https://sarabic.ae/20241008/الدول-الأكثر-توجها-نحو-الصناعة-العسكرية-1093553073.html
الدول الأكثر توجها نحو الصناعة العسكرية
الدول الأكثر توجها نحو الصناعة العسكرية
سبوتنيك عربي
الدول الأكثر توجها نحو الصناعة العسكرية
2024-10-08T15:22+0000
2024-10-08T15:22+0000
2024-10-08T15:22+0000
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الدول الأكثر توجها نحو الصناعة العسكرية
الدول الأكثر توجها نحو الصناعة العسكرية
الدول الأكثر توجها نحو الصناعة العسكرية
جمعت "سبوتنيك" بيانات حول اقتصادات دول العالم الأكثر تركيزا على الصناعة العسكرية. تعرف على الدول التي لديها أكبر وأقل حصة من الإنفاق على الصناعة العسكرية من الناتج المحلي الإجمالي في منطقتي الشرقين الأوسط والأدنى.