دموع مدرب كرة قدم تهز الجزائر والسبب "أم مريضة"... فيديو
© Photo / Youtube/Ennaharمدرب فريق نجم بن عكنون الجزائري، محمد مانع
© Photo / Youtube/Ennahar
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمدرب جزائري وهو يبكي بحرقة بسبب تلقيه شتائم لأمه المريضة من مدرجات الملعب.
وظهر محمد مانع، مدرب فريق نجم بن عكنون، الناشط في الدرجة الأولى المحترفة، متأثراً بعد فوز فريقه بهدفين لهدف ضد ملاحة حسين داي، خلال بطولة الموسم الكروي 2024-2025، حيث قال:
أنا أحب كرة القدم، لكن أحب الأخلاق فيها. لم يسبق لي أن بكيت، غير أن ما جعلني أتأثر أكثر هو أن لدي أصدقاء وأقارب وعائلة في حسين داي (مدينة الفريق الخصم)، ومع هذا أطلب الهداية لهؤلاء الذين شتموا والدي.
ويظهر الفيديو المدرب الجزائري وهو يبكي بحرقة خلال لقاء صحفي على أرضية الملعب بعد نهاية المباراة.
مدرب كرة جزائري يبكي بحرقة بسبب "أم مريضة"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 7, 2024
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للمدرب محمد مانع، مدرب فريق نجم بن عكنون الجزائري، وهو يبكي بحرقة خلال لقاء صحفي بسبب تلقيه شتائم لأمه المريضة من مدرجات الملعب
وحصد الفيديو، تفاعلاً واسعاً من الجزائريين الذين تأثروا كثيراً… pic.twitter.com/r93XvUxr6b
وقال بن عنكون، لم أبك ضعفا، فأنا قوي لكن عندما تعلق الأمر بوالدتي فقد تأثرت وبكيت.
وحصد الفيديو تفاعلاً واسعاً من الجزائريين الذين تأثروا كثيراً لحال المدرب، وعبّروا عن تضامنهم معه.
كما طالب كثيرون لإطلاق حملة في الملاعب لوقف هذه الممارسات التي تأتي أغلبها عن أطفال ومراهقين.
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