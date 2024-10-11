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خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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صحيفة: إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل عبر قنوات أوروبية
صحيفة: إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل عبر قنوات أوروبية
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، بأن إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل، عبر قنوات من دول أوروبية، بشأن طبيعة ردها على الهجوم الإسرائيلي المتوقع. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T20:28+0000
2024-10-11T20:28+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادرها أن الرسالة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل بشكل غير مباشر، تفيد بأنها "ستتغاضى عن ضربة إسرائيلية محدودة، ولن تردَّ عليها كما تهدد".وترى المصادر أن خطورة الرسالة الإيرانية تكمن في الشق الثاني منها، الذي تقول فيه إيران إنه "لن يكون لديها أي خيار سوى الرد بكسر الخطوط الحمراء، لو تعرضت إلى ضربة مؤثرة تستهدف عصب النفط، أو منشآت الطاقة النووية في البلاد".تأتي رسالة إيران في ظل تداول حديث داخل الأوساط الإسرائيلية يدور حول أن الجيش الإسرائيلي حدّد أهدافاً سرية لا تتخيلها إيران".يشار إلى أنه ليس من المعروف، حتى الآن، طبيعة تعامل القنوات الأوروبية مع الرسالة التي نُقلت خلال الساعات الماضية، بينما كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يرافق الرئيس مسعود بزشكيان إلى منتدى دولي في تركمانستان.وفي وقت سابق، حذر سنائي راد، المستشار السياسي لمكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من عواقب إقدام إسرائيل على ضرب المواقع النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" يمكن آن "تحيد وهم العدو وتجبره على إعادة حساباته".ونقل موقع "ميدل إيست نيوز" الإيراني عن العميد سنائي راد، قوله إن الإسرائيليين لم يتوقعوا هذه الكثافة في عملية الوعد الصادق 2 مقارنة مع الوعد الصادق 1، وقد زادوا دفاعاتهم الجوية حتى 7 أضعاف في بعض النقاط”.وأضاف المسؤول الإيراني إن الإسرائليين ظنوا أنهم لو تعرضوا لهجوم من إيران لتمكنوا من صده وتقليل أضراره. لكن ما حدث كان أبعد من خيالهم.وحذر راد من أن ضرب المواقع النووية، قد يؤثر على الحسابات أثناء الحرب وبعدها، حيث أثار بعض الساسة بالفعل إمكانية حدوث تغييرات في السياسات الاستراتيجية النووية (لإيران)، وعلاوة على ذلك، فإن ضربة إسرائيلية على محطات الطاقة النووية الإيرانية من شأنها أن تتجاوز الخطوط الحمراء الإقليمية والعالمية.
https://sarabic.ae/20241011/رئيس-وزراء-إسبانيا-يدعو-لوقف-إمداد-إسرائيل-عسكريا-1093660937.html
https://sarabic.ae/20241009/في-اتصال-هاتفي-تقرير-بايدن-ونتنياهو-بحثا-الرد-الإسرائيلي-على-هجوم-إيران-1093591487.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

صحيفة: إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل عبر قنوات أوروبية

20:28 GMT 11.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaإيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى "الوعد الصادق  2"
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، بأن إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل، عبر قنوات من دول أوروبية، بشأن طبيعة ردها على الهجوم الإسرائيلي المتوقع.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادرها أن الرسالة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل بشكل غير مباشر، تفيد بأنها "ستتغاضى عن ضربة إسرائيلية محدودة، ولن تردَّ عليها كما تهدد".
وترى المصادر أن خطورة الرسالة الإيرانية تكمن في الشق الثاني منها، الذي تقول فيه إيران إنه "لن يكون لديها أي خيار سوى الرد بكسر الخطوط الحمراء، لو تعرضت إلى ضربة مؤثرة تستهدف عصب النفط، أو منشآت الطاقة النووية في البلاد".
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
رئيس وزراء إسبانيا يدعو لوقف إمداد إسرائيل عسكريا
16:25 GMT
تأتي رسالة إيران في ظل تداول حديث داخل الأوساط الإسرائيلية يدور حول أن الجيش الإسرائيلي حدّد أهدافاً سرية لا تتخيلها إيران".
يشار إلى أنه ليس من المعروف، حتى الآن، طبيعة تعامل القنوات الأوروبية مع الرسالة التي نُقلت خلال الساعات الماضية، بينما كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يرافق الرئيس مسعود بزشكيان إلى منتدى دولي في تركمانستان.
وفي وقت سابق، حذر سنائي راد، المستشار السياسي لمكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من عواقب إقدام إسرائيل على ضرب المواقع النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" يمكن آن "تحيد وهم العدو وتجبره على إعادة حساباته".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
في اتصال هاتفي... تقرير: بايدن ونتنياهو بحثا الرد الإسرائيلي على هجوم إيران
9 أكتوبر, 17:22 GMT
ونقل موقع "ميدل إيست نيوز" الإيراني عن العميد سنائي راد، قوله إن الإسرائيليين لم يتوقعوا هذه الكثافة في عملية الوعد الصادق 2 مقارنة مع الوعد الصادق 1، وقد زادوا دفاعاتهم الجوية حتى 7 أضعاف في بعض النقاط”.
وأضاف المسؤول الإيراني إن الإسرائليين ظنوا أنهم لو تعرضوا لهجوم من إيران لتمكنوا من صده وتقليل أضراره. لكن ما حدث كان أبعد من خيالهم.
وحذر راد من أن ضرب المواقع النووية، قد يؤثر على الحسابات أثناء الحرب وبعدها، حيث أثار بعض الساسة بالفعل إمكانية حدوث تغييرات في السياسات الاستراتيجية النووية (لإيران)، وعلاوة على ذلك، فإن ضربة إسرائيلية على محطات الطاقة النووية الإيرانية من شأنها أن تتجاوز الخطوط الحمراء الإقليمية والعالمية.
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