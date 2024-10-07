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https://sarabic.ae/20241007/روسيا-تختبر-أول-سفينة-لها-تعمل-بالهيدروجين-1093495987.html
روسيا تختبر أول سفينة تعمل بالهيدروجين
روسيا تختبر أول سفينة تعمل بالهيدروجين
سبوتنيك عربي
تبدأ روسيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في إجراء تجارب بحرية على أول سفينة لها تعمل بالهيدروجين. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T07:01+0000
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وقال أوليغ سافتشينكو، المدير العام لمركز كريلوف الحكومي للأبحاث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن السفينة التي تحمل اسم "إيكوبالت"، مصممة كقارب ترفيهي يتسع لـ12 راكبا، ومجهزة بمولد كهروكيميائي يعمل بوقود الهيدروجين.وأضاف سافتشينكو: "ستكون هذه أول سفينة روسية مزودة بمولد هيدروجين كهروكيميائي محلي الصنع، يمثل تقنية مستوردة بالكامل".ويقود المشروع مركز كريلوف الحكومي للأبحاث، وهو مطور رائد لتصميمات السفن والمواد والتقنيات للبحرية الروسية.وتم بناء السفينة في حوض بناء السفن غوركي زيلينودولسك، بواسطة شركة "أك بارز"، بناءً على تصميم مكتب التصميم المركزي "Baltsudoproekt"، التابع لمركز كريلوف الحكومي للأبحاث.من ناحيته، قال رينات ميستاخوف، المدير العام لشركة "أك بارز"، إن سفينة "إيكوبالت" هي نموذج أولي لتطوير تكنولوجيا تعتمد على الهيدروجين، وتطوير وحدة طاقة عالمية باستخدام خلايا الوقود.وأكد ميستاخوف أن إحدى المزايا الرئيسية لمحطات الطاقة التي تعمل بخلايا الوقود، مقارنة بمحركات الديزل التقليدية، تتمثل في انخفاض مستويات الضوضاء والاهتزاز بشكل كبير، والاستخدام الفعال للوقود والكفاءة العالية، ولتحقيق هذه الغاية، سيتم إجراء الاختبارات والتشغيل اللاحق للسفينة.
https://sarabic.ae/20240730/روسيا-تبدأ-تدريبات-للقوات-البحرية-بمشاركة-4-أساطيل-1091237607.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, منوعات, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منوعات, الأخبار

روسيا تختبر أول سفينة تعمل بالهيدروجين

07:01 GMT 07.10.2024
© Depositphotos.com / Aa-wطاقة الهيدروجين
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
طاقة الهيدروجين
© Depositphotos.com / Aa-w
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تبدأ روسيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في إجراء تجارب بحرية على أول سفينة لها تعمل بالهيدروجين.
وقال أوليغ سافتشينكو، المدير العام لمركز كريلوف الحكومي للأبحاث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن السفينة التي تحمل اسم "إيكوبالت"، مصممة كقارب ترفيهي يتسع لـ12 راكبا، ومجهزة بمولد كهروكيميائي يعمل بوقود الهيدروجين.
وأضاف سافتشينكو: "ستكون هذه أول سفينة روسية مزودة بمولد هيدروجين كهروكيميائي محلي الصنع، يمثل تقنية مستوردة بالكامل".
ويقود المشروع مركز كريلوف الحكومي للأبحاث، وهو مطور رائد لتصميمات السفن والمواد والتقنيات للبحرية الروسية.
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وتم بناء السفينة في حوض بناء السفن غوركي زيلينودولسك، بواسطة شركة "أك بارز"، بناءً على تصميم مكتب التصميم المركزي "Baltsudoproekt"، التابع لمركز كريلوف الحكومي للأبحاث.
من ناحيته، قال رينات ميستاخوف، المدير العام لشركة "أك بارز"، إن سفينة "إيكوبالت" هي نموذج أولي لتطوير تكنولوجيا تعتمد على الهيدروجين، وتطوير وحدة طاقة عالمية باستخدام خلايا الوقود.
وأكد ميستاخوف أن إحدى المزايا الرئيسية لمحطات الطاقة التي تعمل بخلايا الوقود، مقارنة بمحركات الديزل التقليدية، تتمثل في انخفاض مستويات الضوضاء والاهتزاز بشكل كبير، والاستخدام الفعال للوقود والكفاءة العالية، ولتحقيق هذه الغاية، سيتم إجراء الاختبارات والتشغيل اللاحق للسفينة.
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