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مصر... شمال سيناء تشهد حدثا بعد توقفه منذ 50 عاما
مصر... شمال سيناء تشهد حدثا بعد توقفه منذ 50 عاما
سبوتنيك عربي
تشهد محافظة شمال سيناء المصرية، اليوم الاثنين، حدثا استثنائيا، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصار السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T06:26+0000
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وتستقبل المحافظة المصرية أول قطار بعد توقف دام نحو 50 عاما متتالية، إذ سيتم تشغيل خط سكة حديد "الإسماعيلية - الفردان - بئر العبد".وقالت وزارة النقل المصرية إنه سيتم انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية في خط سكة حديد "الفردان – بئر العبد" بطول 100 كيلومتر، بحضور وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ورئيس وقيادات السكك الحديدية، وفقا لتقارير مصرية.ويأتي التشغيل في إطار تنفيذ ممر "العريش – طابا" اللوجيستي المتكامل، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد "العريش – طابا"، وهو امتداد لخط "الفردان - بئر العبد– العريش" مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.ويخدم الممر كذلك، المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها في شبه جزيرة سيناء، وهي الطور، ورفح، والعوجة، والحسنة، والنقب، وطابا، ورأس سدر، وبئر العبد، وفقا لوزارة النقل المصرية.وأوضح وزير النقل المصري، كامل الوزير، في سياق متصل، أن "أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش - طابا هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد بطول إجمالي حوالي 500 كيلو، حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج".
https://sarabic.ae/20220508/السيسي-يوجه-باستكمال-تطهير-مناطق-شمال-سيناء-من-الإرهاب-1061995825.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مصر... شمال سيناء تشهد حدثا بعد توقفه منذ 50 عاما

06:26 GMT 07.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalitحاجز أمني بشمال سيناء
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
حاجز أمني بشمال سيناء
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
تشهد محافظة شمال سيناء المصرية، اليوم الاثنين، حدثا استثنائيا، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصار السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
وتستقبل المحافظة المصرية أول قطار بعد توقف دام نحو 50 عاما متتالية، إذ سيتم تشغيل خط سكة حديد "الإسماعيلية - الفردان - بئر العبد".
وقالت وزارة النقل المصرية إنه سيتم انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية في خط سكة حديد "الفردان – بئر العبد" بطول 100 كيلومتر، بحضور وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ورئيس وقيادات السكك الحديدية، وفقا لتقارير مصرية.
ويأتي التشغيل في إطار تنفيذ ممر "العريش – طابا" اللوجيستي المتكامل، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد "العريش – طابا"، وهو امتداد لخط "الفردان - بئر العبد– العريش" مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.
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ويخدم الممر كذلك، المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها في شبه جزيرة سيناء، وهي الطور، ورفح، والعوجة، والحسنة، والنقب، وطابا، ورأس سدر، وبئر العبد، وفقا لوزارة النقل المصرية.
وأوضح وزير النقل المصري، كامل الوزير، في سياق متصل، أن "أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش - طابا هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد بطول إجمالي حوالي 500 كيلو، حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج".
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