دولة عربية ترفع درجة الاستعداد لاحتواء أمراض خطيرة تسللت إلى أراضيها

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
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https://sarabic.ae/20241008/دولة-عربية-ترفع-درجة-الاستعداد-لاحتواء-أمراض-خطيرة-تسللت-إلى-أراضيها-1093541822.html
دولة عربية ترفع درجة الاستعداد لاحتواء أمراض خطيرة تسللت إلى أراضيها
دولة عربية ترفع درجة الاستعداد لاحتواء أمراض خطيرة تسللت إلى أراضيها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن سلسلة من التدابير الوقائية لمكافحة انتشار الملاريا والدفتيريا في الولايات الجنوبية، بعد تسجيل عشرات الإصابات بهذين المرضين. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T11:20+0000
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مجتمع
الجزائر
الصحة
العالم العربي
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وقد تقرر إخضاع جميع الوافدين إلى الولايات المتضررة، مثل تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، للتحاليل والفحوصات اللازمة، إضافة إلى تلقيح المقيمين من جميع الجنسيات.وأكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، على استقرار الوضع الصحي في هذه المناطق بعد تحكمها في انتشار المرضين.كما أشارت إلى أنها ستواصل تزويد الولايات المتضررة بالأدوية واللقاحات المضادة للملاريا والدفتيريا، بهدف الوصول إلى نسبة 90% من التلقيح بين السكان.وأفاد البيان أن الوزارة الجزائرية تعتزم إرسال فرق طبية إضافية من الولايات المجاورة لتعزيز الطواقم العاملة في المناطق المصابة، إضافة إلى معدات طبية ومكثفات أوكسجين لدعم الجهود العلاجية.يُذكر أن المناطق الجنوبية القريبة من الحدود مع مالي والنيجر، قد شهدت في الشهر الماضي، تسجيل عشرات الحالات من الملاريا والدفتيريا، بينما تستمر السلطات في اعتماد البروتوكولات العلاجية الناجحة لاحتواء الوضع الوبائي.
https://sarabic.ae/20240930/السلطات-الجزائرية-تكشف-واقع-انتشار-الملاريا-في-جنوب-البلاد-1093275182.html
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الجزائر, الصحة, العالم العربي, منوعات, الأخبار
الجزائر, الصحة, العالم العربي, منوعات, الأخبار

دولة عربية ترفع درجة الاستعداد لاحتواء أمراض خطيرة تسللت إلى أراضيها

11:20 GMT 08.10.2024
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمستشفى بيرغامو الميداني،  حيث يُعالج مصابو كورونا، إيطاليا 6 أبريل 2020
مستشفى بيرغامو الميداني،  حيث يُعالج مصابو كورونا، إيطاليا 6 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن سلسلة من التدابير الوقائية لمكافحة انتشار الملاريا والدفتيريا في الولايات الجنوبية، بعد تسجيل عشرات الإصابات بهذين المرضين.
وقد تقرر إخضاع جميع الوافدين إلى الولايات المتضررة، مثل تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، للتحاليل والفحوصات اللازمة، إضافة إلى تلقيح المقيمين من جميع الجنسيات.
وأكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، على استقرار الوضع الصحي في هذه المناطق بعد تحكمها في انتشار المرضين.
كما أشارت إلى أنها ستواصل تزويد الولايات المتضررة بالأدوية واللقاحات المضادة للملاريا والدفتيريا، بهدف الوصول إلى نسبة 90% من التلقيح بين السكان.
عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم في علاج مرض الملاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
مجتمع
السلطات الجزائرية تكشف واقع انتشار الملاريا في جنوب البلاد
30 سبتمبر, 11:34 GMT
وأفاد البيان أن الوزارة الجزائرية تعتزم إرسال فرق طبية إضافية من الولايات المجاورة لتعزيز الطواقم العاملة في المناطق المصابة، إضافة إلى معدات طبية ومكثفات أوكسجين لدعم الجهود العلاجية.
يُذكر أن المناطق الجنوبية القريبة من الحدود مع مالي والنيجر، قد شهدت في الشهر الماضي، تسجيل عشرات الحالات من الملاريا والدفتيريا، بينما تستمر السلطات في اعتماد البروتوكولات العلاجية الناجحة لاحتواء الوضع الوبائي.
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