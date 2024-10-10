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قيادي جنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة سعي المجلس الانتقالي للسيطرة على حضرموت وإقصاء الشرعية اليمنية
قيادي جنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة سعي المجلس الانتقالي للسيطرة على حضرموت وإقصاء الشرعية اليمنية
سبوتنيك عربي
أكد مدير إدارة الإعلام والثقافة بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، أمجد يسلم صبيح، اليوم الخميس، أن "ما... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T18:26+0000
2024-10-10T18:26+0000
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وقال صبيح في تصريحات لـ"سبوتنيك": "المجلس الانتقالي الجنوبي لا يسعى إلى السيطرة بقدر ما يسعى لتحقيق إرادة أبناء حضرموت، التي تم التعبير عنها في العديد من المناسبات، بما في ذلك ما يتم التجهيز له حاليا من مليونيات الهوية الجنوبية، التي أكدت مرارا وتكرارا على أن حضرموت جزء لا يتجزأ من الجنوب، وأن أبناء حضرموت يطالبون بالتحرر من القوات اليمنية المحتلة وإدارة شؤونهم بأنفسهم ضمن إطار دولة الجنوب الفيدرالية".وأضاف القيادي الجنوبي: "المجلس الانتقالي يمثّل إرادة شعبية واسعة في الجنوب، وهو ليس جهة تسعى لإقصاء أحد، بل يسعى إلى تمكين أبناء حضرموت من استعادة حقوقهم المشروعة والعيش في ظل دولة جنوبية تضمن لهم الحرية والسيادة".وأردف: "إن الأوضاع الحالية في حضرموت، خصوصا في وادي وصحراء حضرموت، هي نتيجة لسياسات الإقصاء والتهميش، التي مارستها قوى الشرعية اليمنية منذ عقود، والمجلس الانتقالي يعمل على إنهاء هذا الوضع، من خلال دعم مطالب أبناء حضرموت المشروعة وليس من خلال استغلال الأزمة أو فرض السيطرة".ولفت صبيح إلى أن "ما يجري التحضير له من تجمعات الأسبوع القادم، هو تعبير عن إرادة حقيقية لأبناء حضرموت في التأكيد على انتمائهم الثابت لأرض الجنوب، ورفضهم القاطع لأي مشاريع تهدف إلى فصل حضرموت عن محيطها الجنوبي، أو تشويه تطلعات أبنائها نحو الاستقلال والسيادة، وهي تمثّل محطة جديدة في مسيرة أبناء الجنوب نحو تحقيق أهدافهم الوطنية، ورسالة مباشرة للعالم بأن حضرموت هي جزء أصيل من النسيج الجنوبي، ولا يمكن لأي قوى كانت أن تغير هذه الحقيقة".وتابع مشيرا إلى أن "تلك المليونية تأتي في ظرف استثنائي تشهده حضرموت، حيث تتزايد التحديات السياسية والأمنية، مما يجعل من وحدة الصف الحضرمي والجنوبي ضرورة لا غنى عنها".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240905/قيادي-في-الانتقالي-يوضح-حقيقة-تقليص-دور-المجلس-في-الجنوب-اليمني-بعد-تكليف-أبو-زرعة-بإدارة-الأمن-1092438828.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, حصري, العالم العربي, الأخبار
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, حصري, العالم العربي, الأخبار

قيادي جنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة سعي المجلس الانتقالي للسيطرة على حضرموت وإقصاء الشرعية اليمنية

18:26 GMT 10.10.2024
© Sputnikانتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية
انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية
© Sputnik
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أكد مدير إدارة الإعلام والثقافة بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، أمجد يسلم صبيح، اليوم الخميس، أن "ما تردده بعض التقارير حول محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي استغلال الأزمة في حضرموت للسيطرة على المحافظة وإقصاء الشرعية، هى ادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة".
وقال صبيح في تصريحات لـ"سبوتنيك": "المجلس الانتقالي الجنوبي لا يسعى إلى السيطرة بقدر ما يسعى لتحقيق إرادة أبناء حضرموت، التي تم التعبير عنها في العديد من المناسبات، بما في ذلك ما يتم التجهيز له حاليا من مليونيات الهوية الجنوبية، التي أكدت مرارا وتكرارا على أن حضرموت جزء لا يتجزأ من الجنوب، وأن أبناء حضرموت يطالبون بالتحرر من القوات اليمنية المحتلة وإدارة شؤونهم بأنفسهم ضمن إطار دولة الجنوب الفيدرالية".
وأضاف القيادي الجنوبي: "المجلس الانتقالي يمثّل إرادة شعبية واسعة في الجنوب، وهو ليس جهة تسعى لإقصاء أحد، بل يسعى إلى تمكين أبناء حضرموت من استعادة حقوقهم المشروعة والعيش في ظل دولة جنوبية تضمن لهم الحرية والسيادة".
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
قيادي في الانتقالي يوضح حقيقة تقليص دور المجلس في الجنوب اليمني بعد تكليف "أبو زرعة" بإدارة الأمن
5 سبتمبر, 19:31 GMT
وأردف: "إن الأوضاع الحالية في حضرموت، خصوصا في وادي وصحراء حضرموت، هي نتيجة لسياسات الإقصاء والتهميش، التي مارستها قوى الشرعية اليمنية منذ عقود، والمجلس الانتقالي يعمل على إنهاء هذا الوضع، من خلال دعم مطالب أبناء حضرموت المشروعة وليس من خلال استغلال الأزمة أو فرض السيطرة".

وأشار صبيح إلى أن "مليونية الهوية الجنوبية" التي ستقام في مدينة سيئون، بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر/ تشرين الأول المجيدة، تمثّل أهمية كبرى للجنوبيين، إذ تسهم في إعادة التأكيد على الهوية الجنوبية لأبناء حضرموت، ودورها الحيوي في تعزيز الوحدة الجنوبية في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها القضية الجنوبية".

ولفت صبيح إلى أن "ما يجري التحضير له من تجمعات الأسبوع القادم، هو تعبير عن إرادة حقيقية لأبناء حضرموت في التأكيد على انتمائهم الثابت لأرض الجنوب، ورفضهم القاطع لأي مشاريع تهدف إلى فصل حضرموت عن محيطها الجنوبي، أو تشويه تطلعات أبنائها نحو الاستقلال والسيادة، وهي تمثّل محطة جديدة في مسيرة أبناء الجنوب نحو تحقيق أهدافهم الوطنية، ورسالة مباشرة للعالم بأن حضرموت هي جزء أصيل من النسيج الجنوبي، ولا يمكن لأي قوى كانت أن تغير هذه الحقيقة".
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مسؤول في الانتقالي الجنوبي باليمن لـ"سبوتنيك": قضيتنا حققت قفزة بعد كلمة الزبيدي في الأمم المتحدة
26 سبتمبر, 15:36 GMT
وتابع مشيرا إلى أن "تلك المليونية تأتي في ظرف استثنائي تشهده حضرموت، حيث تتزايد التحديات السياسية والأمنية، مما يجعل من وحدة الصف الحضرمي والجنوبي ضرورة لا غنى عنها".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعةأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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