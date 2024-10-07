https://sarabic.ae/20241007/بوتين-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ-72-1093493557.html
بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ 72
بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ 72
سبوتنيك عربي
يحتفل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، 7 أكتوبر/ تشرين الأول بعيد ميلاده الـ72. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T03:26+0000
2024-10-07T03:26+0000
2024-10-07T03:27+0000
فلاديمير بوتين
عيد ميلاد
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وسيكون هذا اليوم، يوم عمل لفلاديمير بوتين، حيث يضم جدوله عددا من لقاءات عمل في النصف الأول من اليوم، وسيلتقي الرئيس زعماء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذين سيصلون إلى موسكو عشية قمة الرابطة المقررة في يوم الثلاثاء.وجدير بالذكر أن هذا هو عيد الميلاد الـ 21 لبوتين، الذي يحتفل به وهو في منصب الرئاسة.وفي العام الماضي التقى الرئيس بوتين في عيد ميلاده بنظيريه الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، اللذين شارك معهما في المراسم المكرسة لبدء توريدات الغاز الروسي إلى كازاخستان وأوزبكستان.وليس من المقرر إجراء أي مراسم احتفالية رسمية في عيد ميلاد بوتين.
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فلاديمير بوتين, عيد ميلاد, روسيا
فلاديمير بوتين, عيد ميلاد, روسيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ 72
03:26 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 03:27 GMT 07.10.2024)
يحتفل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، 7 أكتوبر/ تشرين الأول بعيد ميلاده الـ72.
موسكو - سبوتنيك. وسيكون هذا اليوم، يوم عمل لفلاديمير بوتين، حيث يضم جدوله عددا من لقاءات عمل في النصف الأول من اليوم، وسيلتقي الرئيس زعماء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذين سيصلون إلى موسكو عشية قمة الرابطة المقررة في يوم الثلاثاء.
وجدير بالذكر أن هذا هو عيد الميلاد الـ 21 لبوتين، الذي يحتفل به وهو في منصب الرئاسة.
وفي العام الماضي التقى الرئيس بوتين
في عيد ميلاده بنظيريه الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، اللذين شارك معهما في المراسم المكرسة لبدء توريدات الغاز الروسي إلى كازاخستان وأوزبكستان.
وليس من المقرر إجراء أي مراسم احتفالية رسمية في عيد ميلاد بوتين.