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زعيم كوريا الشمالية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز التعاون بين بلاده وروسيا
زعيم كوريا الشمالية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز التعاون بين بلاده وروسيا
سبوتنيك عربي
أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزمه على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T22:07+0000
2024-10-07T22:14+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقال الزعيم الكوري الشمالي: "أؤكد لكم مرة أخرى دعمنا الشامل وغير الأناني وتضامننا مع القضية العادلة للجيش والشعب الروسي"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).كما أشار كيم إلى أن صداقته الشخصية مع فلاديمير بوتين ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.يذكر أن بوتين احتفل بعيد ميلاده في 7 أكتوبر، حيث بلغ 72 عاماً.
https://sarabic.ae/20241007/بوتين-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ-72-1093493557.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز التعاون بين بلاده وروسيا

22:07 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 22:14 GMT 07.10.2024)
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزمه على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.
وقال الزعيم الكوري الشمالي: "أؤكد لكم مرة أخرى دعمنا الشامل وغير الأناني وتضامننا مع القضية العادلة للجيش والشعب الروسي"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ 72
03:26 GMT
كما أشار كيم إلى أن صداقته الشخصية مع فلاديمير بوتين ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
يذكر أن بوتين احتفل بعيد ميلاده في 7 أكتوبر، حيث بلغ 72 عاماً.
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