https://sarabic.ae/20241009/مقتل-أكثر-من-175-صحفيا-في-غارات-إسرائيلية-على-غزة-1093592353.html

مقتل أكثر من 175 صحفيا في غارات إسرائيلية على غزة

مقتل أكثر من 175 صحفيا في غارات إسرائيلية على غزة

سبوتنيك عربي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 175 صحفيا قتلوا في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء العمليات القتالية في الخريف... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T18:05+0000

2024-10-09T18:05+0000

2024-10-09T18:05+0000

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وجاء في بيان المكتب الحكومي: "لقد ارتفع عدد القتلى الصحفيين، إلى نحو 176 صحافياً منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".وبعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.وتشير الأمم المتحدة إلى أنَّ حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنَّ قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.

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