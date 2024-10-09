https://sarabic.ae/20241009/بعد-عام-من-الحصار-المرضى-والمصابون-في-غزة-يواجهون-خطر-الموت-بسبب-إغلاق-المعابر-1093587423.html

بعد عام من الحصار... المرضى والمصابون في غزة يواجهون خطر الموت بسبب إغلاق المعابر

بعد عام من الحصار... المرضى والمصابون في غزة يواجهون خطر الموت بسبب إغلاق المعابر

سبوتنيك عربي

تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاصر حالة انهيار كبيرة، حيث خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ عام، وقد استهدفت العديد... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T15:31+0000

2024-10-09T15:31+0000

2024-10-09T15:31+0000

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وأدى الوضع الصحي الكارثي في القطاع إلى اضطراب في جميع الخدمات الصحية ومنها التطعيم، وهو ما تسبب بتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خليل الدقران، لوكالة "سبوتنيك":وأضاف المتحدث: "جيش الاحتلال حوّل معظم مشافي قطاع غزة إلى مقابر جماعية، وكان يستهدف المنظومة الصحية بشكل مباشر على مدار العام، ومنع أكثر من 30 ألف مريض من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وبعد مرور عام على الحرب نحن على أبواب كارثة صحية وانهيار كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، في حال استمرار الاحتلال في منع وصول المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع".قرابة 14 ألف مريض وجريح بحاجة لتلقي العلاج خارج القطاعغالبية المرضى والمصابين في قطاع غزة، لا يجدون مكانا لتلقي العلاج في ظل تدمير الجيش الإسرائيلي للمنظومة الصحية في القطاع، وقرابة 14 ألف مصاب ومريض ينتظرون على قوائم الصحة، إذ يحتاجون للعلاج العاجل في مشافي خارج القطاع.وقال الطبيب، إياد الجبري، المدير الطبي في مشفى شهداء الأقصى لوكالة "سبوتنيك":وأضاف: "جميع الأمراض المزمنة وجميع أمراض الكلى والرئة والكبد لا يوجد لها علاج في مشافي القطاع، وهؤلاء المرضى معرضون لفقدان الحياة في أي لحظة، بسبب انعدام تقديم الخدمة الطبية، وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية".وداخل قسم الأطفال في مشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط قطاع غزة، ينتظر الأطفال المرضى السماح لهم بالسفر خارج القطاع للعلاج، وعلى سرير المرض تنتظر الطفلة سلوى جهاد، الخجولة من عدسة التصوير، السماح لها بالسفر للعلاج، علها تخرج من عتمة العجز، بعدما أمست عاجزة عن الحركة بسبب عدم توفر العلاج في مشافي قطاع غزة.وقالت صابرين الخضري، والدة الطفلة سلوى جهاد لـ "سبوتنيك": "طفلتي تعرضت إلى فيروس تسبب في خلل مناعي، جعلها عاجزة في منطقة البطن والمنطقة السفلية من الجسد، ونحن متواجدون في مشفى شهداء الأقصى منذ 7 أشهر، وقدم اسم سلوى للخروج من معبر رفح، ولكن تم إغلاق المعبر، مما فاقم حالة سلوى بشكل كبير، حتى وصلت حالتها إلى مرحلة التصلب في الأرجل، وارتفاع حرارتها إلى 40 درجة، وحاليا قدمنا للخروج عن طريق معبر كرم أبو سالم، واسم طفلتي مرشح ضمن الحالات العاجلة، فهي تحتاج فقط إلى تغير بلازمة دم وتعود سليمة بإذن الله، ولغاية الآن ننتظر، ولا نعرف هل ستنجو طفلتي إذا بقينا على هذه الحالة".

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