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مقتل أكثر من 175 صحفيا في غارات إسرائيلية على غزة
مقتل أكثر من 175 صحفيا في غارات إسرائيلية على غزة
سبوتنيك عربي
أكد المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 175 صحفيا قتلوا في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء العمليات القتالية في الخريف... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T18:05+0000
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وجاء في بيان المكتب الحكومي: "لقد ارتفع عدد القتلى الصحفيين، إلى نحو 176 صحافياً منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".وبعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.وتشير الأمم المتحدة إلى أنَّ حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنَّ قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
مقتل أكثر من 175 صحفيا في غارات إسرائيلية على غزة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 175 صحفيا قتلوا في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء العمليات القتالية في الخريف الماضي.
وجاء في بيان المكتب الحكومي: "لقد ارتفع عدد القتلى الصحفيين، إلى نحو 176 صحافياً منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وبعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي
، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.
وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية. وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر الماضي.
وتشير الأمم المتحدة إلى أنَّ حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنَّ قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.