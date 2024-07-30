https://sarabic.ae/20240730/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-التوافقات-الأخيرة-بين-أنصار-الله-والشرعية-لن-تصنع-أرضية-صلبة-للسلام-1091259354.html

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": التوافقات الأخيرة بين "أنصار الله" والشرعية لن تصنع أرضية صلبة للسلام

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": التوافقات الأخيرة بين "أنصار الله" والشرعية لن تصنع أرضية صلبة للسلام

سبوتنيك عربي

أكد عبد الكريم سالم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية"، أن "التوافقات التي تكتمل فيها المعايير وتحضرها الأطراف... 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T16:35+0000

2024-07-30T16:35+0000

2024-07-30T16:35+0000

حصري

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

المبعوث الأممي إلى اليمن

مأساة اليمن

أنصار الله

تقارير سبوتنيك

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/02/1069762459_71:0:1209:640_1920x0_80_0_0_b6df9d6f6ba90abeab5f6f4a714d534e.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لا شك أن أي توافقات تتم بين أطراف معينة وتكتمل فيها معايير التوافقات المتعارف عليها من حيث حضور تلك الأطراف حضورا فعليا وليس بالوكالة ومن حيث اكتمال حلقات الحضور بأن تشمل كافة الاطراف المعنية بتلك التوافقات ومن حيث ضمانات استمرارية ونجاح تلك التوافقات ستؤدي إلى نتائج إيجابية".وتابع السعدي: "في اعتقادي أن ماحدث من توافقات أخيرة في الملف الاقتصادي بين ما تسمى الشرعية وجماعة الحوثيين (أنصار الله) برعاية أممية تنقصها الكثير من المعايير التي ذكرناها سلفا، وبالتالي فإنني أرى أن تلك التوافقات قد تسهم في نقل الأزمة اليمنية من مربع إلى مربع آخر، ولكنني أشك أنها ستساهم في وضع حلول لقضايا الخلاف اليمنية أو في صناعة أرضية صلبة للسلام".وأردف القيادي الجنوبي: "في رأينا إن أي توافقات أو اتفاقات تتم يجب أن تستوفي الشروط والمعايير، والملاحظ في التوافقات الأخيرة بين بعض أطراف الأزمة اليمنية هو أنها تمت بين طرفين هما المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين، وعُممت لاحقا على بقية الأطراف، وهذا ما أكدته بيانات الترحيب الصادرة عن تلك الأطراف عقب الإعلان عن تلك التوافقات، والتي أعطت انطباعا بأن تلك الأطراف كانت غائبة أو مغيبة".وأشار السعدي إلى أن "هناك عائق يظل ماثلا وبشكل دائم في وجه أي توافقات، هذا العائق يتمثل في إصرار طرفي التدخل في اليمن (السعودية والإمارات) على حصر الحوارات والتوافقات فيما يخص الشأن اليمني على أدواتها في الداخل، وتجاهل بقية القوى الوطنية التي رفضت التبعية للخارج ومازالت تتمسك باستقلالية قرارها الوطني، والتي لاتدين بالولاء إلا للوطن، وهذا في رأيي يمثل العائق الأكبر الذي يهدد بفتح جبهات صراع جديدة في كل منعطف تصل إليه أي توافقات أو اتفاقات".وأشار السعدي إلى أن "الملاحظ من تداعيات إعلان هذه التوافقات هو ماصدر عن بعض الأطراف مثل محافظ البنك المركزي، الذي اعتبر التراجع عن القرارات مساس بالسيادة وخيانة وقع فيها مايسمى مجلس القيادة بترحيبه بهذه التوافقات".وقال القيادي الجنوبي: "ما يُلاحظ أن السعودية هذه المرة تخلت عن دورها في إدارة مثل هذه الحوارات، وهي التي اعتادت أن تديرها حصريا منذ اتفاقات الرياض وما سبقها وما لحقها من اتفاقات وأوكلت المهمة للمبعوث الأممي وهي خطوة تحمل الكثير من المؤشرات وتعني الكثير على كافة الصعد".وأفاد مصدر حكومي يمني بأن الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، توافقتا على تشكيل لجنة لإطلاق حوار بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة، لحل قضايا خلافية في الملف الإقتصادي.وقال المصدر لـ"سبوتنيك"،في وقت سابق، إن "الحكومة و"أنصار الله" توصلتا بوساطة الأمم المتحدة وسلطنة عمان، إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة عدد من القضايا في الشأن الاقتصادي، بينها دفع رواتب الموظفين العموميين واستئناف تصدير النفط الخام".وأضاف أن "من بين القضايا الاقتصادية التي ستكون محل نقاش بين ممثلي الحكومة و"أنصار الله" في اللجنة المشتركة؛ معالجة الانقسام في القطاع المصرفي وتوحيد العملة وحيادية البنك المركزي اليمني، وآلية صرف المرتبات".ويأتي التوافق بين الحكومة و"أنصار الله" على تشكيل اللجنة المشتركة، بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ، في وقت سابق، توصل طرفي الصراع إلى اتفاق لخفض التصعيد في القطاع المصرفي وعمل الخطوط الجوية اليمنية، يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20221009/مجلس-القيادة-الرئاسي-في-اليمن-يوجه-بـالرد-بكل-قوة-وحزم-على-أي-هجمات-أو-اعتداءات-من-قبل-أنصارالله-1068805346.html

https://sarabic.ae/20240725/استئناف-رحلات-مطار-صنعاء-الدولي-وفق-اتفاق-تخفيض-التصعيد-مع-الحكومة-اليمنية-1091108548.html

https://sarabic.ae/20231224/مسؤول-بحكومة-صنعاء-يكشف-حقيقة-إعلان-المبعوث-الأممي-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-1084423340.html

https://sarabic.ae/20231224/الخارجية-اليمنية-نرحب-بإعلان-المبعوث-الأممي-لخارطة-طريق-لوضع-حد-للحرب-1084412976.html

عدن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, مأساة اليمن, أنصار الله, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, المبعوث الأممي إلى اليمن يغادر صنعاء متوجها إلى جنيف, عدن