https://sarabic.ae/20241010/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-على-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1093625569.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف درعا جنوبي سوريا
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف درعا جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف ريف درعا جنوبي سوريا. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T17:48+0000
2024-10-10T17:48+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك" في درعا: شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا على أحد المواقع في ريف درعا الشمالي جنوبي سوريا.وأشار المراسا إلى أن "الطيران الاسرائيلي أطلق صاروخين من فوق أراضي الجولان السوري المحتل مستهدفا منطقة (الجيدور) بريف درعا الشمالي".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار في حي المنشية بمدينة درعا (مركز محافظة درعا) جنوبي سوريا.وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص وسط سوريا، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص الجنوبي، حيث سُمعت أصوات انفجارات من المنطقة.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20241009/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-استهدف-المدينة-الصناعية-حسياء-في-حمص-وسط-سوريا-1093598820.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف درعا جنوبي سوريا
17:48 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 18:10 GMT 10.10.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف ريف درعا جنوبي سوريا.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في درعا: شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا على أحد المواقع في ريف درعا الشمالي جنوبي سوريا.
وأشار المراسا إلى أن "الطيران الاسرائيلي أطلق صاروخين من فوق أراضي الجولان السوري المحتل مستهدفا منطقة (الجيدور) بريف درعا الشمالي".
ووفقا للمراسل، فإنه "لم تتوافر معلومات عن حجم الأضرار حتى حينه".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار في حي المنشية بمدينة درعا (مركز محافظة درعا) جنوبي سوريا.
وأوضح المراسل أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص وسط سوريا، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص الجنوبي، حيث سُمعت أصوات انفجارات من المنطقة.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".