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لم يظهر منذ شهر.. اختفاء رئيس أفريقي يثير الجدل والداخلية تهدد بمعاقبة من يسأل
لم يظهر منذ شهر.. اختفاء رئيس أفريقي يثير الجدل والداخلية تهدد بمعاقبة من يسأل
سبوتنيك عربي
قررت وزارة الداخلية الكاميرونية حظر أي حديث علني في وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن صحة رئيس البلاد بول بيا البالغ من العمر 91 عاما. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T15:47+0000
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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزير الداخلية، بول أتانجا، رسالة بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول قال فيه إن أي حديث في وسائل الإعلام حول حالة الرئيس سيواجه المخالفون أشد العقوبات القانونية".وأثار غياب بول بيا تكهنات حول مرضه، فيما أصدرت السلطات الكاميرونية، الأسبوع الماضي، بيانات تفيد بأن الرئيس كان في زيارة خاصة إلى جنيف ويتمتع بصحة جيدة، نافية بذلك تقارير تقول إنه مريض ووصفتها بأنها "محض خيال".تغير الموقف الرسمي بشأن غياب الرئيس بحظر الحديث عن الأمر والتهديد بمعاقبة المخالفين، ففي رسالة بتاريخ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول موجهة إلى حكام إقليميين، قال وزير الداخلية بول أتانجا نجي إن الحديث عن صحة الرئيس مسألة أمن قومي. وأضاف أنه من الآن فصاعدا "بات أي حديث في وسائل الإعلام حول حالة الرئيس محظورا تماما. وسيواجه المخالفون أشد العقوبات القانونية".ووجه وزير الداخلية الحكام الإقليميين بإنشاء وحدات لمراقبة البث على القنوات الإعلامية الخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي. يذكر أن الرئيس الكاميروني بيا لم يظهر للجمهور منذ حضوره منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين في أوائل سبتمبر/ أيلول.
https://sarabic.ae/20230928/المتظاهرون-في-النيجر-يدعون-إلى-الإطاحة-بالزعماء-الموالين-لفرنسا-في-أفريقيا-1081496668.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الكاميرون اليوم, الأخبار, أفريقيا

لم يظهر منذ شهر.. اختفاء رئيس أفريقي يثير الجدل والداخلية تهدد بمعاقبة من يسأل

15:47 GMT 11.10.2024
© AP Photo / Sunday Alambaالشرطة في الكاميرون
الشرطة في الكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
تابعنا عبر
قررت وزارة الداخلية الكاميرونية حظر أي حديث علني في وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن صحة رئيس البلاد بول بيا البالغ من العمر 91 عاما.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزير الداخلية، بول أتانجا، رسالة بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول قال فيه إن أي حديث في وسائل الإعلام حول حالة الرئيس سيواجه المخالفون أشد العقوبات القانونية".
وأثار غياب بول بيا تكهنات حول مرضه، فيما أصدرت السلطات الكاميرونية، الأسبوع الماضي، بيانات تفيد بأن الرئيس كان في زيارة خاصة إلى جنيف ويتمتع بصحة جيدة، نافية بذلك تقارير تقول إنه مريض ووصفتها بأنها "محض خيال".
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
المتظاهرون في النيجر يدعون إلى الإطاحة بالزعماء الموالين لفرنسا في أفريقيا
28 سبتمبر 2023, 22:49 GMT
تغير الموقف الرسمي بشأن غياب الرئيس بحظر الحديث عن الأمر والتهديد بمعاقبة المخالفين، ففي رسالة بتاريخ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول موجهة إلى حكام إقليميين، قال وزير الداخلية بول أتانجا نجي إن الحديث عن صحة الرئيس مسألة أمن قومي. وأضاف أنه من الآن فصاعدا "بات أي حديث في وسائل الإعلام حول حالة الرئيس محظورا تماما. وسيواجه المخالفون أشد العقوبات القانونية".
ووجه وزير الداخلية الحكام الإقليميين بإنشاء وحدات لمراقبة البث على القنوات الإعلامية الخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الرئيس الكاميروني بيا لم يظهر للجمهور منذ حضوره منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين في أوائل سبتمبر/ أيلول.
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