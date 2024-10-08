فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك
© Sputnik . Wasel Hmeidaفلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
© Sputnik . Wasel Hmeida
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أحييت فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا الذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"، بزيارة إلى قبور مقاتلين ارتقوا خلال مشاركتهم في جبهة إسناد غزة في جنوب لبنان، وذلك في "مقبرة الشهداء" داخل مخيم اليرموك للاجئين، جنوبي العاصمة دمشق.
وقال مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "الجهاد الإسلامي"، في كلمة ألقاها، إسماعيل السنداوي، نيابة عن الفصائل الفلسطينية: "رغم التضحيات الكبيرة التي دفعها الشعب الفلسطيني، ورغم كل الشهداء الذين ارتقوا بفعل آلة الإجرام الصهيوني إلا أن الشعب الفلسطيني مستمر في معركته ضد الاحتلال ولن يحيد عن درب النضال حتى تحرير أرضه".
© Sputnik . Wasel Hmeidaفلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
© Sputnik . Wasel Hmeida
وأكد السنداوي أنه "خلال المعركة فقدت المقاومة قادة عظام بذلوا دمائهم نصرة لغزة وفلسطين في مقدمتهم القائد الكبير الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، والقائد الكبير الشهيد اسماعيل هنية، وغير هم من القادة الأبطال الذي كانوا على أرض الميدان ونالوا من العدو وكبدوه خسائر كبير في الأرواح والعتاد".
© Sputnik . Wasel Hmeidaفلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
© Sputnik . Wasel Hmeida
كما وجهت الفصائل الفلسطينية "التحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لقنت العدو الإسرائيلي درساً لن ينساه، وانتقمت لدماء الشهداء والقادة، بقصفها المواقع المطارات العسكرية الإسرئيلية قبل أيام قليلة بوابل من الصواريخ الباليستية التي زلزلت الأرض في الكيان ونشرت الرعب في قلوب جنود الاحتلال، في رسالة واضحة على أن الكيان سيدفع ثمنا كبيرا جراء الجرائم التي يرتكبها".
© Sputnik . Wasel Hmeidaفلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
© Sputnik . Wasel Hmeida
وتشن إسرائيل منذ عام حربا عنيفة في قطاع غزة راح ضحيتها حتى اللحظة نحو 42 ألف قتيل و97 ألف جريح جلّهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير أكثر من 80 % من البنى التحتية للقطاع بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية التي لم تسلم من القصف الإسرائيلي.