https://sarabic.ae/20241006/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-رفيع-المستوى-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-في-معارك-شمالي-غزة-1093484602.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمالي غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمالي غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد احتياط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمال غزة. 06.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-06T14:15+0000

2024-10-06T14:15+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان عسكري له مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة رائد من قوات الاحتياط على إثر جراح أصيب بها في معارك شمالي غزة خلال شهر يونيو الماضي.وأشارت إلى أن الرائد نير حداد، البالغ من العمر 28 عاما، وهو من مستوطنة "بيتح تكفا" الإسرائيلية وكان يخدم في اللواء الثامن، متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة بتاريخ في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي.وفي السياق نفسه، قتلت إسرائيلية وأُصيب 13 آخرون في عملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما تم تحييد منفذ العملية.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط "قتيلة و13 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداء إرهابي بالطعن وإطلاق النار في مدينة بئر السبع، وتمت تصفية الإرهابي منفذ الاعتداء، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة 30 أغسطس/ آب الفائت، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون"، مضيفا: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".وفي سياق متصل، أصيب أربعة إسرائيليين، مساء الجمعة 30 أغسطس الفائت، بجروح متفاوتة جراء انفجار مركبة عند مستوطنة غوش عتصيون وعملية إطلاق للنار ودهس عند مستوطنة كرمي تسور جنوبي الضفة الغربية.

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