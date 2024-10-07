https://sarabic.ae/20241007/14-قضية-على-جدول-أعمال-قادة-رابطة-الدول-المستقلة-1093520588.html
14 قضية على جدول أعمال قادة رابطة الدول المستقلة
14 قضية على جدول أعمال قادة رابطة الدول المستقلة
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، بأن مسودة جدول أعمال قادة رابطة الدول المستقلة تتضمن 14 قضية. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T15:24+0000
2024-10-07T15:24+0000
2024-10-07T15:24+0000
روسيا
رابطة الدول المستقلة
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وقال أوشاكوف للصحفيين: "يتضمن مشروع جدول الأعمال أربعة عشر قضية، ومن المتوقع أن يلخص رؤساء الدول تطور التعاون داخل دول الرابطة هذا العام ويحددوا المهام الرئيسية لعام 2025، وبالطبع سيناقشون المشاكل الدولية والإقليمية الحالية، وكذلك خطوات تحسين كفاءة المنظمة وهياكلها التنفيذية وهيئات الصناعة وما إلى ذلك". وقال: "من الجدير بالذكر أنه خلال رئاستنا ركزنا على مهام زيادة تعميق الشراكة الشاملة داخل دول الرابطة، وتحسين فعالية أنشطتها، وتعزيز دور وسلطة رابطة الدول المستقلة باعتبارها رابطة تكامل إقليمية ناجحة".ووفقا لأوشاكوف، في الاجتماع الضيق، سيناقش القادة ثلاث قضايا: "الأول هو تبادل وجهات النظر حول التفاعل داخل رابطة الدول المستقلة، ويتضمن هذا البند مناقشة مغلقة لرؤساء الدول حول مجموعة متنوعة من القضايا".وأضاف أنه وخلال الاجتماع الموسع، سيتطرق القادة إلى موضوع الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وسوف يستمعون أيضًا إلى تقرير من رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو ، "حول تحسين أنشطة الجمعية البرلمانية المشتركة لرابطة الدول المستقلة وتكيفها مع الواقع الحديث".
https://sarabic.ae/20241007/لافروف-وزراء-خارجية-رابطة-الدول-المستقلة-يدينون-العقوبات-الأحادية-الجانب-1093511843.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رابطة الدول المستقلة
روسيا, رابطة الدول المستقلة
14 قضية على جدول أعمال قادة رابطة الدول المستقلة
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، بأن مسودة جدول أعمال قادة رابطة الدول المستقلة تتضمن 14 قضية.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "يتضمن مشروع جدول الأعمال أربعة عشر قضية، ومن المتوقع أن يلخص رؤساء الدول تطور التعاون داخل دول الرابطة هذا العام ويحددوا المهام الرئيسية لعام 2025، وبالطبع سيناقشون المشاكل الدولية والإقليمية الحالية، وكذلك خطوات تحسين كفاءة المنظمة وهياكلها التنفيذية وهيئات الصناعة وما إلى ذلك".
وأشار إلى أن القمة ستتكون من اجتماعات بصيغ ضيقة وموسعة، ووفقا له، سيبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاجتماعات، قادة رابطة الدول المستقلة بالنتائج الأولية للرئاسة الروسية (للمنظمة هذا العام).
وقال: "من الجدير بالذكر أنه خلال رئاستنا ركزنا على مهام زيادة تعميق الشراكة الشاملة داخل دول الرابطة، وتحسين فعالية أنشطتها، وتعزيز دور وسلطة رابطة الدول المستقلة باعتبارها رابطة تكامل إقليمية ناجحة".
ووفقا لأوشاكوف، في الاجتماع الضيق، سيناقش القادة ثلاث قضايا: "الأول هو تبادل وجهات النظر حول التفاعل داخل رابطة الدول المستقلة، ويتضمن هذا البند مناقشة مغلقة لرؤساء الدول حول مجموعة متنوعة من القضايا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك سيناقش القادة مسألة نقل صلاحيات رئيس رابطة الدول المستقلة العام المقبل إلى طاجيكستان وسيناقشون اقتراح عقد القمة المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، في دوشنبه.
وأضاف أنه وخلال الاجتماع الموسع، سيتطرق القادة إلى موضوع الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وسوف يستمعون أيضًا إلى تقرير من رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو ، "حول تحسين أنشطة الجمعية البرلمانية المشتركة لرابطة الدول المستقلة وتكيفها مع الواقع الحديث".