https://sarabic.ae/20241011/إصابة-مدنيين-اثنين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-1093666447.html

إصابة مدنيين اثنين في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك

إصابة مدنيين اثنين في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية... 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T23:37+0000

2024-10-11T23:37+0000

2024-10-11T23:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

القوات الأوكرانية

قتل وإصابة مدنيين

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 7 منها على محور دونيتسك و21 على محور غورلوفكا ".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 84 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قتل وإصابة مدنيين