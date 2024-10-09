https://sarabic.ae/20241009/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-استهدف-المدينة-الصناعية-حسياء-في-حمص-وسط-سوريا-1093598820.html

مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مدينتي حمص وحماة وسط سوريا

مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مدينتي حمص وحماة وسط سوريا

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك" في حمص، صباح اليوم الخمبس، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية "حسياء" بريف حمص الجنوبي، حيث سُمعت أصوات انفجارات من اتجاه... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T22:36+0000

2024-10-09T22:36+0000

2024-10-09T23:24+0000

أخبار سوريا اليوم

عدوان إسرائيلي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وأشار المراسل إلى أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية في محاولة لاستهداف مصنع داخل المدينة الصناعية "حسياء".ولفت مراسل "سبوتنيك" في حمص إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع جراء العدوان الإسرائيلي على مصنع سيارات "سابا" في المدينة الصناعية بحسياء.وأشار المراسل إلى "احتراق عدد من السيارات المحملة بمواد إغاثية وغذائية مرسلة من العراق داخل معمل "سابا" للسيارات في المنطقة الصناعية "حسياء".وأضاف أن:كما أفاد مراسل "سبوتنيك" في حماة بوقوع عدوان إسرائيلي جديد استهدف أحد المواقع في ريف حماة الجنوبي بالقرب من طريق (حمص- حماة).وأضاف المراسل: "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة (معرين الجبل) في ريف المحافظة الجنوبي ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة". وفي السياق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق باندلاع حريق ضخم في معمل "دهانات" على طريق عام (الكسوة - دير علي)، مؤكدا أنه لا صحة للأنباء التي تتداولها بعض المصادر الإعلامية حول عدوان إسرائيلي استهدف المنطقة.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

https://sarabic.ae/20241009/مدنيون-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-اللحظات-الأولى-للعدوان-الإسرائيلي-على-مساكنهم-بالعاصمة-السورية-دمشق--1093577662.html

https://sarabic.ae/20241005/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-استهدف-محيط-منطقة-القصير-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1093470679.html

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