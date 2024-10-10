https://sarabic.ae/20241010/شوارع-فرنسا-تغرق-بمياه-الفيضانات-فيديو-1093627637.html
شوارع فرنسا تغرق بمياه الفيضانات... فيديو
شوارع فرنسا تغرق بمياه الفيضانات... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة تأهب قصوى جراء الفيضانات في منطقة "سين إيه مارن" بسبب ارتفاع منسوب المياه في النهر. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T19:12+0000
2024-10-10T19:12+0000
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وانتشرت فيديوهات، اليوم الخميس، لغرق الشوارع بمدينة كولومييه الفرنسية بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب نهر غراند مورين بشكل كبير.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من المزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات المحتملة في الأيام المقبلة.اجتاحت العاصفة كيرك أجزاء كبيرة من فرنسا تسببت فى أضرار مادية بالغة، حيث لا يزال 65 ألف منزل دون كهرباء حتى اليوم الخميس، كما تم إلغاء قطارات تربط مدن فرنسية مختلفة، وتم إغلاق العديد من الطرقات أمام حركة المرور ووضعت منطقة "سين إيه مارن" شمالي البلاد.وسجل هطول الأمطار في بعض المناطق بعد مرور العاصفة، مستويات قياسية خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لأحدث التقديرات لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، سقط 137 ملم من المياه في مناطق بجبال الألب البحرية (جنوب شرق فرنسا)، كما سجل هطول الأمطار أرقاما قياسية للأمطار اليومية في العاصمة الفرنسية باريس.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار فرنسا , أخبار المناخ في العالم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار فرنسا , أخبار المناخ في العالم
شوارع فرنسا تغرق بمياه الفيضانات... فيديو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة تأهب قصوى جراء الفيضانات في منطقة "سين إيه مارن" بسبب ارتفاع منسوب المياه في النهر.
وانتشرت فيديوهات، اليوم الخميس، لغرق الشوارع بمدينة كولومييه الفرنسية
بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب نهر غراند مورين بشكل كبير.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من المزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات المحتملة في الأيام المقبلة.
اجتاحت العاصفة كيرك أجزاء كبيرة من فرنسا
تسببت فى أضرار مادية بالغة، حيث لا يزال 65 ألف منزل دون كهرباء حتى اليوم الخميس، كما تم إلغاء قطارات تربط مدن فرنسية مختلفة، وتم إغلاق العديد من الطرقات أمام حركة المرور ووضعت منطقة "سين إيه مارن" شمالي البلاد.
وسجل هطول الأمطار في بعض المناطق بعد مرور العاصفة، مستويات قياسية خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا لأحدث التقديرات لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، سقط 137 ملم من المياه في مناطق بجبال الألب البحرية (جنوب شرق فرنسا)، كما سجل هطول الأمطار أرقاما قياسية للأمطار اليومية في العاصمة الفرنسية باريس.