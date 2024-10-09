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روسيا: ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق وندعو تل أبيب إلى احترام سيادة سوريا
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مدنيون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على مساكنهم بالعاصمة السورية دمشق
مدنيون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على مساكنهم بالعاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
يوم دموي عاشه أهالي حي المزة في الجهة الغربية من العاصمة السورية دمشق، مساء أمس الثلاثاء، إذ للمرة الثالثة على التوالي يستهدف العدوان الإسرائيلي هذا الحي... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T10:27+0000
2024-10-09T10:27+0000
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العدوان الذي تعرض له الحي ليل أمس، ولّد حجم دمار كبير وانتشرت الشظايا والكتل الإسمنية على مساحة واسعة من المنطقة، وقد تم إخلاء المصابين من المبنى المستهدف عبر سلالم سيارات الإطفاء نظرا لتضرر سلالم المبنى بالكامل جراء العدوان.وقال أبو كريم، وهو يسكن في إحدى شقق البناء المستهدف، لـ"سبوتنيك": "مشاهد لا نحسد عليها، كان الأطفال يلعبون في مدخل البناء بحكم وجود حديقة صغيرة ضمن حرمه، هذه منطقة مدنية بالكامل، وفي كل بناء يوجد 50 عائلة".ويؤكد أبو كريم أن "المزة حي سكني فيه العديد من المدارس، ومنها مدرسة أبناء الشهداء، إضافة لسوق من المحال التجارية المتنوعة، وحديقة يلجأ الناس إليها مساء كل يوم".والعدوان الذي شنته إسرائيل يوم أمس، هو الثالث الذي يستهدف أبنية سكنية في حي المزة بدمشق، إذ سبق وأن قصفت مبنيين سكنيين في الحي، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.وتابعت: "أصبح الاستهداف يتكرر دون معرفة السبب. الأوضاع في سوريا أصبحت مشابهة لغزة ولبنان، المتضررون من المدنيين ولا ذنب لهم ولا علاقة لهم بالحرب".وأكدت حميرة أن عددا كبيرا من جيرانها ومعارفها بين الضحايا، مؤكدة أنه جرى نقل الكثير منهم إلى العيادات الطبية الخاصة والمراكز الطبية نتيجة تناثر شظايا الصواريخ الإسرائيلية على مساحة واسعة في الحي.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية دمشق.وقال المراسل إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانا من فوق أراضي الجولان المحتل مستهدفة أحد المواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق".وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20241008/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق-1093557913.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مدنيون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على مساكنهم بالعاصمة السورية دمشق

10:27 GMT 09.10.2024
© Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Shams Melhem
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يوم دموي عاشه أهالي حي المزة في الجهة الغربية من العاصمة السورية دمشق، مساء أمس الثلاثاء، إذ للمرة الثالثة على التوالي يستهدف العدوان الإسرائيلي هذا الحي المكتظ بالمدنيين.
العدوان الذي تعرض له الحي ليل أمس، ولّد حجم دمار كبير وانتشرت الشظايا والكتل الإسمنية على مساحة واسعة من المنطقة، وقد تم إخلاء المصابين من المبنى المستهدف عبر سلالم سيارات الإطفاء نظرا لتضرر سلالم المبنى بالكامل جراء العدوان.
وقال أبو كريم، وهو يسكن في إحدى شقق البناء المستهدف، لـ"سبوتنيك": "مشاهد لا نحسد عليها، كان الأطفال يلعبون في مدخل البناء بحكم وجود حديقة صغيرة ضمن حرمه، هذه منطقة مدنية بالكامل، وفي كل بناء يوجد 50 عائلة".

وبشأن اللحظات الأولى لوقوع العدوان، أضاف: "نزلت من بيتي إلى الموقع الذي ضربته الصواريخ، حاولت مع الجيران إنقاذ الضحايا ريثما تصل سيارات الإسعاف والدفاع المدني. كان الوضع صعبا، احترق أثاث المنازل المدمرة، وتفجرت إسطوانات الغاز في الشقق".

ويؤكد أبو كريم أن "المزة حي سكني فيه العديد من المدارس، ومنها مدرسة أبناء الشهداء، إضافة لسوق من المحال التجارية المتنوعة، وحديقة يلجأ الناس إليها مساء كل يوم".
والعدوان الذي شنته إسرائيل يوم أمس، هو الثالث الذي يستهدف أبنية سكنية في حي المزة بدمشق، إذ سبق وأن قصفت مبنيين سكنيين في الحي، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقالت يارا حميرة، وهي تقطن ضمن إحدى شقق البناء المستهدف، لـ"سبوتنيك": "لا زالت قدماي ترتجفان حتى اللحظة، لقد استهدفوا بنايتي بثلاثة صواريخ. وقع دمار كبير بالشقق السكنية والسيارات والمحال التجارية المحيطة بالمكان".

وتابعت: "أصبح الاستهداف يتكرر دون معرفة السبب. الأوضاع في سوريا أصبحت مشابهة لغزة ولبنان، المتضررون من المدنيين ولا ذنب لهم ولا علاقة لهم بالحرب".
وأكدت حميرة أن عددا كبيرا من جيرانها ومعارفها بين الضحايا، مؤكدة أنه جرى نقل الكثير منهم إلى العيادات الطبية الخاصة والمراكز الطبية نتيجة تناثر شظايا الصواريخ الإسرائيلية على مساحة واسعة في الحي.
عدسة سبوتنيك ترصد عمل فريق الدفاع المدني السوري لانتشال ضحايا العدوان الإسرائيلي على دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق... صور وفيديو
أمس, 17:17 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال المراسل إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانا من فوق أراضي الجولان المحتل مستهدفة أحد المواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق".

يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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