https://sarabic.ae/20241007/شاب-عربي-يصور-7-آلاف-فتاة-خلسة-والسلطات-تتدخل-1093526497.html
شاب عربي يصور 7 آلاف فتاة خلسة والسلطات تتدخل
شاب عربي يصور 7 آلاف فتاة خلسة والسلطات تتدخل
سبوتنيك عربي
جرت محاكمة شخص جزائري متهم بالشعوذة، يوم أمس الأحد، في الجزائر بعدما قام بتصويره لـ7 آلاف سيدة خلسة في الأماكن العمومية من أجل استعمالها كطلاسم. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T19:42+0000
2024-10-07T19:42+0000
2024-10-07T19:42+0000
مجتمع
منوعات
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093526341_0:684:2048:1836_1920x0_80_0_0_6872c47a31d9ba585366db7a3f393c2e.jpg
وصدمت هذه الحادثة الرأي العام في الجزائر، بعدما تم كشف تفاصيل مثيرة منها تصويره لـ7 آلاف سيدة خلسة في الأماكن العمومية من أجل استعمالها كطلاسم، حيث التمس وكيل الجمهورية العقوبة القصوى وهي 7 سنوات سجنا نافذا.وعند مداهمة منزله ومستودع ملحق به، بعد إذن من وكيل الجمهورية تم ضبط لديه 7 آلاف صورة لفتيات ونساء، منهن طالبات جامعيات، موظفات في الإدارات وحتى في الأسلاك الأمنية، وغيرهن ممن صادفهن في الأماكن العمومية كالسَاحات ووسائل النقل، حيث كان يستعمل صُورهن، حسب مجريات المحاكمة والتهم الموجهة له، في طلاسم للسحر والشَّعوذة.وصدمت القضية الجزائريين، كونها "الأولى من نوعها بمثل هذه التفاصيل".
https://sarabic.ae/20241007/دموع-مدرب-كرة-قدم-تهز-الجزائر-والسبب-أم-مريضة-فيديو-1093511131.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093526341_0:492:2048:2028_1920x0_80_0_0_315eaa8daa593ecb57275738592fe895.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الجزائر
شاب عربي يصور 7 آلاف فتاة خلسة والسلطات تتدخل
جرت محاكمة شخص جزائري متهم بالشعوذة، يوم أمس الأحد، في الجزائر بعدما قام بتصويره لـ7 آلاف سيدة خلسة في الأماكن العمومية من أجل استعمالها كطلاسم.
وصدمت هذه الحادثة الرأي العام في الجزائر، بعدما تم كشف تفاصيل مثيرة منها تصويره لـ7 آلاف سيدة خلسة في الأماكن العمومية من أجل استعمالها كطلاسم، حيث التمس وكيل الجمهورية العقوبة القصوى وهي 7 سنوات سجنا نافذا.
وجرت المحاكمة، في محكمة "دار البيضاء" شرقي العاصمة الجزائر، وكان الشخص متهما بتصوير النساء من مختلف الفئات والأعمار.
وعند مداهمة منزله ومستودع ملحق به، بعد إذن من وكيل الجمهورية تم ضبط لديه 7 آلاف صورة لفتيات ونساء، منهن طالبات جامعيات، موظفات في الإدارات وحتى في الأسلاك الأمنية، وغيرهن ممن صادفهن في الأماكن العمومية كالسَاحات ووسائل النقل، حيث كان يستعمل صُورهن، حسب مجريات المحاكمة والتهم الموجهة له، في طلاسم للسحر والشَّعوذة.
وصدمت القضية الجزائريين، كونها "الأولى من نوعها بمثل هذه التفاصيل".