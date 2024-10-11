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لوكاشينكو يوقع قانونا بالتصديق على اتفاقية بين موسكو ومينسك لإنتاج طائرة متعددة الأغراض
لوكاشينكو يوقع قانونا بالتصديق على اتفاقية بين موسكو ومينسك لإنتاج طائرة متعددة الأغراض
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، قانونا بشأن التصديق على اتفاقية مع روسيا بشأن تطوير وإنتاج طائرة خفيفة ذات محركين. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T16:42+0000
2024-10-11T16:42+0000
روسيا
أحداث بيلاروسيا
العالم
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وقال المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية في بيان: "وقع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قانونا للتصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية بين بيلاروسيا وروسيا بشأن تطوير وتنظيم الإنتاج التسلسلي الضخم للطائرة الخفيفة المتعددة الأغراض ذات المحركين "أوسفي".وقال بوتين في حفل تقليد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية: "أنا واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل تطوير التعاون الروسي البيلاروسي، وسنواصل تعزيز التفاعل الاقتصادي المتبادل المنفعة، وسنحمي بشكل موثوق أمن البلدين، دولتنا الاتحادية المشتركة".وقال: "نحن نحافظ على حوار مستمر، ونلتقي بانتظام، ونتصل ببعضنا بعضا، ونناقش المشكلات الثنائية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وأنا أقدر بصدق علاقاتنا الشخصية الجيدة التي طورناها على مدى هذه السنوات العديدة من العمل المشترك".
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روسيا, أحداث بيلاروسيا, العالم
روسيا, أحداث بيلاروسيا, العالم

لوكاشينكو يوقع قانونا بالتصديق على اتفاقية بين موسكو ومينسك لإنتاج طائرة متعددة الأغراض

16:42 GMT 11.10.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، قانونا بشأن التصديق على اتفاقية مع روسيا بشأن تطوير وإنتاج طائرة خفيفة ذات محركين.
وقال المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية في بيان: "وقع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قانونا للتصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية بين بيلاروسيا وروسيا بشأن تطوير وتنظيم الإنتاج التسلسلي الضخم للطائرة الخفيفة المتعددة الأغراض ذات المحركين "أوسفي".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين روسيا وبيلاروسيا سيستمر في التطور، بما في ذلك في القضايا الأمنية.
مايك جونسون (في الوسط) (جمهوري عن لوس أنجلوس) بعد ترشيحه رئيسًا جمهوريًا لمجلس النواب الأمريكي في الكابيتول هيل، في واشنطن العاصمة في 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
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وقال بوتين في حفل تقليد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية: "أنا واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل تطوير التعاون الروسي البيلاروسي، وسنواصل تعزيز التفاعل الاقتصادي المتبادل المنفعة، وسنحمي بشكل موثوق أمن البلدين، دولتنا الاتحادية المشتركة".

وأوضح بوتين أنه يحافظ على حوار منتظم مع لوكاشينكو.

وقال: "نحن نحافظ على حوار مستمر، ونلتقي بانتظام، ونتصل ببعضنا بعضا، ونناقش المشكلات الثنائية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وأنا أقدر بصدق علاقاتنا الشخصية الجيدة التي طورناها على مدى هذه السنوات العديدة من العمل المشترك".
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