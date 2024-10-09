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مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار في مدينة درعا جنوبي سوريا
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https://sarabic.ae/20241009/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-استهدف-المدينة-الصناعية-حسياء-في-حمص-وسط-سوريا-1093598820.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مدينتي حمص وحماة وسط سوريا
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مدينتي حمص وحماة وسط سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حمص، صباح اليوم الخمبس، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية "حسياء" بريف حمص الجنوبي، حيث سُمعت أصوات انفجارات من اتجاه... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T22:36+0000
2024-10-09T23:24+0000
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأشار المراسل إلى أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية في محاولة لاستهداف مصنع داخل المدينة الصناعية "حسياء".ولفت مراسل "سبوتنيك" في حمص إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع جراء العدوان الإسرائيلي على مصنع سيارات "سابا" في المدينة الصناعية بحسياء.وأشار المراسل إلى "احتراق عدد من السيارات المحملة بمواد إغاثية وغذائية مرسلة من العراق داخل معمل "سابا" للسيارات في المنطقة الصناعية "حسياء".وأضاف أن:كما أفاد مراسل "سبوتنيك" في حماة بوقوع عدوان إسرائيلي جديد استهدف أحد المواقع في ريف حماة الجنوبي بالقرب من طريق (حمص- حماة).وأضاف المراسل: "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة (معرين الجبل) في ريف المحافظة الجنوبي ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة". وفي السياق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق باندلاع حريق ضخم في معمل "دهانات" على طريق عام (الكسوة - دير علي)، مؤكدا أنه لا صحة للأنباء التي تتداولها بعض المصادر الإعلامية حول عدوان إسرائيلي استهدف المنطقة.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20241009/مدنيون-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-اللحظات-الأولى-للعدوان-الإسرائيلي-على-مساكنهم-بالعاصمة-السورية-دمشق--1093577662.html
https://sarabic.ae/20241005/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-استهدف-محيط-منطقة-القصير-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1093470679.html
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مدينتي حمص وحماة وسط سوريا

22:36 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 23:24 GMT 09.10.2024)
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حمص، صباح اليوم الخمبس، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية "حسياء" بريف حمص الجنوبي، حيث سُمعت أصوات انفجارات من اتجاه المنطقة.
وأشار المراسل إلى أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية في محاولة لاستهداف مصنع داخل المدينة الصناعية "حسياء".
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
مدنيون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على مساكنهم بالعاصمة السورية دمشق
10:27 GMT
ولفت مراسل "سبوتنيك" في حمص إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع جراء العدوان الإسرائيلي على مصنع سيارات "سابا" في المدينة الصناعية بحسياء.
وأشار المراسل إلى "احتراق عدد من السيارات المحملة بمواد إغاثية وغذائية مرسلة من العراق داخل معمل "سابا" للسيارات في المنطقة الصناعية "حسياء".
وأضاف أن:
"المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 3 أشخاص بجروح جراء العدوان الإسرائيلي".
كما أفاد مراسل "سبوتنيك" في حماة بوقوع عدوان إسرائيلي جديد استهدف أحد المواقع في ريف حماة الجنوبي بالقرب من طريق (حمص- حماة).
وأضاف المراسل: "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة (معرين الجبل) في ريف المحافظة الجنوبي ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة".
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي استهدف محيط منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية
5 أكتوبر, 19:56 GMT
وفي السياق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق باندلاع حريق ضخم في معمل "دهانات" على طريق عام (الكسوة - دير علي)، مؤكدا أنه لا صحة للأنباء التي تتداولها بعض المصادر الإعلامية حول عدوان إسرائيلي استهدف المنطقة.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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