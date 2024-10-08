الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق... صور وفيديو
17:17 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 18:36 GMT 08.10.2024)
© Sputnik . Ali Hashemصورة لـ "سبوتنيك" يظهر فيها البناء الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي على دمشق
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال المراسل إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانا من فوق أراضي الجولان المحتل مستهدفة أحد المواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق".
◀️لقطات متداولة للاعتداء الإسرائيلي على منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق الذي استهدف بناء سكنياً في حي المزة بمحيط أبنية الـ14 والمعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات. https://t.co/KzEE3CvzjS pic.twitter.com/5ruRBJXrlx— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 8, 2024
وأكد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف بناء سكني في حي "المزة القديمة" جنوبي العاصمة دمشق.
وبحسب المراسل فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين جراء العدوان الإسرائيلي.
وأكد المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف تتجه نحو موقع سقوط الصاروخ في المزة القديمة.
وأشار المراسل إلى أنه من المرجح أن تكون أعداد الضحايا كبيرة نسبيا لأن المنطقة التي تم استهدافها مكتظة بالمدنيين، نظرا لاحتوائها على سوق شعبي ومجموعة كبيرة من المطاعم ومدينة ملاهٍ للأطفال.
مراسل "سبوتنيك": قتلى وإصابات جراء استهداف مبنى سكني في حي المزة بدمشق https://t.co/A4ysbLdEcT pic.twitter.com/RS9Yl69huX— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 8, 2024
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن الحصيلة الأولية للضحايا، 2 قتلى و11 جريحا.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".