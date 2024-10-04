https://sarabic.ae/20241004/الشبكة-التونسية-للحقوق-والحريات-تنظم-تظاهرة-قبل-يومين-من-الانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-صور-1093446880.html
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.. صور
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.. صور
سبوتنيك عربي
تجمع، مساء اليوم الجمعة، عشرات التونسيين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، ونظموا تظاهرة احتجاجية، وذلك قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T19:01+0000
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وتم تنظيم المسيرة بدعوة من "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" (تضم مجموعة من الجمعيات والمنظمات الوطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف صمود)، احتجاجا على الوضع السياسي والانتخابي في البلاد، وفقا لمراسلة "سبوتنيك" في تونس.وندّد المشاركون خلال التظاهرة، بما اعتبروه "تدهورا لواقع الحريات بالبلاد، وتنديدا بالمناخ العام، الذي تجرى فيه الانتخابات الرئاسية".يشار إلى أنه تنتهي، مساء اليوم الجمعة، الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس، التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والأمين العام لـ"حركة الشعب"، زهير المغزاوي، والنائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال، الذي يقبع حاليا في السجن على خلفية افتعال تزكيات، العياشي زمال، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.
https://sarabic.ae/20240929/هل-تمتلك-المعارضة-التونسية-القدرة-على-تعديل-موازين-القوى-في-الشارع-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1093239411.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قيس سعيد
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قيس سعيد
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.. صور
حصري
تجمع، مساء اليوم الجمعة، عشرات التونسيين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، ونظموا تظاهرة احتجاجية، وذلك قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي ستُجرى يوم الأحد المقبل.
وتم تنظيم المسيرة بدعوة من "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" (تضم مجموعة من الجمعيات والمنظمات الوطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف صمود)، احتجاجا على الوضع السياسي والانتخابي في البلاد، وفقا لمراسلة "سبوتنيك" في تونس.
© Sputnik . Mariam.Gadera
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
"الشبكة التونسية للحقوق والحريات" تنظم تظاهرة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، 4 أكتوبر 2024
وندّد المشاركون خلال التظاهرة، بما اعتبروه "تدهورا لواقع الحريات بالبلاد، وتنديدا بالمناخ العام، الذي تجرى فيه الانتخابات الرئاسية".
يشار إلى أنه تنتهي، مساء اليوم الجمعة، الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس، التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته
قيس سعيد
، والأمين العام لـ"حركة الشعب"، زهير المغزاوي، والنائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال، الذي يقبع حاليا في السجن على خلفية افتعال تزكيات، العياشي زمال، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.