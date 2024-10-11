https://sarabic.ae/20241011/هذة-أمة-حزينة-الكشف-عن-تسجيل-نادر-لغولدا-مائير-خلال-حرب-أكتوبر--1093661486.html
"هذة أمة حزينة"... الكشف عن تسجيل نادر لغولدا مائير خلال حرب أكتوبر
"هذة أمة حزينة"... الكشف عن تسجيل نادر لغولدا مائير خلال حرب أكتوبر
سبوتنيك عربي
كشف أرشيف الجيش الإسرائيلي في وزارة الأمن عن تسجيل نادر لرئيسة الحكومة الإسرائيلية، في وقت حرب أكتوبر 1973، تم تسجيله خلال اجتماع حكومي. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T16:49+0000
2024-10-11T16:49+0000
2024-10-11T16:49+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
مصر
أخبار الفنانين في مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093661193_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_296f629b5084a4a64c3994cab6c578cd.jpg
وقال موقع "I24" الإسرائيلي إنه لأول مرة يصدر تسجيل بصوت مائير من جلسة كابينيت مغلقة، وهو ما تم الكشف عنه في الذكرى الـ51 لحرب أكتوبر.وقالت غولدا مائير خلال التسجيل: "سوف يغفر لنا أشياء كثيرة، لكن شيئا واحدا لن يغفر لنا وهو الضعف، بمجرد إدراجنا في قائمة الضعفاء، سينتهي الأمر".تبلغ مدة التسجيل حوالي ساعة، وتم توثيقه يوم 19 نوفمبر/تشرين ثاني 1973، في جلسة مغلقة للكابينيت عقدت لمناقشة استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى مصر، وشارك في المناقشة وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك، موشيه ديان، ورئيس هيئة الأركان دافيد العازار (دادو) وجنرالات من الجيش الإسرائيلي.ويُسمع غولدا مائير قائلة: "بعد الحرب عندنا، كل جندي فقدناه لا يمثل حزنا فقط لعائلته القريبة، هذة أمة حزينة ولكنها أمة حقيقية تعرف ما ينتظرها".من جانبه، أشار وزير الأمن موشيه ديان إلى التغير في تصور إسرائيل للردع تجاه الدول العربية: "كنا نثق في أن لدينا قوة ردع فيما يتعلق بالعرب، وأنا خائف جدًا من العقيدة الراسخة لدينا، بأننا سنكون الجهة الرادعة، وأننا سنخاف من التعامل مع العرب وندخل في حالة ذهان الردع العكسي".وقال رئيس الأركان ديفيد العيزر: "طالما أن العرب في حالة جيدة، فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار، يجب أن نصل إلى وضع يمكننا من خلاله دفعهم إلى وقف إطلاق النار".
https://sarabic.ae/20241007/الآلاف-يتظاهرون-في-نيويورك-دعما-لفلسطين-في-الذكرى-السنوية-لـ7-أكتوبر-1093528852.html
https://sarabic.ae/20230403/-تدخل-رئاسي-يحول-دون-بيعه-بمزاد-دولي-مصر-تستعيد-جواز-سفر-السادات-1075473089.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093661193_36:0:2000:1473_1920x0_80_0_0_2a0c8509d5a5eb38b988a7598fd9018a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن
"هذة أمة حزينة"... الكشف عن تسجيل نادر لغولدا مائير خلال حرب أكتوبر
كشف أرشيف الجيش الإسرائيلي في وزارة الأمن عن تسجيل نادر لرئيسة الحكومة الإسرائيلية، في وقت حرب أكتوبر 1973، تم تسجيله خلال اجتماع حكومي.
وقال موقع
"I24" الإسرائيلي إنه لأول مرة يصدر تسجيل بصوت مائير من جلسة كابينيت مغلقة، وهو ما تم الكشف عنه في الذكرى الـ51 لحرب أكتوبر.
وقالت غولدا مائير خلال التسجيل: "سوف يغفر لنا أشياء كثيرة، لكن شيئا واحدا لن يغفر لنا وهو الضعف، بمجرد إدراجنا في قائمة الضعفاء، سينتهي الأمر".
تبلغ مدة التسجيل حوالي ساعة، وتم توثيقه يوم 19 نوفمبر/تشرين ثاني 1973، في جلسة مغلقة للكابينيت عقدت لمناقشة استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى مصر، وشارك في المناقشة وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك، موشيه ديان، ورئيس هيئة الأركان دافيد العازار (دادو) وجنرالات من الجيش الإسرائيلي.
ويُسمع غولدا مائير قائلة: "بعد الحرب عندنا، كل جندي فقدناه لا يمثل حزنا فقط لعائلته القريبة، هذة أمة حزينة ولكنها أمة حقيقية تعرف ما ينتظرها".
وأضافت مائير "أتمنى أن نقول أن هذه هي الحرب الأخيرة، في الأساس، هذه أمة حزينة، أمة عظيمة، أمة قوية، رغم أنها صغيرة ولكنها قوية".
من جانبه، أشار وزير الأمن موشيه ديان إلى التغير في تصور إسرائيل للردع تجاه الدول العربية: "كنا نثق في أن لدينا قوة ردع فيما يتعلق بالعرب، وأنا خائف جدًا من العقيدة الراسخة لدينا، بأننا سنكون الجهة الرادعة، وأننا سنخاف من التعامل مع العرب وندخل في حالة ذهان الردع العكسي".
وقال رئيس الأركان ديفيد العيزر: "طالما أن العرب في حالة جيدة، فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار، يجب أن نصل إلى وضع يمكننا من خلاله دفعهم إلى وقف إطلاق النار".