https://sarabic.ae/20241007/كوريا-الشمالية-يجب-إلقاء-الناتو-في-مزبلة-التاريخ-باكرا-1093495150.html
كوريا الشمالية: يجب إلقاء "الناتو" في مزبلة التاريخ باكرا
كوريا الشمالية: يجب إلقاء "الناتو" في مزبلة التاريخ باكرا
سبوتنيك عربي
شنت كوريا الشمالية هجوما عنيفا على حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعدما أدان تعاونها العسكري مع روسيا. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T05:55+0000
2024-10-07T05:55+0000
2024-10-07T05:55+0000
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وأصدر "الناتو" بيانا، الأسبوع الماضي، يدين كوريا الشمالية وإيران لـ "تأجيج" الأزمة الأوكرانية، بدعمهما العسكري المباشر لموسكو.وأمس الأحد، نددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية ببيان حلف شمال الأطلسي، قائلة: "يبدو أن "الناتو" على خط المواجهة ضد كوريا الشمالية"، ووصفت حلف شمال الأطلسي بأنه "نتاج الطموحات الهيمنية الأمريكية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم الوزارة لم تذكر اسمه، قوله: "حلف شمال الأطلسي، ليس أكثر من أداة لأمريكا للحرب، يشوه التعاون القانوني المكثف بين الدول المستقلة ذات السيادة، بينما يشوه جوهر الحادث الأوكراني".وأضاف أن "حلف شمال الأطلسي، وهو منظمة غريبة مدربة على المنطق المزدوج المتطرف والمعايير المزدوجة لأمريكا، يجب أن تُلقى في مزبلة التاريخ في وقت مبكر"، وفقا لبيان من وكالة الأنباء الكورية.وحذرت وزارة خارجية كوريا الشمالية، من أنه "إذا استمر حلف شمال الأطلسي في محاولة انتهاك كرامة وسيادة وأمن ومصالح بيونغ يانغ، في حين يواصل باستمرار اتباع سياسة عدائية تجاهها، فإن حلف شمال الأطلسي الذي يتبع أمريكا بشكل أعمى سيتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب المأساوية التي ستترتب على ذلك".
https://sarabic.ae/20240713/كوريا-الشمالية-تدين-الإعلان-الختامي-لقمة-الناتو-في-واشنطن-وتعتبره-برنامج-مواجهة-1090744786.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
كوريا الشمالية: يجب إلقاء "الناتو" في مزبلة التاريخ باكرا
شنت كوريا الشمالية هجوما عنيفا على حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعدما أدان تعاونها العسكري مع روسيا.
وأصدر "الناتو" بيانا، الأسبوع الماضي، يدين كوريا الشمالية وإيران لـ "تأجيج" الأزمة الأوكرانية، بدعمهما العسكري المباشر لموسكو.
وأمس الأحد، نددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية ببيان حلف شمال الأطلسي، قائلة: "يبدو أن "الناتو" على خط المواجهة ضد كوريا الشمالية"، ووصفت حلف شمال الأطلسي بأنه "نتاج الطموحات الهيمنية الأمريكية"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم الوزارة لم تذكر اسمه، قوله: "حلف شمال الأطلسي، ليس أكثر من أداة لأمريكا للحرب، يشوه التعاون القانوني المكثف بين الدول المستقلة ذات السيادة، بينما يشوه جوهر الحادث الأوكراني".
وأضاف أن "حلف شمال الأطلسي، وهو منظمة غريبة مدربة على المنطق المزدوج المتطرف والمعايير المزدوجة لأمريكا، يجب أن تُلقى في مزبلة التاريخ في وقت مبكر"، وفقا لبيان
من وكالة الأنباء الكورية.
وأشار المسؤول إلى أن "حلف شمال الأطلسي "يمد مخالبه" إلى شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ"، في محاولة لإيجاد مبرر آخر لوجوده بعد لعب "مقامرة حرب" في أوكرانيا".
وحذرت وزارة خارجية كوريا الشمالية، من أنه "إذا استمر حلف شمال الأطلسي في محاولة انتهاك كرامة وسيادة وأمن ومصالح بيونغ يانغ، في حين يواصل باستمرار اتباع سياسة عدائية تجاهها، فإن حلف شمال الأطلسي الذي يتبع أمريكا بشكل أعمى سيتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب المأساوية التي ستترتب على ذلك".