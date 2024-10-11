https://sarabic.ae/20241011/لوكاشينكو-يوقع-قانونا-بالتصديق-على-اتفاقية-بين-موسكو-ومينسك-لإنتاج-طائرة-متعددة-الأغراض-1093661216.html

لوكاشينكو يوقع قانونا بالتصديق على اتفاقية بين موسكو ومينسك لإنتاج طائرة متعددة الأغراض

لوكاشينكو يوقع قانونا بالتصديق على اتفاقية بين موسكو ومينسك لإنتاج طائرة متعددة الأغراض

سبوتنيك عربي

وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، قانونا بشأن التصديق على اتفاقية مع روسيا بشأن تطوير وإنتاج طائرة خفيفة ذات محركين. 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T16:42+0000

2024-10-11T16:42+0000

2024-10-11T16:42+0000

روسيا

أحداث بيلاروسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761310_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_c350e7ec48ea6e581ba1060e6e34757d.jpg

وقال المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية في بيان: "وقع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قانونا للتصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية بين بيلاروسيا وروسيا بشأن تطوير وتنظيم الإنتاج التسلسلي الضخم للطائرة الخفيفة المتعددة الأغراض ذات المحركين "أوسفي".وقال بوتين في حفل تقليد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية: "أنا واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل تطوير التعاون الروسي البيلاروسي، وسنواصل تعزيز التفاعل الاقتصادي المتبادل المنفعة، وسنحمي بشكل موثوق أمن البلدين، دولتنا الاتحادية المشتركة".وقال: "نحن نحافظ على حوار مستمر، ونلتقي بانتظام، ونتصل ببعضنا بعضا، ونناقش المشكلات الثنائية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وأنا أقدر بصدق علاقاتنا الشخصية الجيدة التي طورناها على مدى هذه السنوات العديدة من العمل المشترك".

https://sarabic.ae/20241011/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-لا-أؤيد-تمويل-أوكرانيا-والعالم-بأكمله-سئم-من-هذا-الصراع-1093660097.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أحداث بيلاروسيا, العالم