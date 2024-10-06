https://sarabic.ae/20241006/تونس-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-277-1093490435.html

تونس.. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 27.7%

تونس.. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 27.7%

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن عدد التونسيين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية، بلغ مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة... 06.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-06T19:14+0000

2024-10-06T19:14+0000

2024-10-06T19:14+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم الأحد، عقب غلق مراكز الاقتراع أبوابها، بحسب مراسل "سبوتنيك".وقال بوعسكر إنّ الانتخابات كانت موعدا تاريخيا وأن الأمور جرت بكل سلاسة.ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مترشحين وهم كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورجل الأعمال المسجون حاليا العياشي زمال والنائب السابق بالبرلمان زهير المغزاوي.وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري، إن جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 5 آلاف و13 مركز اقتراع بالداخل، فتحت أبوابها في التوقيت المحدد وهو الساعة الثامنة صباحا، دون أي إشكاليات لوجستية أو تنظيمية تذكر.ولفت إلى أن الهيئة كانت على أتم الاستعداد لهذه المحطة الانتخابية المهمة التي تعيشها البلاد، والهيئات الفرعية بجميع المحافظات لم تسجل غيابات في صفوف أكثر من 42 عضو مكتب اقتراع ولم يتم اللجوء إلى القائمات التكميلية للأعوان.

https://sarabic.ae/20241006/المتحدث-باسم-هيئة-الانتخابات-في-تونس-غدا-الإعلان-عن-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-1093487703.html

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