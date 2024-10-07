https://sarabic.ae/20241007/زعيم-كوريا-الشمالية-سنعمل-على-تعزيز-التعاون-بين-بلادنا-وروسيا-1093528710.html
زعيم كوريا الشمالية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز التعاون بين بلاده وروسيا
زعيم كوريا الشمالية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز التعاون بين بلاده وروسيا
سبوتنيك عربي
أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزمه على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T22:07+0000
2024-10-07T22:07+0000
2024-10-07T22:14+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089993397_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_5a181a768117901fc9dc1c092e3a7c5b.jpg
وقال الزعيم الكوري الشمالي: "أؤكد لكم مرة أخرى دعمنا الشامل وغير الأناني وتضامننا مع القضية العادلة للجيش والشعب الروسي"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).كما أشار كيم إلى أن صداقته الشخصية مع فلاديمير بوتين ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.يذكر أن بوتين احتفل بعيد ميلاده في 7 أكتوبر، حيث بلغ 72 عاماً.
https://sarabic.ae/20241007/بوتين-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ-72-1093493557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089993397_131:0:2634:1877_1920x0_80_0_0_d80840ffe13968aba2013fa78044b81c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز التعاون بين بلاده وروسيا
22:07 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 22:14 GMT 07.10.2024)
أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزمه على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.
وقال الزعيم الكوري الشمالي: "أؤكد لكم مرة أخرى دعمنا الشامل وغير الأناني وتضامننا مع القضية العادلة للجيش والشعب الروسي"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).
كما أشار كيم إلى أن صداقته الشخصية مع فلاديمير بوتين ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
يذكر أن بوتين احتفل بعيد ميلاده في 7 أكتوبر
، حيث بلغ 72 عاماً.