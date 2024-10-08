https://sarabic.ae/20241008/نعيم-قاسم-لولا-دعم-أمريكا-لإسرائيل-لتوقف-عدوانها-خلال-شهر-1093537689.html
نعيم قاسم: لولا دعم أمريكا لإسرائيل لتوقف عدوانها خلال شهر
نعيم قاسم: لولا دعم أمريكا لإسرائيل لتوقف عدوانها خلال شهر
سبوتنيك عربي
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أنه "لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، لأوقفت الأخيرة حربها خلال شهر"، على... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T08:44+0000
2024-10-08T08:44+0000
2024-10-08T09:38+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
غزة
طوفان الأقصى
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
جاء ذلك خلال حديث قاسم عن التطورات الأخيرة في المنطقة بمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى"، والذي وصفه بـ"الحدث الاستثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط".وقال قاسم إنه يعجز عن وصف الحالة التي يعيشها الحزب دون أمينه العام الراحل حسن نصر الله"، لكنه أكد أن "الحزب يستلهم قوته وعنفوانه من إرثه".وأشار قاسم إلى أن "اجتماع القوى المعادية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والغرب، يهدف إلى الضغط على المقاومة ومحاولة تخويفها"، مؤكدًا أن "حزب الله لا يخشاهم".واعتبر قاسم أن "هدف إسرائيل قبل "طوفان الأقصى" كان القضاء على المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني، لكن هذا الطموح لم يتحقق بفضل صمود المقاومة".وأضاف أن "ما يقوم به العدو ليس قتالًا عسكريًا مشروعًا بل قتل للإنسانية واستهداف للشعوب الحرة"، لافتًا إلى أن "العدوان الإسرائيلي كان سيتوقف في غضون شهر لولا الدعم الأمريكي المتواصل".كما أشاد قاسم بـ"المقاومة" في غزة، واصفا إياها بأنها "أسطورية في صمودها"، مؤكدًا أن "الشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته مهما اشتدت الظروف".
https://sarabic.ae/20241007/حزب-الله-يعلن-إطلاق-رشقة-صواريخ-على-شمال-حيفا-في-إسرائيل-1093508249.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aed6ec310242dcb4f02e0e5e7e1ca9bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, الأخبار
نعيم قاسم: لولا دعم أمريكا لإسرائيل لتوقف عدوانها خلال شهر
08:44 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 09:38 GMT 08.10.2024)
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أنه "لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، لأوقفت الأخيرة حربها خلال شهر"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال حديث قاسم عن التطورات الأخيرة في المنطقة بمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى"، والذي وصفه بـ"الحدث الاستثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط".
وقال قاسم إنه يعجز عن وصف الحالة التي يعيشها الحزب دون أمينه العام الراحل حسن نصر الله
"، لكنه أكد أن "الحزب يستلهم قوته وعنفوانه من إرثه".
وأشار قاسم إلى أن "اجتماع القوى المعادية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والغرب، يهدف إلى الضغط على المقاومة ومحاولة تخويفها"، مؤكدًا أن "حزب الله لا يخشاهم".
واعتبر قاسم أن "هدف إسرائيل قبل "طوفان الأقصى" كان القضاء على المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني، لكن هذا الطموح لم يتحقق بفضل صمود المقاومة".
وأضاف أن "ما يقوم به العدو ليس قتالًا عسكريًا مشروعًا بل قتل للإنسانية واستهداف للشعوب الحرة"، لافتًا إلى أن "العدوان الإسرائيلي كان سيتوقف في غضون شهر لولا الدعم الأمريكي المتواصل".
كما أشاد قاسم بـ"المقاومة" في غزة
، واصفا إياها بأنها "أسطورية في صمودها"، مؤكدًا أن "الشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته مهما اشتدت الظروف".