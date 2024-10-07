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https://sarabic.ae/20241007/بوتين-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ-72-1093493557.html
بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ 72
بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ 72
سبوتنيك عربي
يحتفل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، 7 أكتوبر/ تشرين الأول بعيد ميلاده الـ72. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T03:26+0000
2024-10-07T03:27+0000
فلاديمير بوتين
عيد ميلاد
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وسيكون هذا اليوم، يوم عمل لفلاديمير بوتين، حيث يضم جدوله عددا من لقاءات عمل في النصف الأول من اليوم، وسيلتقي الرئيس زعماء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذين سيصلون إلى موسكو عشية قمة الرابطة المقررة في يوم الثلاثاء.وجدير بالذكر أن هذا هو عيد الميلاد الـ 21 لبوتين، الذي يحتفل به وهو في منصب الرئاسة.وفي العام الماضي التقى الرئيس بوتين في عيد ميلاده بنظيريه الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، اللذين شارك معهما في المراسم المكرسة لبدء توريدات الغاز الروسي إلى كازاخستان وأوزبكستان.وليس من المقرر إجراء أي مراسم احتفالية رسمية في عيد ميلاد بوتين.
https://sarabic.ae/20241001/بوتين-يهنئ-الجيش-الروسي-بمناسبة-يوم-القوات-البرية---1093302377.html
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فلاديمير بوتين, عيد ميلاد, روسيا
فلاديمير بوتين, عيد ميلاد, روسيا

بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ 72

03:26 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 03:27 GMT 07.10.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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يحتفل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، 7 أكتوبر/ تشرين الأول بعيد ميلاده الـ72.
موسكو - سبوتنيك. وسيكون هذا اليوم، يوم عمل لفلاديمير بوتين، حيث يضم جدوله عددا من لقاءات عمل في النصف الأول من اليوم، وسيلتقي الرئيس زعماء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذين سيصلون إلى موسكو عشية قمة الرابطة المقررة في يوم الثلاثاء.
وجدير بالذكر أن هذا هو عيد الميلاد الـ 21 لبوتين، الذي يحتفل به وهو في منصب الرئاسة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
بوتين يهنئ الجيش الروسي بمناسبة يوم القوات البرية
1 أكتوبر, 08:20 GMT
وفي العام الماضي التقى الرئيس بوتين في عيد ميلاده بنظيريه الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، اللذين شارك معهما في المراسم المكرسة لبدء توريدات الغاز الروسي إلى كازاخستان وأوزبكستان.
وليس من المقرر إجراء أي مراسم احتفالية رسمية في عيد ميلاد بوتين.
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