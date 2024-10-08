فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
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مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك
سبوتنيك عربي
أحييت فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا الذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"، بزيارة إلى قبور مقاتلين ارتقوا خلال مشاركتهم في جبهة إسناد غزة في جنوب لبنان،... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T16:25+0000
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وقال مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "الجهاد الإسلامي"، في كلمة ألقاها، إسماعيل السنداوي، نيابة عن الفصائل الفلسطينية: "رغم التضحيات الكبيرة التي دفعها الشعب الفلسطيني، ورغم كل الشهداء الذين ارتقوا بفعل آلة الإجرام الصهيوني إلا أن الشعب الفلسطيني مستمر في معركته ضد الاحتلال ولن يحيد عن درب النضال حتى تحرير أرضه".وأكد السنداوي أنه "خلال المعركة فقدت المقاومة قادة عظام بذلوا دمائهم نصرة لغزة وفلسطين في مقدمتهم القائد الكبير الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، والقائد الكبير الشهيد اسماعيل هنية، وغير هم من القادة الأبطال الذي كانوا على أرض الميدان ونالوا من العدو وكبدوه خسائر كبير في الأرواح والعتاد".كما وجهت الفصائل الفلسطينية "التحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لقنت العدو الإسرائيلي درساً لن ينساه، وانتقمت لدماء الشهداء والقادة، بقصفها المواقع المطارات العسكرية الإسرئيلية قبل أيام قليلة بوابل من الصواريخ الباليستية التي زلزلت الأرض في الكيان ونشرت الرعب في قلوب جنود الاحتلال، في رسالة واضحة على أن الكيان سيدفع ثمنا كبيرا جراء الجرائم التي يرتكبها".وتشن إسرائيل منذ عام حربا عنيفة في قطاع غزة راح ضحيتها حتى اللحظة نحو 42 ألف قتيل و97 ألف جريح جلّهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير أكثر من 80 % من البنى التحتية للقطاع بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية التي لم تسلم من القصف الإسرائيلي.
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حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك

16:25 GMT 08.10.2024
© Sputnik . Wasel Hmeidaفلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى طوفان الأقصى بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
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أحييت فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا الذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"، بزيارة إلى قبور مقاتلين ارتقوا خلال مشاركتهم في جبهة إسناد غزة في جنوب لبنان، وذلك في "مقبرة الشهداء" داخل مخيم اليرموك للاجئين، جنوبي العاصمة دمشق.
وقال مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "الجهاد الإسلامي"، في كلمة ألقاها، إسماعيل السنداوي، نيابة عن الفصائل الفلسطينية: "رغم التضحيات الكبيرة التي دفعها الشعب الفلسطيني، ورغم كل الشهداء الذين ارتقوا بفعل آلة الإجرام الصهيوني إلا أن الشعب الفلسطيني مستمر في معركته ضد الاحتلال ولن يحيد عن درب النضال حتى تحرير أرضه".
© Sputnik . Wasel Hmeidaفلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى طوفان الأقصى بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
© Sputnik . Wasel Hmeida
وأكد السنداوي أنه "خلال المعركة فقدت المقاومة قادة عظام بذلوا دمائهم نصرة لغزة وفلسطين في مقدمتهم القائد الكبير الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، والقائد الكبير الشهيد اسماعيل هنية، وغير هم من القادة الأبطال الذي كانوا على أرض الميدان ونالوا من العدو وكبدوه خسائر كبير في الأرواح والعتاد".
© Sputnik . Wasel Hmeidaفلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى طوفان الأقصى بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
© Sputnik . Wasel Hmeida
كما وجهت الفصائل الفلسطينية "التحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لقنت العدو الإسرائيلي درساً لن ينساه، وانتقمت لدماء الشهداء والقادة، بقصفها المواقع المطارات العسكرية الإسرئيلية قبل أيام قليلة بوابل من الصواريخ الباليستية التي زلزلت الأرض في الكيان ونشرت الرعب في قلوب جنود الاحتلال، في رسالة واضحة على أن الكيان سيدفع ثمنا كبيرا جراء الجرائم التي يرتكبها".
© Sputnik . Wasel Hmeidaفلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى طوفان الأقصى بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
فلسطينيو دمشق يحيون ذكرى "طوفان الأقصى" بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
© Sputnik . Wasel Hmeida
وتشن إسرائيل منذ عام حربا عنيفة في قطاع غزة راح ضحيتها حتى اللحظة نحو 42 ألف قتيل و97 ألف جريح جلّهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير أكثر من 80 % من البنى التحتية للقطاع بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية التي لم تسلم من القصف الإسرائيلي.
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