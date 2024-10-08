https://sarabic.ae/20241008/أبرز-الملفات-أمام-الرئيس-قيس-سعيد-بعد-فوزه-في-انتخابات-الرئاسة-التونسية-1093551040.html

أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التونسية

أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التونسية

سبوتنيك عربي

فاز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة التونسية لمدة خمسة أعوام. 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T14:09+0000

2024-10-08T14:09+0000

2024-10-08T14:09+0000

راديو

مساحة حرة

تونس

أخبار تونس اليوم

قيس سعيد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093550804_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_daea64f61c9a746c3bd36d2df13e2967.png

أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس سبوتنيك عربي أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس

وحصل سعيّد على نسبة 90.69 في المائة من الأصوات التي شاركت في السباق الانتخابي، وعددهم مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة 27.7 في المئة من عدد من يحق لهم التصويت، وهي الأدنى منذ الثورة في 2010.وبحسب النتائج الرسمية جاء المترشح العياشي زمال، في المرتبة الثانية وحصل على 7.35 في المائة، فيما جاء المرشح زهير المغزاوي في المرتبة الثالثة بحصوله على 1.97 بالمائة من الأصوات.ومع بداية الولاية الثانية، يأمل التونسيون في انفراجة الأمور داخليا، خاصة في الشق الاقتصادي الذي يعتبر أحد التحديات الكبيرة أمام الرئيس قيس سعيّد، كما يُعتبر الملف السياسي الخاص بالمعارضة أحد أهم الملفات الداخلية، في ظل مقاطعة العديد من الأحزاب السياسية للانتخابات الأخيرة.في هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي، فاضل الطياشي، إن فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية كانت منتظرة بالنسبة لما حققه سعيد في الفترة الأولى وتفوقه على الصعيد الشعبي على المعارضة.من جهته، أرجع عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، أحمد الغيلوفي، فوز قيس سعيد لعدة إجراءات منها أن الرئيس أقال هيئة الانتخابات المستقلة وتغيير القانون الانتخابي في قلب العملية الانتخابية.ويرى الكاتب الصحفي، نجم الدين العكاري، أن هناك عوامل عديدة أدت لفوز قيس سعيد أولها شعبيته الثابتة منذ 2019 إضافة إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات مما مكنه من الفوز بسهولة.وأوضح أن المعارضة لا تلوم إلا نفسها لأنها قاطعت الانتخابات ولم تدعوا أنصارها إلى التصويت، مبينا أن مشاركتهم لن تغير النتائج ولكن كانت النسبة ستصبح أقل، مشيرا إلى أن قوة المعارضة في الشارع لا تشكل تأثيرا كبيرا على المواطنين.

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, аудио