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شوارع فرنسا تغرق بمياه الفيضانات... فيديو
شوارع فرنسا تغرق بمياه الفيضانات... فيديو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة تأهب قصوى جراء الفيضانات في منطقة "سين إيه مارن" بسبب ارتفاع منسوب المياه في النهر. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
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وانتشرت فيديوهات، اليوم الخميس، لغرق الشوارع بمدينة كولومييه الفرنسية بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب نهر غراند مورين بشكل كبير.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من المزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات المحتملة في الأيام المقبلة.اجتاحت العاصفة كيرك أجزاء كبيرة من فرنسا تسببت فى أضرار مادية بالغة، حيث لا يزال 65 ألف منزل دون كهرباء حتى اليوم الخميس، كما تم إلغاء قطارات تربط مدن فرنسية مختلفة، وتم إغلاق العديد من الطرقات أمام حركة المرور ووضعت منطقة "سين إيه مارن" شمالي البلاد.وسجل هطول الأمطار في بعض المناطق بعد مرور العاصفة، مستويات قياسية خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لأحدث التقديرات لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، سقط 137 ملم من المياه في مناطق بجبال الألب البحرية (جنوب شرق فرنسا)، كما سجل هطول الأمطار أرقاما قياسية للأمطار اليومية في العاصمة الفرنسية باريس.
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شوارع فرنسا تغرق بمياه الفيضانات... فيديو

19:12 GMT 10.10.2024
© AP Photo / Matthieu Mirvilleفيضانات فرنسا
فيضانات فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Matthieu Mirville
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة تأهب قصوى جراء الفيضانات في منطقة "سين إيه مارن" بسبب ارتفاع منسوب المياه في النهر.
وانتشرت فيديوهات، اليوم الخميس، لغرق الشوارع بمدينة كولومييه الفرنسية بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب نهر غراند مورين بشكل كبير.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من المزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات المحتملة في الأيام المقبلة.
اجتاحت العاصفة كيرك أجزاء كبيرة من فرنسا تسببت فى أضرار مادية بالغة، حيث لا يزال 65 ألف منزل دون كهرباء حتى اليوم الخميس، كما تم إلغاء قطارات تربط مدن فرنسية مختلفة، وتم إغلاق العديد من الطرقات أمام حركة المرور ووضعت منطقة "سين إيه مارن" شمالي البلاد.
وسجل هطول الأمطار في بعض المناطق بعد مرور العاصفة، مستويات قياسية خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا لأحدث التقديرات لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، سقط 137 ملم من المياه في مناطق بجبال الألب البحرية (جنوب شرق فرنسا)، كما سجل هطول الأمطار أرقاما قياسية للأمطار اليومية في العاصمة الفرنسية باريس.
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