https://sarabic.ae/20241011/إصابة-مدنيين-اثنين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-1093666447.html
إصابة مدنيين اثنين في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك
إصابة مدنيين اثنين في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T23:37+0000
2024-10-11T23:37+0000
2024-10-11T23:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قتل وإصابة مدنيين
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 7 منها على محور دونيتسك و21 على محور غورلوفكا ".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 84 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241011/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-في-19-منطقة-في-كورسك-و14-أخرى-في-سومي-1093650737.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قتل وإصابة مدنيين
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قتل وإصابة مدنيين
إصابة مدنيين اثنين في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 28 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 84 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 7 منها على محور دونيتسك
و21 على محور غورلوفكا ".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 84 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.