أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التونسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20241008/أبرز-الملفات-أمام-الرئيس-قيس-سعيد-بعد-فوزه-في-انتخابات-الرئاسة-التونسية-1093551040.html
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التونسية
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التونسية
سبوتنيك عربي
فاز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة التونسية لمدة خمسة أعوام. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T14:09+0000
2024-10-08T14:09+0000
راديو
مساحة حرة
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093550804_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_daea64f61c9a746c3bd36d2df13e2967.png
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
سبوتنيك عربي
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
وحصل سعيّد على نسبة 90.69 في المائة من الأصوات التي شاركت في السباق الانتخابي، وعددهم مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة 27.7 في المئة من عدد من يحق لهم التصويت، وهي الأدنى منذ الثورة في 2010.وبحسب النتائج الرسمية جاء المترشح العياشي زمال، في المرتبة الثانية وحصل على 7.35 في المائة، فيما جاء المرشح زهير المغزاوي في المرتبة الثالثة بحصوله على 1.97 بالمائة من الأصوات.ومع بداية الولاية الثانية، يأمل التونسيون في انفراجة الأمور داخليا، خاصة في الشق الاقتصادي الذي يعتبر أحد التحديات الكبيرة أمام الرئيس قيس سعيّد، كما يُعتبر الملف السياسي الخاص بالمعارضة أحد أهم الملفات الداخلية، في ظل مقاطعة العديد من الأحزاب السياسية للانتخابات الأخيرة.في هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي، فاضل الطياشي، إن فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية كانت منتظرة بالنسبة لما حققه سعيد في الفترة الأولى وتفوقه على الصعيد الشعبي على المعارضة.من جهته، أرجع عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، أحمد الغيلوفي، فوز قيس سعيد لعدة إجراءات منها أن الرئيس أقال هيئة الانتخابات المستقلة وتغيير القانون الانتخابي في قلب العملية الانتخابية.ويرى الكاتب الصحفي، نجم الدين العكاري، أن هناك عوامل عديدة أدت لفوز قيس سعيد أولها شعبيته الثابتة منذ 2019 إضافة إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات مما مكنه من الفوز بسهولة.وأوضح أن المعارضة لا تلوم إلا نفسها لأنها قاطعت الانتخابات ولم تدعوا أنصارها إلى التصويت، مبينا أن مشاركتهم لن تغير النتائج ولكن كانت النسبة ستصبح أقل، مشيرا إلى أن قوة المعارضة في الشارع لا تشكل تأثيرا كبيرا على المواطنين.
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093550804_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_6ce02e32b25791ae434c748079038ec0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, аудио
مساحة حرة, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, аудио

أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التونسية

14:09 GMT 08.10.2024
راديو
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
تابعنا عبر
فاز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة التونسية لمدة خمسة أعوام.
وحصل سعيّد على نسبة 90.69 في المائة من الأصوات التي شاركت في السباق الانتخابي، وعددهم مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة 27.7 في المئة من عدد من يحق لهم التصويت، وهي الأدنى منذ الثورة في 2010.
وبحسب النتائج الرسمية جاء المترشح العياشي زمال، في المرتبة الثانية وحصل على 7.35 في المائة، فيما جاء المرشح زهير المغزاوي في المرتبة الثالثة بحصوله على 1.97 بالمائة من الأصوات.
ومع بداية الولاية الثانية، يأمل التونسيون في انفراجة الأمور داخليا، خاصة في الشق الاقتصادي الذي يعتبر أحد التحديات الكبيرة أمام الرئيس قيس سعيّد، كما يُعتبر الملف السياسي الخاص بالمعارضة أحد أهم الملفات الداخلية، في ظل مقاطعة العديد من الأحزاب السياسية للانتخابات الأخيرة.
في هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي، فاضل الطياشي، إن فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية كانت منتظرة بالنسبة لما حققه سعيد في الفترة الأولى وتفوقه على الصعيد الشعبي على المعارضة.
وذكر أن هناك تحديات عديدة أمام الرئيس في الفترة القادمة أهمها الملف الاقتصادي، مبينا أن الشارع ينتظر مزيد من الاستثمارات وفتح المجال أمام حرية المشاريع وتقديم تشجيعات للشباب للحد من البطالة وامتصاص نسبة الفقر، بزيادة الصادرات والحد من الواردات.
من جهته، أرجع عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، أحمد الغيلوفي، فوز قيس سعيد لعدة إجراءات منها أن الرئيس أقال هيئة الانتخابات المستقلة وتغيير القانون الانتخابي في قلب العملية الانتخابية.
واعتبر أن النتيجة لا تعكس حقيقة الرأي العام التونسي، حيث امتنع عن المشاركة 70 في المئة، لافتا إلى أن الصراعات السياسية منذ 2010 أدت إلى عزوف الناس عن المشاركة في أي استحقاق وهو ما تم استغلاله خلال الفترة الماضية.
ويرى الكاتب الصحفي، نجم الدين العكاري، أن هناك عوامل عديدة أدت لفوز قيس سعيد أولها شعبيته الثابتة منذ 2019 إضافة إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات مما مكنه من الفوز بسهولة.
وأوضح أن المعارضة لا تلوم إلا نفسها لأنها قاطعت الانتخابات ولم تدعوا أنصارها إلى التصويت، مبينا أن مشاركتهم لن تغير النتائج ولكن كانت النسبة ستصبح أقل، مشيرا إلى أن قوة المعارضة في الشارع لا تشكل تأثيرا كبيرا على المواطنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:51 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 أكتوبر, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала