https://sarabic.ae/20241006/إعلام-مقتل-إسرائيلية-وإصابة-9-آخرين-خلال-عملية-إطلاق-النار-في-بئر-السبعفيديو-1093481545.html
إعلام: مقتل إسرائيلية وإصابة 9 آخرين خلال عملية إطلاق النار في بئر السبع...فيديو
إعلام: مقتل إسرائيلية وإصابة 9 آخرين خلال عملية إطلاق النار في بئر السبع...فيديو
سبوتنيك عربي
قتلت إسرائيلية وأُصيب 9 آخرون في عملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما تم تحييد منفذ العملية. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T12:26+0000
2024-10-06T12:26+0000
2024-10-06T12:26+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط "قتيلة و9 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداء إرهابي بالطعن وإطلاق النار في مدينة بئر السبع، وتمت تصفية الإرهابي منفذ الاعتداء، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة 30 أغسطس/ آب الفائت، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون".وأضاف: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".وفي سياق متصل، أصيب أربعة إسرائيليين، مساء الجمعة 30 أغسطس الفائت، بجروح متفاوتة جراء انفجار مركبة عند مستوطنة غوش عتصيون وعملية إطلاق للنار ودهس عند مستوطنة كرمي تسور جنوبي الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20241006/تقرير-إسرائيل-تدرس-صفقة-جديدة-تسمح-بخروج-السنوار-من-غزة-إلى-دولة-عربية-1093478112.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إعلام: مقتل إسرائيلية وإصابة 9 آخرين خلال عملية إطلاق النار في بئر السبع...فيديو
قتلت إسرائيلية وأُصيب 9 آخرون في عملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما تم تحييد منفذ العملية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط "قتيلة و9 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداء إرهابي بالطعن وإطلاق النار في مدينة بئر السبع، وتمت تصفية الإرهابي منفذ الاعتداء، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة 30 أغسطس/ آب الفائت، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "ورود تقارير عن مشتبه فيه
فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون".
وأضاف: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".
وفي سياق متصل، أصيب أربعة إسرائيليين، مساء الجمعة 30 أغسطس الفائت، بجروح متفاوتة جراء انفجار مركبة عند مستوطنة غوش عتصيون وعملية إطلاق للنار ودهس عند مستوطنة كرمي تسور جنوبي الضفة الغربية.