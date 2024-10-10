https://sarabic.ae/20241010/السفارة-الأمريكية-ببغداد-تعلق-على-إدراج-صورة-للسيستاني-بقائمة-الاغتيالات-الإسرائيلية-1093620676.html

السفارة الأمريكية ببغداد تعلق على إدراج صورة للسيستاني بقائمة الاغتيالات الإسرائيلية

السفارة الأمريكية ببغداد تعلق على إدراج صورة للسيستاني بقائمة الاغتيالات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، رفضها لأي استهداف للمرجع الشيعي، علي السيستاني، تعليقًا على نشر القناة 14 الإسرائيلية صورة، ضمن تقرير تحليلي... 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T14:55+0000

2024-10-10T14:55+0000

2024-10-10T14:55+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

العراق

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103210/11/1032101167_0:330:4129:2652_1920x0_80_0_0_b626ebc3e58ca0d8364c437690f18c06.jpg

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسفارة الأمريكية أن السيستاني يمثل "صوتاً حاسماً ومؤثراً في تعزيز منطقة أكثر سلاماً"، مشيرًا إلى أنه "قامة دينية بارزة تحظى باحترام كبير في المجتمع الدولي".ولم يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا بشأن القائمة التي نشرتها القناة 14.وأعربت الحكومة العراقية عن "رفضها أي مساس بمكانة المرجعية الدينية العليا في البلاد"، محذرة من أن هذه الخطوة تشجع على توسيع دائرة العدوان وتعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي".وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان له، إنه "بعد أن أوغل الكيان الصهيوني بحرب الإبادة الجماعية، وارتكب الجرائم المفضوحة ضدّ الإنسانية، وممارسته علنا القتل والعدوان في غزة ولبنان، يأتي الدور على وسائل إعلامه المحرّضة والعنصرية، في محاولة رخيصة للإساءة إلى صورة المرجعية الدينية العليا"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وأضاف العوادي أن "الحكومة العراقية ترفض بأشد العبارات أي مساسٍ بمكانة مرجعيتنا، التي تحظى بتقدير واحترام كل الشعب العراقي، والعالمينِ العربي والإسلامي والمجتمع الدولي"، محذرًا من "خطورة هذه المحاولات المُستندة إلى خلفية فكرية عنصرية، وأسس أمعنت في الاستهتار بمقدسات الشعوب، ما يشجع على توسيع دائرة العدوان ويعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي".ودعا العوادي "الأمين العام للأمم المتحدة، ومجمل المحافل الأممية والدولية، إلى رفض واستنكار كل ما يمس مشاعر المسلمين في العالم، ومحاولات النيل من الشخصيات ذات التأثير والاحترام العالمي".وكانت القناة 14 الإسرائيلية، قد نشرت صورا لعدد من الشخصيات، قالت إنها مطلوبة لإسرائيل، أبرزها رجل الدين العراقي علي السيستاني، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، ونائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، وقائد جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، وقائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.

https://sarabic.ae/20241010/برأيك-هل-تلمح-إسرائيل-لقصف-العراق-بعد-وضعها-للسيستاني-في-قائمة-الاغتيالات-1093618776.html

https://sarabic.ae/20241009/بيان-عراقي-شديد-اللهجة-بعد-نشر-صورة-للسيستاني-على-قائمة-إسرائيل-للاغتيالات-1093581036.html

العراق

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم