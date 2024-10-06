https://sarabic.ae/20241006/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-رفيع-المستوى-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-في-معارك-شمالي-غزة-1093484602.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد احتياط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمال غزة. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T14:15+0000
2024-10-06T14:15+0000
2024-10-06T14:15+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان عسكري له مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة رائد من قوات الاحتياط على إثر جراح أصيب بها في معارك شمالي غزة خلال شهر يونيو الماضي.وأشارت إلى أن الرائد نير حداد، البالغ من العمر 28 عاما، وهو من مستوطنة "بيتح تكفا" الإسرائيلية وكان يخدم في اللواء الثامن، متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة بتاريخ في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي.وفي السياق نفسه، قتلت إسرائيلية وأُصيب 13 آخرون في عملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما تم تحييد منفذ العملية.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط "قتيلة و13 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداء إرهابي بالطعن وإطلاق النار في مدينة بئر السبع، وتمت تصفية الإرهابي منفذ الاعتداء، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة 30 أغسطس/ آب الفائت، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون"، مضيفا: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".وفي سياق متصل، أصيب أربعة إسرائيليين، مساء الجمعة 30 أغسطس الفائت، بجروح متفاوتة جراء انفجار مركبة عند مستوطنة غوش عتصيون وعملية إطلاق للنار ودهس عند مستوطنة كرمي تسور جنوبي الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20241006/تقرير-إسرائيل-تدرس-صفقة-جديدة-تسمح-بخروج-السنوار-من-غزة-إلى-دولة-عربية-1093478112.html
https://sarabic.ae/20241004/أردوغان-يحذر-من-خطة-شريرة-بجعبة-إسرائيل-بعد-عام-من-الحرب-على-غزة-1093439313.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_929787868b9e1094d5f6f9189f44f76e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمالي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد احتياط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمال غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان عسكري له مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة رائد من قوات الاحتياط على إثر جراح أصيب بها في معارك شمالي غزة خلال شهر يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن الرائد نير حداد، البالغ من العمر 28 عاما، وهو من مستوطنة "بيتح تكفا" الإسرائيلية وكان يخدم في اللواء الثامن، متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة بتاريخ في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي.
وفي السياق نفسه، قتلت إسرائيلية وأُصيب 13 آخرون في عملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع
جنوبي إسرائيل، فيما تم تحييد منفذ العملية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط "قتيلة و13 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداء إرهابي بالطعن وإطلاق النار في مدينة بئر السبع، وتمت تصفية الإرهابي منفذ الاعتداء، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة 30 أغسطس/ آب الفائت، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "ورود تقارير عن مشتبه فيه
فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون"، مضيفا: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".
وفي سياق متصل، أصيب أربعة إسرائيليين، مساء الجمعة 30 أغسطس الفائت، بجروح متفاوتة جراء انفجار مركبة عند مستوطنة غوش عتصيون وعملية إطلاق للنار ودهس عند مستوطنة كرمي تسور جنوبي الضفة الغربية.