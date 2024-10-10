https://sarabic.ae/20241010/شولتس-ألمانيا-تعتزم-إرسال-المزيد-من-الأسلحة-إلى-إسرائيل-قريبا-1093621553.html
شولتس: ألمانيا تعتزم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل قريبا
شولتس: ألمانيا تعتزم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل قريبا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، بأن ألمانيا ستزود إسرائيل بالمزيد من الأسلحة قريبا، بعد أن دفع الانخفاض الكبير في عمليات التسليم خلال العام... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف شولتس أمام البرلمان في مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023: "لم نقرر عدم توريد الأسلحة، لقد زودنا إسرائيل بالأسلحة وسنزودها بالأسلحة"، وذلك ردا على اتهام من زعيم المعارضة الألماني، فريدريش ميرز.وتابع أن الحكومة اتخذت قرارات "تضمن أيضا أن تكون هناك عمليات تسليم أخرى قريبا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".واتهم ميرز، زعيم المعارضة المحافظة في ألمانيا، حكومة شولتس بتأخير صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الذخيرة وقطع غيار الدبابات.وقال ميرز في الجلسة البرلمانية: "لأسابيع وأشهر، رفضت الحكومة الفيدرالية منح تصاريح تصدير الذخيرة وحتى قطع غيار الدبابات".وأضاف ميرز: "نحن على علم بالعديد من الحالات المحددة، إذ حجبت الحكومة الألمانية الموافقة على المعدات والمواد التي تحتاجها إسرائيل بشكل عاجل للدفاع عن نفسها".وانخفضت موافقات ألمانيا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل حاد خلال عام 2024، إذ تم منح 14.5 مليون يورو فقط، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى 21 أغسطس/ آب الماضيين، وفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد الألمانية.وأظهرت بيانات من الوزارة، التي توافق على تراخيص التصدير، أنه في العام الماضي 2023، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عام 2022.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
شولتس: ألمانيا تعتزم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل قريبا
صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، بأن ألمانيا ستزود إسرائيل بالمزيد من الأسلحة قريبا، بعد أن دفع الانخفاض الكبير في عمليات التسليم خلال العام الحالي المعارضة، إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمدا.
وأضاف شولتس أمام البرلمان في مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023: "لم نقرر عدم توريد الأسلحة، لقد زودنا إسرائيل بالأسلحة وسنزودها بالأسلحة"، وذلك ردا على اتهام من زعيم المعارضة الألماني، فريدريش ميرز.
وتابع أن الحكومة اتخذت قرارات "تضمن أيضا أن تكون هناك عمليات تسليم أخرى قريبا"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
واتهم ميرز، زعيم المعارضة المحافظة في ألمانيا، حكومة شولتس بتأخير صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الذخيرة وقطع غيار الدبابات.
وقال ميرز في الجلسة البرلمانية: "لأسابيع وأشهر، رفضت الحكومة الفيدرالية منح تصاريح تصدير الذخيرة وحتى قطع غيار الدبابات".
وأضاف ميرز: "نحن على علم بالعديد من الحالات المحددة، إذ حجبت الحكومة الألمانية الموافقة على المعدات والمواد التي تحتاجها إسرائيل بشكل عاجل للدفاع عن نفسها".
وانخفضت موافقات ألمانيا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل حاد خلال عام 2024، إذ تم منح 14.5 مليون يورو فقط، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى 21 أغسطس/ آب الماضيين، وفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد الألمانية.
وأظهرت بيانات من الوزارة، التي توافق على تراخيص التصدير، أنه في العام الماضي 2023، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عام 2022.