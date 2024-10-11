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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241011/إصابة-مدنيين-اثنين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-1093666447.html
إصابة مدنيين اثنين في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك
إصابة مدنيين اثنين في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T23:37+0000
2024-10-11T23:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قتل وإصابة مدنيين
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 7 منها على محور دونيتسك و21 على محور غورلوفكا ".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 84 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241011/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-في-19-منطقة-في-كورسك-و14-أخرى-في-سومي-1093650737.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قتل وإصابة مدنيين
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قتل وإصابة مدنيين

إصابة مدنيين اثنين في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك

23:37 GMT 11.10.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 28 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 84 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 7 منها على محور دونيتسك و21 على محور غورلوفكا ".
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي يستهدف قوات كييف في 19 منطقة في كورسك و14 أخرى في سومي
11:15 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 84 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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