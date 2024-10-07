https://sarabic.ae/20241007/قيس-سعيد-يفوز-برئاسة-تونس-لولاية-ثانية---عاجل-1093526732.html
قيس سعيد يفوز برئاسة تونس لولاية ثانية
قيس سعيد يفوز برئاسة تونس لولاية ثانية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقبل للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، إعادة انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيّد لولاية ثانية. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T18:53+0000
2024-10-07T18:53+0000
2024-10-07T19:09+0000
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قيس سعيد
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، الذي أشار إلى أن الفترة الرئاسية الثانية مدتها 5 سنوات.وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة حصل سعيد على نسبة 90.69 في المائة من الأصوات التي شاركت في الانتخابات الرئاسية.وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية، التي جرت، أمس الأحد 28.8 في المئة.وبحسب النتائج الرسمية الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن المترشح العياشي زمال، جاء في المرتبة الثانية حيث بحصوله على 7.35 في المائة، فيما جاء المرشح زهير المغزاوي في المرتبة الثالثة بحصوله على 1.97 بالمائة من الأصوات.وفي تصريحات سابقة، أمس الأحد، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، إن عدد التونسيين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية، بلغ مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة 27.7 في المائة.
https://sarabic.ae/20241006/تونس-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-277-1093490435.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
قيس سعيد يفوز برئاسة تونس لولاية ثانية
18:53 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 19:09 GMT 07.10.2024)
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقبل للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، إعادة انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيّد لولاية ثانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك
"، الذي أشار إلى أن الفترة الرئاسية الثانية مدتها 5 سنوات.
وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة حصل سعيد على نسبة 90.69 في المائة من الأصوات التي شاركت في الانتخابات الرئاسية
.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية، التي جرت، أمس الأحد 28.8 في المئة.
وبحسب النتائج الرسمية الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن المترشح العياشي زمال، جاء في المرتبة الثانية حيث بحصوله على 7.35 في المائة، فيما جاء المرشح زهير المغزاوي في المرتبة الثالثة بحصوله على 1.97 بالمائة من الأصوات.
وفي تصريحات سابقة، أمس الأحد، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
في تونس فاروق بوعسكر، إن عدد التونسيين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية، بلغ مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة 27.7 في المائة.