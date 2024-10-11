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خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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https://sarabic.ae/20241011/الموساد-يدرس-سيناريو-مفاجئًا-بشأن-إطلاق-سراح-الرهائن-في-غزة-1093656358.html
الموساد يدرس "سيناريو" مفاجئا بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة
الموساد يدرس "سيناريو" مفاجئا بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة
سبوتنيك عربي
يحاول رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع الاستفادة من الحرب الإسرائيلية مع حزب الله؛ حيث أبلغ الجانب الأمريكي أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T14:01+0000
2024-10-11T14:12+0000
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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ذلك يتلخص في الربط بين الجبهتين: أي مصلحة لحزب الله في وقف إطلاق النار مع إسرائيل ستكون مشروطة بإطلاق سراح الرهائن في غزة، وهذا الاقتراح هو فقط في المراحل الأولى من المناقشات.ويأتي الشرط الإسرائيلي الجديد في الوقت الذي أظهر فيه حزب الله نوعا من الليونة إزاء أي مفاوضات ترمي لوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان بدون ربط ذلك بجبهة غزة.وبحسب ما يبدو الآن قد تهدف الاستراتيجية التي تنتهجها تل أبيب في حال اعتمدت رسميا، إلى دفع طهران وحزب الله إلى ممارسة ضغوط إضافية على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، أملا في الوصول إلى اتفاق صفقة لإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة.ورحب منتدى أهالي الرهائن والمفقودين بهذه المبادرة، معتبراً أنها توضح موقف إسرائيل: "لا وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً".وأشار ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن السنوار قد يرفض المشاركة في المفاوضات على أمل نشوب حرب إقليمية أوسع. لكنه شدد على أهمية عودة السنوار إلى طاولة المفاوضات لمصلحة الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20241001/حزب-الله-يعلن-استهداف-قاعدة-استخباراتية-ومقر-الموساد-في-تل-أبيب-بصواريخ-فادي-4-1093304699.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله
العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله

الموساد يدرس "سيناريو" مفاجئا بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة

14:01 GMT 11.10.2024 (تم التحديث: 14:12 GMT 11.10.2024)
© AP Photo / Leo Correaاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب
احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
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يحاول رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع الاستفادة من الحرب الإسرائيلية مع حزب الله؛ حيث أبلغ الجانب الأمريكي أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان يجب أن يتضمن أيضا اتفاقا لإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ذلك يتلخص في الربط بين الجبهتين: أي مصلحة لحزب الله في وقف إطلاق النار مع إسرائيل ستكون مشروطة بإطلاق سراح الرهائن في غزة، وهذا الاقتراح هو فقط في المراحل الأولى من المناقشات.
ويأتي الشرط الإسرائيلي الجديد في الوقت الذي أظهر فيه حزب الله نوعا من الليونة إزاء أي مفاوضات ترمي لوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان بدون ربط ذلك بجبهة غزة.
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1 أكتوبر, 09:18 GMT
وبحسب ما يبدو الآن قد تهدف الاستراتيجية التي تنتهجها تل أبيب في حال اعتمدت رسميا، إلى دفع طهران وحزب الله إلى ممارسة ضغوط إضافية على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، أملا في الوصول إلى اتفاق صفقة لإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة.
ورحب منتدى أهالي الرهائن والمفقودين بهذه المبادرة، معتبراً أنها توضح موقف إسرائيل: "لا وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً".
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أمس, 05:59 GMT
وأشار ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن السنوار قد يرفض المشاركة في المفاوضات على أمل نشوب حرب إقليمية أوسع. لكنه شدد على أهمية عودة السنوار إلى طاولة المفاوضات لمصلحة الشعب الفلسطيني.
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