" في ذكرى "طوفان الأقصى"
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي كبير لـ"حماس" في ذكرى "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباطه مخططا لإطلاق "حماس" الفلسطينية وابلا أكبر من الصواريخ على إسرائيل صباح اليوم الاثنين، تزامنا مع الذكرى الأولى لعملية "طوفان... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T05:20+0000
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وقال الجيش في بيان له، إنه "أحبط تهديدا فوريا، بعد الاستعدادات المبكرة، وتحديد نية "حماس" لإطلاق النار على إسرائيل".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة ضربت منصات عدة لإطلاق الصواريخ والأنفاق عبر غزة، قبل لحظات من الساعة 6:30 صباح اليوم، عندما خططت حركة "حماس" لإطلاق الصواريخ"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتمكنت "حماس" من إطلاق 4 صواريخ فقط على منطقة صوفا في الساعة 6:30، تم اعتراض 3 منها، وسقط الرابع في منطقة مفتوحة، بحسب الجيش الإسرائيلي.وبشكل منفصل، ضرب الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة "حماس" في وسط غزة طوال الليل، والتي قال إنها تشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة في منطقة ممر نتساريم.وأمس الأحد، حذر الجيش الإسرائيلي من أن حركة "حماس" الفلسطينية، من المرجح أن تحاول تنفيذ إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى في الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقال إنه يعزز قواته في غزة وعلى الحدود وفقا لذلك.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20241006/حزب-الله-يهاجم-حيفا-وطبريا-بعشرات-الصواريخ-والجيش-الإسرائيلي-ينفذ-غارات-عنيفة-على-الضاحية-فيديو-1093491979.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي كبير لـ"حماس" في ذكرى "طوفان الأقصى"

05:20 GMT 07.10.2024
© AP Photo / Baz Ratnerالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
الجيش الإسرائيلي
© AP Photo / Baz Ratner
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباطه مخططا لإطلاق "حماس" الفلسطينية وابلا أكبر من الصواريخ على إسرائيل صباح اليوم الاثنين، تزامنا مع الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى".
وقال الجيش في بيان له، إنه "أحبط تهديدا فوريا، بعد الاستعدادات المبكرة، وتحديد نية "حماس" لإطلاق النار على إسرائيل".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة ضربت منصات عدة لإطلاق الصواريخ والأنفاق عبر غزة، قبل لحظات من الساعة 6:30 صباح اليوم، عندما خططت حركة "حماس" لإطلاق الصواريخ"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتمكنت "حماس" من إطلاق 4 صواريخ فقط على منطقة صوفا في الساعة 6:30، تم اعتراض 3 منها، وسقط الرابع في منطقة مفتوحة، بحسب الجيش الإسرائيلي.
الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت 6 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
"حزب الله" يهاجم حيفا وطبريا بعشرات الصواريخ والجيش الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على الضاحية.. فيديو
أمس, 22:24 GMT
وبشكل منفصل، ضرب الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة "حماس" في وسط غزة طوال الليل، والتي قال إنها تشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة في منطقة ممر نتساريم.
وأمس الأحد، حذر الجيش الإسرائيلي من أن حركة "حماس" الفلسطينية، من المرجح أن تحاول تنفيذ إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى في الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقال إنه يعزز قواته في غزة وعلى الحدود وفقا لذلك.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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