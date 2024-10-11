https://sarabic.ae/20241011/هذة-أمة-حزينة-الكشف-عن-تسجيل-نادر-لغولدا-مائير-خلال-حرب-أكتوبر--1093661486.html

"هذة أمة حزينة"... الكشف عن تسجيل نادر لغولدا مائير خلال حرب أكتوبر

"هذة أمة حزينة"... الكشف عن تسجيل نادر لغولدا مائير خلال حرب أكتوبر

سبوتنيك عربي

كشف أرشيف الجيش الإسرائيلي في وزارة الأمن عن تسجيل نادر لرئيسة الحكومة الإسرائيلية، في وقت حرب أكتوبر 1973، تم تسجيله خلال اجتماع حكومي. 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T16:49+0000

2024-10-11T16:49+0000

2024-10-11T16:49+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

مصر

أخبار الفنانين في مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093661193_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_296f629b5084a4a64c3994cab6c578cd.jpg

وقال موقع "I24" الإسرائيلي إنه لأول مرة يصدر تسجيل بصوت مائير من جلسة كابينيت مغلقة، وهو ما تم الكشف عنه في الذكرى الـ51 لحرب أكتوبر.وقالت غولدا مائير خلال التسجيل: "سوف يغفر لنا أشياء كثيرة، لكن شيئا واحدا لن يغفر لنا وهو الضعف، بمجرد إدراجنا في قائمة الضعفاء، سينتهي الأمر".تبلغ مدة التسجيل حوالي ساعة، وتم توثيقه يوم 19 نوفمبر/تشرين ثاني 1973، في جلسة مغلقة للكابينيت عقدت لمناقشة استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى مصر، وشارك في المناقشة وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك، موشيه ديان، ورئيس هيئة الأركان دافيد العازار (دادو) وجنرالات من الجيش الإسرائيلي.ويُسمع غولدا مائير قائلة: "بعد الحرب عندنا، كل جندي فقدناه لا يمثل حزنا فقط لعائلته القريبة، هذة أمة حزينة ولكنها أمة حقيقية تعرف ما ينتظرها".من جانبه، أشار وزير الأمن موشيه ديان إلى التغير في تصور إسرائيل للردع تجاه الدول العربية: "كنا نثق في أن لدينا قوة ردع فيما يتعلق بالعرب، وأنا خائف جدًا من العقيدة الراسخة لدينا، بأننا سنكون الجهة الرادعة، وأننا سنخاف من التعامل مع العرب وندخل في حالة ذهان الردع العكسي".وقال رئيس الأركان ديفيد العيزر: "طالما أن العرب في حالة جيدة، فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار، يجب أن نصل إلى وضع يمكننا من خلاله دفعهم إلى وقف إطلاق النار".

https://sarabic.ae/20241007/الآلاف-يتظاهرون-في-نيويورك-دعما-لفلسطين-في-الذكرى-السنوية-لـ7-أكتوبر-1093528852.html

https://sarabic.ae/20230403/-تدخل-رئاسي-يحول-دون-بيعه-بمزاد-دولي-مصر-تستعيد-جواز-سفر-السادات-1075473089.html

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن