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https://sarabic.ae/20241006/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-رفيع-المستوى-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-في-معارك-شمالي-غزة-1093484602.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد احتياط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمال غزة. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T14:15+0000
2024-10-06T14:15+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان عسكري له مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة رائد من قوات الاحتياط على إثر جراح أصيب بها في معارك شمالي غزة خلال شهر يونيو الماضي.وأشارت إلى أن الرائد نير حداد، البالغ من العمر 28 عاما، وهو من مستوطنة "بيتح تكفا" الإسرائيلية وكان يخدم في اللواء الثامن، متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة بتاريخ في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي.وفي السياق نفسه، قتلت إسرائيلية وأُصيب 13 آخرون في عملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما تم تحييد منفذ العملية.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط "قتيلة و13 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداء إرهابي بالطعن وإطلاق النار في مدينة بئر السبع، وتمت تصفية الإرهابي منفذ الاعتداء، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة 30 أغسطس/ آب الفائت، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون"، مضيفا: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".وفي سياق متصل، أصيب أربعة إسرائيليين، مساء الجمعة 30 أغسطس الفائت، بجروح متفاوتة جراء انفجار مركبة عند مستوطنة غوش عتصيون وعملية إطلاق للنار ودهس عند مستوطنة كرمي تسور جنوبي الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20241006/تقرير-إسرائيل-تدرس-صفقة-جديدة-تسمح-بخروج-السنوار-من-غزة-إلى-دولة-عربية-1093478112.html
https://sarabic.ae/20241004/أردوغان-يحذر-من-خطة-شريرة-بجعبة-إسرائيل-بعد-عام-من-الحرب-على-غزة-1093439313.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمالي غزة

14:15 GMT 06.10.2024
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد احتياط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمال غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان عسكري له مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة رائد من قوات الاحتياط على إثر جراح أصيب بها في معارك شمالي غزة خلال شهر يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن الرائد نير حداد، البالغ من العمر 28 عاما، وهو من مستوطنة "بيتح تكفا" الإسرائيلية وكان يخدم في اللواء الثامن، متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة بتاريخ في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي.
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وفي السياق نفسه، قتلت إسرائيلية وأُصيب 13 آخرون في عملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما تم تحييد منفذ العملية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط "قتيلة و13 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداء إرهابي بالطعن وإطلاق النار في مدينة بئر السبع، وتمت تصفية الإرهابي منفذ الاعتداء، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة 30 أغسطس/ آب الفائت، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون"، مضيفا: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".
وفي سياق متصل، أصيب أربعة إسرائيليين، مساء الجمعة 30 أغسطس الفائت، بجروح متفاوتة جراء انفجار مركبة عند مستوطنة غوش عتصيون وعملية إطلاق للنار ودهس عند مستوطنة كرمي تسور جنوبي الضفة الغربية.
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