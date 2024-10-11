https://sarabic.ae/20241011/صحيفة-إيران-أوصلت-رسالة-إلى-إسرائيل-عبر-قنوات-أوروبية-1093665472.html
صحيفة: إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل عبر قنوات أوروبية
صحيفة: إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل عبر قنوات أوروبية
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، بأن إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل، عبر قنوات من دول أوروبية، بشأن طبيعة ردها على الهجوم الإسرائيلي المتوقع. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T20:28+0000
2024-10-11T20:28+0000
2024-10-11T20:28+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093345475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a83ec54315f1ed0788624f7f49b5107.jpg
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادرها أن الرسالة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل بشكل غير مباشر، تفيد بأنها "ستتغاضى عن ضربة إسرائيلية محدودة، ولن تردَّ عليها كما تهدد".وترى المصادر أن خطورة الرسالة الإيرانية تكمن في الشق الثاني منها، الذي تقول فيه إيران إنه "لن يكون لديها أي خيار سوى الرد بكسر الخطوط الحمراء، لو تعرضت إلى ضربة مؤثرة تستهدف عصب النفط، أو منشآت الطاقة النووية في البلاد".تأتي رسالة إيران في ظل تداول حديث داخل الأوساط الإسرائيلية يدور حول أن الجيش الإسرائيلي حدّد أهدافاً سرية لا تتخيلها إيران".يشار إلى أنه ليس من المعروف، حتى الآن، طبيعة تعامل القنوات الأوروبية مع الرسالة التي نُقلت خلال الساعات الماضية، بينما كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يرافق الرئيس مسعود بزشكيان إلى منتدى دولي في تركمانستان.وفي وقت سابق، حذر سنائي راد، المستشار السياسي لمكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من عواقب إقدام إسرائيل على ضرب المواقع النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" يمكن آن "تحيد وهم العدو وتجبره على إعادة حساباته".ونقل موقع "ميدل إيست نيوز" الإيراني عن العميد سنائي راد، قوله إن الإسرائيليين لم يتوقعوا هذه الكثافة في عملية الوعد الصادق 2 مقارنة مع الوعد الصادق 1، وقد زادوا دفاعاتهم الجوية حتى 7 أضعاف في بعض النقاط”.وأضاف المسؤول الإيراني إن الإسرائليين ظنوا أنهم لو تعرضوا لهجوم من إيران لتمكنوا من صده وتقليل أضراره. لكن ما حدث كان أبعد من خيالهم.وحذر راد من أن ضرب المواقع النووية، قد يؤثر على الحسابات أثناء الحرب وبعدها، حيث أثار بعض الساسة بالفعل إمكانية حدوث تغييرات في السياسات الاستراتيجية النووية (لإيران)، وعلاوة على ذلك، فإن ضربة إسرائيلية على محطات الطاقة النووية الإيرانية من شأنها أن تتجاوز الخطوط الحمراء الإقليمية والعالمية.
https://sarabic.ae/20241011/رئيس-وزراء-إسبانيا-يدعو-لوقف-إمداد-إسرائيل-عسكريا-1093660937.html
https://sarabic.ae/20241009/في-اتصال-هاتفي-تقرير-بايدن-ونتنياهو-بحثا-الرد-الإسرائيلي-على-هجوم-إيران-1093591487.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093345475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7454b08c3e30c0906e1b51dcc910b293.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
صحيفة: إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل عبر قنوات أوروبية
أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، بأن إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل، عبر قنوات من دول أوروبية، بشأن طبيعة ردها على الهجوم الإسرائيلي المتوقع.
ونقلت صحيفة
"الشرق الأوسط" عن مصادرها أن الرسالة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل بشكل غير مباشر، تفيد بأنها "ستتغاضى عن ضربة إسرائيلية محدودة، ولن تردَّ عليها كما تهدد".
وترى المصادر أن خطورة الرسالة الإيرانية تكمن في الشق الثاني منها، الذي تقول فيه إيران إنه "لن يكون لديها أي خيار سوى الرد بكسر الخطوط الحمراء، لو تعرضت إلى ضربة مؤثرة تستهدف عصب النفط، أو منشآت الطاقة النووية في البلاد".
تأتي رسالة إيران في ظل تداول حديث داخل الأوساط الإسرائيلية يدور حول أن الجيش الإسرائيلي حدّد أهدافاً سرية لا تتخيلها إيران".
يشار إلى أنه ليس من المعروف، حتى الآن، طبيعة تعامل القنوات الأوروبية مع الرسالة التي نُقلت خلال الساعات الماضية، بينما كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يرافق الرئيس مسعود بزشكيان إلى منتدى دولي في تركمانستان.
وفي وقت سابق، حذر سنائي راد، المستشار السياسي لمكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من عواقب إقدام إسرائيل على ضرب المواقع النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" يمكن آن "تحيد وهم العدو وتجبره على إعادة حساباته".
ونقل موقع
"ميدل إيست نيوز" الإيراني عن العميد سنائي راد، قوله إن الإسرائيليين لم يتوقعوا هذه الكثافة في عملية الوعد الصادق 2 مقارنة مع الوعد الصادق 1، وقد زادوا دفاعاتهم الجوية حتى 7 أضعاف في بعض النقاط”.
وأضاف المسؤول الإيراني إن الإسرائليين ظنوا أنهم لو تعرضوا لهجوم من إيران لتمكنوا من صده وتقليل أضراره. لكن ما حدث كان أبعد من خيالهم.
وحذر راد من أن ضرب المواقع النووية، قد يؤثر على الحسابات أثناء الحرب وبعدها، حيث أثار بعض الساسة بالفعل إمكانية حدوث تغييرات في السياسات الاستراتيجية النووية (لإيران)، وعلاوة على ذلك، فإن ضربة إسرائيلية على محطات الطاقة النووية الإيرانية من شأنها أن تتجاوز الخطوط الحمراء الإقليمية والعالمية.