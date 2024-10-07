https://sarabic.ae/20241007/غالانت-مر-عام-منذ-الهجوم-الذي-أدى-إلى-اندلاع-أعدل-حرب-في-تاريخ-إسرائيل-1093497202.html
غالانت: مر عام منذ الهجوم الذي أدى إلى اندلاع "أعدل حرب" في تاريخ إسرائيل
غالانت: مر عام منذ الهجوم الذي أدى إلى اندلاع "أعدل حرب" في تاريخ إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على مواصلة بلاده الدفاع عن نفسها، في تعليق له على مرور عام على عملية "طوفان الأقصى". 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T07:52+0000
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وقال غالانت: "لقد مر عام منذ ذلك الصباح عندما استيقظت دولة إسرائيل على هجوم وحشي أدى إلى الحرب الأكثر عدالة في كل سنواتنا، عام من الحرب الصعبة والمتواصلة، ليلا ونهارا".وتابع: "لقد تضررت منطقة مزدهرة من قبل قتلة شيطانيين، لا يضعون في أعينهم سوى شيء واحد، هو تدمير إسرائيل وإبادتها، وفي صباح 7 أكتوير/ تشرين الأول 2023، اتحدنا كأمة واحدة وكشركة واحدة في الحرب من أجل دولة إسرائيل".كما شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على واجب إسرائيل في إعادة الرهائن إلى ديارهم، ودعم الجرحى وتذكر القتلى.وقال إن "إسرائيل ستعيد تأهيل أجزاء البلاد المتضررة، في الجنوب والشمال، وتعيد المواطنين إلى منازلهم بأمان".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا، إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إحباط-هجوم-صاروخي-كبير-لـحماس-في-ذكرى-طوفان-الأقصى-1093494356.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
غالانت: مر عام منذ الهجوم الذي أدى إلى اندلاع "أعدل حرب" في تاريخ إسرائيل
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على مواصلة بلاده الدفاع عن نفسها، في تعليق له على مرور عام على عملية "طوفان الأقصى".
وقال غالانت: "لقد مر عام منذ ذلك الصباح عندما استيقظت دولة إسرائيل على هجوم وحشي أدى إلى الحرب الأكثر عدالة في كل سنواتنا، عام من الحرب الصعبة والمتواصلة، ليلا ونهارا".
وتابع: "لقد تضررت منطقة مزدهرة من قبل قتلة شيطانيين، لا يضعون في أعينهم سوى شيء واحد، هو تدمير إسرائيل وإبادتها، وفي صباح 7 أكتوير/ تشرين الأول 2023، اتحدنا كأمة واحدة وكشركة واحدة في الحرب من أجل دولة إسرائيل".
وأضاف: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحمل التزاما عميقا بمواصلة القيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن الوطن، وأن نكون جديرين بإرث أحبائنا ورفاقنا الذين سقطوا، مواطنين وجنود".
كما شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على واجب إسرائيل في إعادة الرهائن إلى ديارهم، ودعم الجرحى وتذكر القتلى.
وقال إن "إسرائيل ستعيد تأهيل أجزاء البلاد المتضررة، في الجنوب والشمال، وتعيد المواطنين إلى منازلهم بأمان".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا، إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.