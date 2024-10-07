صاروخ يمني يتسبب بهلع وخوف في السماء والأرض في إسرائيل ... فيديو
© Photo / x.comصاروخ يمني يتسبب بهلع وخوف في سماء إسرائيل وأرضها
© Photo / x.com
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر خوف وهلع مواطنيين إسرائيليين لحظة دوي صفارات الإنذار في تل أبيب بعد الإعلان عن رصد صاروخ أطلق من اليمن.
ودوت صافرات الإنذار في بلدات عدة وسط إسرائيل وقرب مطار بن غوريون في محيط تل أبيب، وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ "أرض - أرض" من اليمن.
وأظهرت اللقطات لحظات صراخ وهلع بين الإسرائيليين في شوارع ومراكز تجارية في مدينة تل أبيب بسبب أصوات الإنذارت والانفجارات.
وأظهرت اللقطات لحظات صراخ وهلع بين الإسرائيليين في شوارع ومراكز تجارية في مدينة تل أبيب بسبب أصوات الإنذارت والانفجارات.
مشاهد متداولة لهروب إسرائيلين داخل أحد المراكز التجارية في مع قصف اليمن تل أبيب بصاروخ باليستي https://t.co/RDCwaAJhNN pic.twitter.com/Ns7W8t1h3z— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 7, 2024
ووثقت لقطات متداولة أخرى لحظات عصيبة عاشها ركاب طائرة متوجهة إلى إسرائيل بعد إلغاء عملية الهبوط في مطار بن غوريون.
لقطات متداولة تظهر رعب وذعر إسرائيلين داخل طائرة فوق غوش دان، مع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وإطلاق صاروخ من اليمن https://t.co/MuDN4dwanR pic.twitter.com/PDr9HyBMh0— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 7, 2024
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون الدولي توقفت، كما تم رصد دوي انفجارات في وسط إسرائيل وقرب مستوطنات بالضفة الغربية تزامنا مع دوي صفارات الإنذار.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ الذي انطلق من اليمن باليستي ذاتي الدفع كان يتجه إلى وسط إسرائيل، مشيرا إلى أنه تمكن من اعتراضه بنجاح.
ويصادف اليوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مرور عام على بدء الحرب على قطاع غزة، وما أدى من ذلك تفاعل الحركات المقاومة الأخرى من لبنان وسوريا واليمن، ورد فعل من إيران على قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيال شخصيات بارزة في حركة "حماس" و"حزب الله".