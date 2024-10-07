https://sarabic.ae/20241007/معلم-شهير-في-السودان-يثير-الحزن-على-مواقع-التواصل-بفيديو-مؤثر-1093496661.html

معلم شهير في السودان يثير الحزن على مواقع التواصل بفيديو مؤثر

معلم شهير في السودان يثير الحزن على مواقع التواصل بفيديو مؤثر

سبوتنيك عربي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور مثير للمشاعر، تم التقاطه لأشهر مدرس في السودان. 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T07:16+0000

2024-10-07T07:16+0000

2024-10-07T07:16+0000

مجتمع

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093496505_0:83:1524:940_1920x0_80_0_0_ef89ff09721226b712e7a3f655c78cdc.jpg

ويظهر المدرس، مهاجر عبد الرحمن، في الفيديو المتداول، وهو يدرّس داخل فصل خال من التلاميذ، في مدرسة في منطقة الكدرو شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.وألقى عبد الرحمن دروسه داخل الفصل المهجور، أملا في عودة طلابه إلى مقاعدهم، بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي مزقت السودان.ويُعد مهاجر عبد الرحمن أحد أشهر معلمي الرياضيات في السودان في السنوات الأخيرة، وكان قد لجأ إلى مصر بعد اندلاع الحرب.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sarabic.ae/20240915/إصابة-فنان-عربي-بذبحة-صدرية-بسبب-ما-حدث-معه-في-سفارة-بلاده-بمصر-1092732367.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منوعات