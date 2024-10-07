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https://sarabic.ae/20241007/دموع-مدرب-كرة-قدم-تهز-الجزائر-والسبب-أم-مريضة-فيديو-1093511131.html
دموع مدرب كرة قدم تهز الجزائر والسبب "أم مريضة"... فيديو
دموع مدرب كرة قدم تهز الجزائر والسبب "أم مريضة"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمدرب جزائري وهو يبكي بحرقة بسبب تلقيه شتائم لأمه المريضة من مدرجات الملعب. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T12:13+0000
2024-10-07T12:13+0000
مجتمع
العالم العربي
أخبار كرة القدم
الجزائر
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وظهر محمد مانع، مدرب فريق نجم بن عكنون، الناشط في الدرجة الأولى المحترفة، متأثراً بعد فوز فريقه بهدفين لهدف ضد ملاحة حسين داي، خلال بطولة الموسم الكروي 2024-2025، حيث قال:ويظهر الفيديو المدرب الجزائري وهو يبكي بحرقة خلال لقاء صحفي على أرضية الملعب بعد نهاية المباراة.وحصد الفيديو تفاعلاً واسعاً من الجزائريين الذين تأثروا كثيراً لحال المدرب، وعبّروا عن تضامنهم معه.كما طالب كثيرون لإطلاق حملة في الملاعب لوقف هذه الممارسات التي تأتي أغلبها عن أطفال ومراهقين.أهداف يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي.. فيديوهل تعاقد الزمالك مع الجزائري سفيان فيغولي؟
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العالم العربي, أخبار كرة القدم, الجزائر
العالم العربي, أخبار كرة القدم, الجزائر

دموع مدرب كرة قدم تهز الجزائر والسبب "أم مريضة"... فيديو

12:13 GMT 07.10.2024
© Photo / Youtube/Ennaharمدرب فريق نجم بن عكنون الجزائري، محمد مانع
مدرب فريق نجم بن عكنون الجزائري، محمد مانع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Photo / Youtube/Ennahar
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمدرب جزائري وهو يبكي بحرقة بسبب تلقيه شتائم لأمه المريضة من مدرجات الملعب.
وظهر محمد مانع، مدرب فريق نجم بن عكنون، الناشط في الدرجة الأولى المحترفة، متأثراً بعد فوز فريقه بهدفين لهدف ضد ملاحة حسين داي، خلال بطولة الموسم الكروي 2024-2025، حيث قال:

أنا أحب كرة القدم، لكن أحب الأخلاق فيها. لم يسبق لي أن بكيت، غير أن ما جعلني أتأثر أكثر هو أن لدي أصدقاء وأقارب وعائلة في حسين داي (مدينة الفريق الخصم)، ومع هذا أطلب الهداية لهؤلاء الذين شتموا والدي.

ويظهر الفيديو المدرب الجزائري وهو يبكي بحرقة خلال لقاء صحفي على أرضية الملعب بعد نهاية المباراة.

وقال بن عنكون، لم أبك ضعفا، فأنا قوي لكن عندما تعلق الأمر بوالدتي فقد تأثرت وبكيت.

وحصد الفيديو تفاعلاً واسعاً من الجزائريين الذين تأثروا كثيراً لحال المدرب، وعبّروا عن تضامنهم معه.
كما طالب كثيرون لإطلاق حملة في الملاعب لوقف هذه الممارسات التي تأتي أغلبها عن أطفال ومراهقين.
أهداف يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو
هل تعاقد الزمالك مع الجزائري سفيان فيغولي؟
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