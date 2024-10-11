https://sarabic.ae/20241011/لوكاشينكو-يوقع-قانونا-بالتصديق-على-اتفاقية-بين-موسكو-ومينسك-لإنتاج-طائرة-متعددة-الأغراض-1093661216.html
لوكاشينكو يوقع قانونا بالتصديق على اتفاقية بين موسكو ومينسك لإنتاج طائرة متعددة الأغراض
لوكاشينكو يوقع قانونا بالتصديق على اتفاقية بين موسكو ومينسك لإنتاج طائرة متعددة الأغراض
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، قانونا بشأن التصديق على اتفاقية مع روسيا بشأن تطوير وإنتاج طائرة خفيفة ذات محركين. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T16:42+0000
2024-10-11T16:42+0000
2024-10-11T16:42+0000
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وقال المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية في بيان: "وقع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قانونا للتصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية بين بيلاروسيا وروسيا بشأن تطوير وتنظيم الإنتاج التسلسلي الضخم للطائرة الخفيفة المتعددة الأغراض ذات المحركين "أوسفي".وقال بوتين في حفل تقليد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية: "أنا واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل تطوير التعاون الروسي البيلاروسي، وسنواصل تعزيز التفاعل الاقتصادي المتبادل المنفعة، وسنحمي بشكل موثوق أمن البلدين، دولتنا الاتحادية المشتركة".وقال: "نحن نحافظ على حوار مستمر، ونلتقي بانتظام، ونتصل ببعضنا بعضا، ونناقش المشكلات الثنائية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وأنا أقدر بصدق علاقاتنا الشخصية الجيدة التي طورناها على مدى هذه السنوات العديدة من العمل المشترك".
https://sarabic.ae/20241011/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-لا-أؤيد-تمويل-أوكرانيا-والعالم-بأكمله-سئم-من-هذا-الصراع-1093660097.html
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روسيا, أحداث بيلاروسيا, العالم
روسيا, أحداث بيلاروسيا, العالم
لوكاشينكو يوقع قانونا بالتصديق على اتفاقية بين موسكو ومينسك لإنتاج طائرة متعددة الأغراض
وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، قانونا بشأن التصديق على اتفاقية مع روسيا بشأن تطوير وإنتاج طائرة خفيفة ذات محركين.
وقال المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية في بيان: "وقع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قانونا للتصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية بين بيلاروسيا وروسيا بشأن تطوير وتنظيم الإنتاج التسلسلي الضخم للطائرة الخفيفة المتعددة الأغراض ذات المحركين "أوسفي".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين روسيا وبيلاروسيا سيستمر في التطور، بما في ذلك في القضايا الأمنية.
وقال بوتين في حفل تقليد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية: "أنا واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل تطوير التعاون الروسي البيلاروسي، وسنواصل تعزيز التفاعل الاقتصادي المتبادل المنفعة، وسنحمي بشكل موثوق أمن البلدين، دولتنا الاتحادية المشتركة".
وأوضح بوتين أنه يحافظ على حوار منتظم مع لوكاشينكو.
وقال: "نحن نحافظ على حوار مستمر، ونلتقي بانتظام، ونتصل ببعضنا بعضا، ونناقش المشكلات الثنائية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وأنا أقدر بصدق علاقاتنا الشخصية الجيدة التي طورناها على مدى هذه السنوات العديدة من العمل المشترك".