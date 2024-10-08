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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق... صور وفيديو
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11:03 GMT
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فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
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مساحة حرة
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17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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لقاء سبوتنيك
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11:03 GMT
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17:03 GMT
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق... صور وفيديو
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية دمشق. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T17:17+0000
2024-10-08T18:36+0000
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وقال المراسل إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانا من فوق أراضي الجولان المحتل مستهدفة أحد المواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق".وأكد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف بناء سكني في حي "المزة القديمة" جنوبي العاصمة دمشق.وبحسب المراسل فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين جراء العدوان الإسرائيلي.وأكد المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف تتجه نحو موقع سقوط الصاروخ في المزة القديمة.وأشار المراسل إلى أنه من المرجح أن تكون أعداد الضحايا كبيرة نسبيا لأن المنطقة التي تم استهدافها مكتظة بالمدنيين، نظرا لاحتوائها على سوق شعبي ومجموعة كبيرة من المطاعم ومدينة ملاهٍ للأطفال.وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن الحصيلة الأولية للضحايا، 2 قتلى و11 جريحا.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20241006/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-بكثافة-لأهداف-معادية-في-ريف-حمص--1093488377.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق... صور وفيديو

17:17 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 18:36 GMT 08.10.2024)
© Sputnik . Ali Hashemصورة لـ "سبوتنيك" يظهر فيها البناء الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي على دمشق
صورة لـ سبوتنيك يظهر فيها البناء الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي على دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال المراسل إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانا من فوق أراضي الجولان المحتل مستهدفة أحد المواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق".
وأكد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف بناء سكني في حي "المزة القديمة" جنوبي العاصمة دمشق.
وبحسب المراسل فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين جراء العدوان الإسرائيلي.
وأكد المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف تتجه نحو موقع سقوط الصاروخ في المزة القديمة.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
6 أكتوبر, 17:25 GMT
وأشار المراسل إلى أنه من المرجح أن تكون أعداد الضحايا كبيرة نسبيا لأن المنطقة التي تم استهدافها مكتظة بالمدنيين، نظرا لاحتوائها على سوق شعبي ومجموعة كبيرة من المطاعم ومدينة ملاهٍ للأطفال.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن الحصيلة الأولية للضحايا، 2 قتلى و11 جريحا.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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