عربي
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف درعا جنوبي سوريا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تريد جر سوريا للمواجهة وهناك تفويض بتعيين نتنياهو إمبراطورا على العرب
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:39 GMT
21 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا في مأزق أمام المحور الذي تقوده روسيا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241010/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-على-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1093625569.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف درعا جنوبي سوريا
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف درعا جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف ريف درعا جنوبي سوريا. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T17:48+0000
2024-10-10T18:10+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
رصد عسكري
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093377183_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_523e23751e45aae03c191b95783db9ac.jpg
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في درعا: شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا على أحد المواقع في ريف درعا الشمالي جنوبي سوريا.وأشار المراسا إلى أن "الطيران الاسرائيلي أطلق صاروخين من فوق أراضي الجولان السوري المحتل مستهدفا منطقة (الجيدور) بريف درعا الشمالي".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار في حي المنشية بمدينة درعا (مركز محافظة درعا) جنوبي سوريا.وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص وسط سوريا، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص الجنوبي، حيث سُمعت أصوات انفجارات من المنطقة.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20241009/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-استهدف-المدينة-الصناعية-حسياء-في-حمص-وسط-سوريا-1093598820.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093377183_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_31952218492998d5ffe7d5587eb35c37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك

مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف درعا جنوبي سوريا

17:48 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 18:10 GMT 10.10.2024)
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Photo / Shams Melhem
تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف ريف درعا جنوبي سوريا.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في درعا: شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا على أحد المواقع في ريف درعا الشمالي جنوبي سوريا.
وأشار المراسا إلى أن "الطيران الاسرائيلي أطلق صاروخين من فوق أراضي الجولان السوري المحتل مستهدفا منطقة (الجيدور) بريف درعا الشمالي".

ووفقا للمراسل، فإنه "لم تتوافر معلومات عن حجم الأضرار حتى حينه".

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار في حي المنشية بمدينة درعا (مركز محافظة درعا) جنوبي سوريا.
وأوضح المراسل أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع في مدينتي حمص وحماة وسط سوريا
أمس, 22:36 GMT
وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص وسط سوريا، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص الجنوبي، حيث سُمعت أصوات انفجارات من المنطقة.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала