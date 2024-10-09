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العراق يتخذ إجراءات متخصصة خشية "ضربة سيبرانية" من إسرائيل أو جهات أخرى
العراق يتخذ إجراءات متخصصة خشية "ضربة سيبرانية" من إسرائيل أو جهات أخرى
سبوتنيك عربي
كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، عن "اتخاذ إجراءات وخطوات عالية لمنع أي هجوم سيبراني قد يتعرض له العراق، خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة". 09.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المصدر المسؤول، لوكالة "شفق نيوز"، إن "هناك لجنة عليا متخصصة في الأمن السيبراني، وهي عالية الحرفية والمهارة، إضافة إلى دور جهاز الأمن الوطني في تحصين الفضاء السيبراني عراقيا".وأضاف المصدر أن "الضربة السيبرانية غير متحققة وغير ممكنة سواء كانت من قبل إسرائيل او أي جهة أخرى خارجية أو داخلية"، مؤكدًا "وجود تحصينات عالية بهذا المجال"، بحسب قوله.وأشار المصدر العراقي إلى أن "هناك إجراءات عالية المستوى ضد أي ضربة سيبرانية، ولا توجد أي مخاوف أو تداعيات في حال شنت أي هجمة سيبرانية ضد العراق، خلال المرحلة المقبلة".ونفت وزارة الداخلية العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، أخبارا متداولة عن هجوم سيبراني مرتقب يستهدف العراق، وحثّت المواطنين على الحذر من الرسائل الإلكترونية والروابط غير المعروفة.
https://sarabic.ae/20230404/العراق-يحث-الناتو-على-دعمه-في-مجال-الأمن-السيبراني-1075529639.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق يتخذ إجراءات متخصصة خشية "ضربة سيبرانية" من إسرائيل أو جهات أخرى

07:57 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Joshua Paulهجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Joshua Paul
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كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، عن "اتخاذ إجراءات وخطوات عالية لمنع أي هجوم سيبراني قد يتعرض له العراق، خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".
وقال المصدر المسؤول، لوكالة "شفق نيوز"، إن "هناك لجنة عليا متخصصة في الأمن السيبراني، وهي عالية الحرفية والمهارة، إضافة إلى دور جهاز الأمن الوطني في تحصين الفضاء السيبراني عراقيا".
وأضاف المصدر أن "الضربة السيبرانية غير متحققة وغير ممكنة سواء كانت من قبل إسرائيل او أي جهة أخرى خارجية أو داخلية"، مؤكدًا "وجود تحصينات عالية بهذا المجال"، بحسب قوله.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العراق يحث الناتو على دعمه في مجال الأمن السيبراني
4 أبريل 2023, 20:40 GMT
وأشار المصدر العراقي إلى أن "هناك إجراءات عالية المستوى ضد أي ضربة سيبرانية، ولا توجد أي مخاوف أو تداعيات في حال شنت أي هجمة سيبرانية ضد العراق، خلال المرحلة المقبلة".
ونفت وزارة الداخلية العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، أخبارا متداولة عن هجوم سيبراني مرتقب يستهدف العراق، وحثّت المواطنين على الحذر من الرسائل الإلكترونية والروابط غير المعروفة.
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