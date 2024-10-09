https://sarabic.ae/20241009/العراق-يتخذ-إجراءات-متخصصة-خشية-ضربة-سيبرانية-من-إسرائيل-أو-جهات-أخرى-1093570019.html
العراق يتخذ إجراءات متخصصة خشية "ضربة سيبرانية" من إسرائيل أو جهات أخرى
العراق يتخذ إجراءات متخصصة خشية "ضربة سيبرانية" من إسرائيل أو جهات أخرى
سبوتنيك عربي
كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، عن "اتخاذ إجراءات وخطوات عالية لمنع أي هجوم سيبراني قد يتعرض له العراق، خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة". 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T07:57+0000
2024-10-09T07:57+0000
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وقال المصدر المسؤول، لوكالة "شفق نيوز"، إن "هناك لجنة عليا متخصصة في الأمن السيبراني، وهي عالية الحرفية والمهارة، إضافة إلى دور جهاز الأمن الوطني في تحصين الفضاء السيبراني عراقيا".وأضاف المصدر أن "الضربة السيبرانية غير متحققة وغير ممكنة سواء كانت من قبل إسرائيل او أي جهة أخرى خارجية أو داخلية"، مؤكدًا "وجود تحصينات عالية بهذا المجال"، بحسب قوله.وأشار المصدر العراقي إلى أن "هناك إجراءات عالية المستوى ضد أي ضربة سيبرانية، ولا توجد أي مخاوف أو تداعيات في حال شنت أي هجمة سيبرانية ضد العراق، خلال المرحلة المقبلة".ونفت وزارة الداخلية العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، أخبارا متداولة عن هجوم سيبراني مرتقب يستهدف العراق، وحثّت المواطنين على الحذر من الرسائل الإلكترونية والروابط غير المعروفة.
https://sarabic.ae/20230404/العراق-يحث-الناتو-على-دعمه-في-مجال-الأمن-السيبراني-1075529639.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يتخذ إجراءات متخصصة خشية "ضربة سيبرانية" من إسرائيل أو جهات أخرى
كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، عن "اتخاذ إجراءات وخطوات عالية لمنع أي هجوم سيبراني قد يتعرض له العراق، خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".
وقال المصدر المسؤول، لوكالة
"شفق نيوز"، إن "هناك لجنة عليا متخصصة في الأمن السيبراني، وهي عالية الحرفية والمهارة، إضافة إلى دور جهاز الأمن الوطني في تحصين الفضاء السيبراني عراقيا".
وأضاف المصدر أن "الضربة السيبرانية غير متحققة وغير ممكنة سواء كانت من قبل إسرائيل او أي جهة أخرى خارجية أو داخلية"، مؤكدًا "وجود تحصينات عالية بهذا المجال"، بحسب قوله.
وأشار المصدر العراقي إلى أن "هناك إجراءات عالية المستوى ضد أي ضربة سيبرانية، ولا توجد أي مخاوف أو تداعيات في حال شنت أي هجمة سيبرانية ضد العراق، خلال المرحلة المقبلة".
ونفت وزارة الداخلية العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، أخبارا متداولة عن هجوم سيبراني مرتقب يستهدف العراق، وحثّت المواطنين على الحذر من الرسائل الإلكترونية والروابط غير المعروفة.