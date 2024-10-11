https://sarabic.ae/20241011/مركز-المصالحة-مسيرة-تابعة-للتحالف-تقترب-بشكل-خطير-من-مقاتلة-سو-35-روسية-في-حمص-1093665657.html
مركز المصالحة: مسيرة تابعة للتحالف تقترب بشكل خطير من مقاتلة "سو-35" روسية في حمص
مركز المصالحة: مسيرة تابعة للتحالف تقترب بشكل خطير من مقاتلة "سو-35" روسية في حمص
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الكابتن أول أوليغ إيغناسيوك، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو – 9" تابعة للتحالف الذي... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T20:42+0000
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وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه “في محافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة استطلاع من دون طيار "إم كيو-9" تابعة لـ”التحالف" من طائرة من طراز "سو – 35" تابعة تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية. وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".وصرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول، أن القوات الجوية الروسية في سوريا، شنت ضربات على 4 قواعد للمسلحين الإرهابيين في البلاد.وأفاد النقيب نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن القوات الجوية الروسية في سوريا، نفذت ضربات على 21 قاعدة للمسلحين في البلاد.وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي: "شنت القوات الجوية الروسية ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، ضد 21 قاعدة محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
مركز المصالحة: مسيرة تابعة للتحالف تقترب بشكل خطير من مقاتلة "سو-35" روسية في حمص
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الكابتن أول أوليغ إيغناسيوك، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو – 9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.
وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه “في محافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة استطلاع من دون طيار "إم كيو-9" تابعة لـ”التحالف" من طائرة من طراز "سو – 35" تابعة تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية. وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".
وبحسب إيغناسيوك، فإن طيران "التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا.
وصرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول، أن القوات الجوية الروسية في سوريا، شنت ضربات على 4 قواعد للمسلحين الإرهابيين في البلاد.
وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي: "تواصل قيادة القوات المسلحة السورية، بدعم من مجموعة القوات الروسية، عمليات الاستطلاع والتفتيش في المناطق الصحراوية الجبلية بمحافظتي حمص ودير الزور، ونفذ سلاح الجو الروسي غارات على 4 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".
وأفاد النقيب نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن القوات الجوية الروسية في سوريا، نفذت ضربات على 21 قاعدة للمسلحين في البلاد.
وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي: "شنت القوات الجوية الروسية ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، ضد 21 قاعدة محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".