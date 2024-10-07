معلم شهير في السودان يثير الحزن على مواقع التواصل بفيديو مؤثر

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20241007/معلم-شهير-في-السودان-يثير-الحزن-على-مواقع-التواصل-بفيديو-مؤثر-1093496661.html
معلم شهير في السودان يثير الحزن على مواقع التواصل بفيديو مؤثر
معلم شهير في السودان يثير الحزن على مواقع التواصل بفيديو مؤثر
سبوتنيك عربي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور مثير للمشاعر، تم التقاطه لأشهر مدرس في السودان. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T07:16+0000
2024-10-07T07:16+0000
مجتمع
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الجيش السوداني
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ويظهر المدرس، مهاجر عبد الرحمن، في الفيديو المتداول، وهو يدرّس داخل فصل خال من التلاميذ، في مدرسة في منطقة الكدرو شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.وألقى عبد الرحمن دروسه داخل الفصل المهجور، أملا في عودة طلابه إلى مقاعدهم، بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي مزقت السودان.ويُعد مهاجر عبد الرحمن أحد أشهر معلمي الرياضيات في السودان في السنوات الأخيرة، وكان قد لجأ إلى مصر بعد اندلاع الحرب.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20240915/إصابة-فنان-عربي-بذبحة-صدرية-بسبب-ما-حدث-معه-في-سفارة-بلاده-بمصر-1092732367.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منوعات
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منوعات

معلم شهير في السودان يثير الحزن على مواقع التواصل بفيديو مؤثر

07:16 GMT 07.10.2024
© Photo / Unsplash/ Francesco Mignoneسبورة في فصل تعليمي
سبورة في فصل تعليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Photo / Unsplash/ Francesco Mignone
تابعنا عبر
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور مثير للمشاعر، تم التقاطه لأشهر مدرس في السودان.
ويظهر المدرس، مهاجر عبد الرحمن، في الفيديو المتداول، وهو يدرّس داخل فصل خال من التلاميذ، في مدرسة في منطقة الكدرو شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.
وألقى عبد الرحمن دروسه داخل الفصل المهجور، أملا في عودة طلابه إلى مقاعدهم، بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي مزقت السودان.
@sudanese.n.c.c في مدينة بحري، وداخل الفصل، الأستاذ مهاجر يوجه رسالة لجميع الطلاب نتطلع إلى رؤية جميع المقاعد الدراسية ممتلئة في جميع أنحاء الوطن. المؤسسة التعاونية الوطنية #المؤسسة_التعاونية_الوطنية_بالقوات_المسلحة #جيش_واحد_شعب_واحد #معركة_الكرامة ♬ original sound - المؤسسة التعاونية الوطنية
ويُعد مهاجر عبد الرحمن أحد أشهر معلمي الرياضيات في السودان في السنوات الأخيرة، وكان قد لجأ إلى مصر بعد اندلاع الحرب.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
رسم قلب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
مجتمع
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وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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