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بدء المحادثات بين الرئيسين بوتين وبزشکیان في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان
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خطة لبناء مليوني وحدة... تفاصيل مشروع الإسكان الضخم في الجزائر
خطة لبناء مليوني وحدة... تفاصيل مشروع الإسكان الضخم في الجزائر
سبوتنيك عربي
كشف وزير الإسكان الجزائري طارق بلعريبي عن آخر المستجدات المتعلقة بالتحضير الفعلي لتوطين البرنامج الخماسي 2024-2029، الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T08:57+0000
2024-10-11T08:57+0000
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وحسب صحيفة "النهار"، أوضح الوزير أن التحضيرات لعملية توطين البرنامج يجب أن تبدأ فورا، على أن "تنطلق الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لعام 2025".وفي هذا الإطار، وجه بلعريبي المديرية العامة للسكن بالتعاون مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء إعداد برنامج تفصيلي لبدء المشاريع المقررة لعام 2025.كما سيتم أيضا وضع خطة لتوزيع الوحدات السكنية، خاصة في المحطات التاريخية المهمة مثل 5 يوليو/تموز و1 نوفمبر/تشرين الثاني.كما أمر بلعريبي بضرورة تقليص مدة الإنجاز الخاصة بمشاريع السكن للسنتين 2023-2024، وشدد على أهمية تسديد جميع مستحقات المتعاملين في وقتها ودون تأخير.ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على وتيرة العمل المطلوبة لضمان تسليم الوحدات السكنية ضمن الجدول الزمني المحدد للفترة من 2025 إلى 2029، وفق الصحيفة.وفي سياق آخر، أعطى الوزير تعليمات بضرورة الاستمرار في إعادة تأهيل وطلاء عمارات في عدة أحياء، والتي لاقت استحسان السكان، حيث تعتبر جزء من برنامج تحسين البيئة الحضرية في الجزائر.
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الجزائر, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
الجزائر, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار

خطة لبناء مليوني وحدة... تفاصيل مشروع الإسكان الضخم في الجزائر

08:57 GMT 11.10.2024
© Sputnik . mohamed Hemidaالعاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
كشف وزير الإسكان الجزائري طارق بلعريبي عن آخر المستجدات المتعلقة بالتحضير الفعلي لتوطين البرنامج الخماسي 2024-2029، الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي يتضمن إنشاء 2 مليون وحدة سكنية.
وحسب صحيفة "النهار"، أوضح الوزير أن التحضيرات لعملية توطين البرنامج يجب أن تبدأ فورا، على أن "تنطلق الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لعام 2025".
وفي هذا الإطار، وجه بلعريبي المديرية العامة للسكن بالتعاون مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء إعداد برنامج تفصيلي لبدء المشاريع المقررة لعام 2025.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
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الجزائر تعيد تشغيل منشأة استراتيجية مهمة في البلاد
2 أكتوبر, 09:04 GMT
كما سيتم أيضا وضع خطة لتوزيع الوحدات السكنية، خاصة في المحطات التاريخية المهمة مثل 5 يوليو/تموز و1 نوفمبر/تشرين الثاني.
كما أمر بلعريبي بضرورة تقليص مدة الإنجاز الخاصة بمشاريع السكن للسنتين 2023-2024، وشدد على أهمية تسديد جميع مستحقات المتعاملين في وقتها ودون تأخير.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على وتيرة العمل المطلوبة لضمان تسليم الوحدات السكنية ضمن الجدول الزمني المحدد للفترة من 2025 إلى 2029، وفق الصحيفة.
وفي سياق آخر، أعطى الوزير تعليمات بضرورة الاستمرار في إعادة تأهيل وطلاء عمارات في عدة أحياء، والتي لاقت استحسان السكان، حيث تعتبر جزء من برنامج تحسين البيئة الحضرية في الجزائر.
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